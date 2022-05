KP Simbabwe erklärt den USA, der NATO und ihren Verbündeten, Hände weg von Russland!

Russland hat unter der Führung von Wladimir Putin stellt das Recht der USA in Frage, einen Regimewechsel durch den Einsatz extremistischer Gruppen, Terrorismus und Medienmanipulation durchzuführen und dann Militärbasen auf dem Territorium seines neu gewonnenen „Verbündeten“ zu errichten.

Die NATO, die 1949 gegründet wurde, um den Kalten Krieg voranzutreiben, hauptsächlich auf Betreiben der USA, hat sich in den letzten Jahren durch die Zerstörung Jugoslawiens, die Zerstörung Libyens und die Terrorisierung afghanischer Bauern in einem blutigen und fruchtlosen Krieg hervorgetan.

Die USA haben weltweit rund 800 Militärstützpunkte in etwa 80 Ländern. Sie hat die Welt in Militärkommandos aufgeteilt. Kein anderes Land in der Geschichte der Menschheit hatte jemals eine solche weltweite Militärpräsenz. Europa untersteht EUCOM (European Command) und Afrika unter AFRICOM (Africa Command).

Es gibt bereits US-Stützpunkte in Ländern in der Nähe von Russland wie Polen und der Türkei. Russland hat keine Stützpunkte neben den USA, und als die Sowjetunion 1962 begann, Raketenbasen in Kuba zu errichten, drohten die USA mit einem Atomkrieg.

Als die Nazis 1941 in die UdSSR einmarschierten, schlossen sich viele Ukrainer im äußersten Westen der Ukraine den Nazis an, und etwa 200.000 schlossen sich verschiedenen Nazi-Formationen an, einige direkt unter der deutschen SS. Die ukrainischen Divisionen waren bekannt für ihre extreme Grausamkeit, bei der sie nicht nur Juden, sondern mehr als 100.000 Polen massakrierten. Sie wurden auch als KZ-Wächter eingesetzt.

Es sei darauf hingewiesen, dass rund 250.000 Ukrainer tapfer in sowjetischen Partisaneneinheiten und 41⁄2 Millionen in der Roten Armee gekämpft haben.

Als die Nazis 1944 besiegt wurden, flohen ukrainische Nazis, einschließlich gesuchter Kriegsverbrecher, zu den amerikanischen Linien, wo sie in Vorbereitung auf den kommenden Kalten Krieg willkommen geheißen wurden. Tatsächlich begannen die Anhänger von Stepan Bandera unmittelbar nach Kriegsende eine antisowjetische Guerillakampagne, die bis 1955 andauerte, sie wurden von den USA und Großbritannien unterstützt.

Der kommunistische Held Kim Philby, ein sowjetischer Agent, der für den britischen Geheimdienst arbeitet, wurde Leiter des MI.6. Philby hat tatsächlich nie gegen Großbritannien spioniert. Tatsächlich bestand seine Aufgabe darin, ukrainische Nazis mit dem Fallschirm in die Sowjetunion zu bringen, wo sie natürlich sofort aufgegriffen wurden.

1991 kam der Verrat durch Gorbatschow und Jelzin und die Auflösung der Sowjetunion. Trotz allem wurde die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt. Das Problem kam dann im Jahr 2014. Weil der ukrainische Präsident Janukowitsch zugestimmt hatte, engere Beziehungen zu Russland als zur Europäischen Union einzugehen, kam es zu Demonstrationen, angeführt von CIA-unterstützten Nazi-Gruppen. Es gab eine kontinuierliche Verbindung mit den Anhängern von Stepan Bandera, den Banderovtsy. Darüber hinaus bildete die CIA mit Unterstützung von Blackwater, der privaten US-Sicherheitsfirma, die Undercover-Arbeiten für das US-Außenministerium durchführt, das Azov-Bataillon. Das Asow-Bataillon ist offen rassistisch und offen Nazi.

Im Jahr 2014 waren die ersten Ziele Gewerkschaftsgebäude, die niedergebrannt wurden, in denen sich noch Gewerkschafter befanden. Diejenigen, die versuchten, die brennenden Gebäude zu verlassen, wurden von Nazis erschossen. Dies geschah sowohl in Kiew als auch in Odessa. Die Kommunistische Partei der Ukraine wurde in den Untergrund getrieben und bald darauf für illegal erklärt, wie sie es während der Apartheid in Südafrika gewesen war.

Teile der Ostukraine waren historisch nie ukrainischsprachig gewesen, und die Putschregierung wurde sofort abgelehnt, selbst in einigen Gebieten der Westukraine zunächst.

Die Krim war historisch nie Teil der Ukraine und wurde unter der Sowjetunion erst 1954 aus rein administrativen Gründen von der Russischen Föderation an die Ukraine übertragen. 2014 hatte die Bevölkerung kein Interesse daran, Teil der faschistischen Ukraine zu bleiben. In ähnlicher Weise gründeten Lugansk und Donezk unabhängige Republiken, wurden jedoch ständig vom Asowschen Bataillon und anderen Faschisten angegriffen. Dieser Krieg und die damit verbundenen Gräueltaten dauern seit acht Jahren an und haben sich unter der Biden-Administration beschleunigt.

Seit der Zeit von Barack Obama und Hilary Clinton gab es eine aggressive Außenpolitik gegenüber Russland, die unter Donald Trump abgemildert wurde. Joe Biden stammt aus dem Clinton-Lager der liberalen Faschisten. Das sind diejenigen in der Demokratischen Partei, die, während sie von „Menschenrechten“ sprechen, an der Finanzierung von Terrorgruppen beteiligt sind und diese für eine aggressive militärische Expansion nutzen. Biden drängte die Ukraine zu mehr Gewalt gegen Lugansk und Donezk und zu einem Beitritt zur NATO.

Wäre die Ukraine NATO-Mitglied geworden, hätte sie das Recht, bei Problemen mit Russland andere NATO-Staaten um Intervention zu bitten. Angesichts der zunehmenden Angriffe auf die russischsprachige Bevölkerung von Donezk und Lugansk hatte die russische Regierung keine andere Wahl, als gegen den feindlichen Terrorstaat vor ihrer Haustür einzugreifen.

In Afrika sollten wir uns daran erinnern, dass der größte Krieg auf afrikanischem Boden, der Kongokrieg von 1998-2003, von den USA finanziert und geleitet und von Bill Clinton initiiert wurde. Die Zerstörung des fortschrittlichsten Landes Afrikas, Libyen, wurde von der NATO unter der Präsidentschaft von Barack Obama durchgeführt.

Nachdem sie die ukrainische Regierung dazu überredet haben, einen NATO-Beitritt zu beantragen, haben sich die USA und die EU nun geweigert, Truppen gegen die Macht der russischen Armee zu entsenden, und haben einfach Sanktionen gegen Russland verhängt, Zensur eingeführt und Nachrichten von RT und Sputnik blockiert. Die Sperrung Russlands vom Swift-Clearingsystem hat lediglich dafür gesorgt, dass es dem chinesischen Clearingsystem beitritt. Putin hat ihren Bluff aufgedeckt. Wie die Ungarische Arbeiterpartei in ihrer Erklärung sagte:



„Russland wurde von der Nato, den USA und der EU in diesen Krieg hineingezogen. Der Krieg wurde vom Westen provoziert, vom Westen vorbereitet, und jetzt will der Westen die Verantwortung auf Russland abwälzen.

“ Es war nicht Russland, das Soldaten dorthin geschickt hat Mexiko, aber die Vereinigten Staaten nach Rumänien, Polen, Bulgarien und die baltischen Staaten …

„Wir unterstützen die Einschätzung der Ereignisse durch die Kommunisten Russlands und Weißrusslands. Der NATO-Krieg richtet sich gegen ihre Völker, gegen die Unabhängigkeit ihrer Länder .“



Die Kommunistische Partei Simbabwes freut sich auf einen baldigen Sieg und die Entnazifizierung der Ukraine.

Wir möchten die Menschen daran erinnern, dass in der gesamten Ukraine alle Kriegsdenkmäler, die an die Niederlage Nazideutschlands erinnern, entfernt und durch Denkmäler für Stepan Bandera und andere Nazi-Kollaborateure und -Mörder ersetzt wurden; dass Nazi-Banden, einschließlich rassistischer Schläger aus ganz Europa, diejenigen sind, die wirklich die Kontrolle haben, nicht der Clown-Präsident Volodomyr Selensky.

Einige Kommunisten haben Russland und insbesondere Präsident Putin wegen Militäraktionen verurteilt und darauf hingewiesen, dass Russland kein sozialistisches Land mehr und Putin Antikommunist sei.

Darauf antworten wir: Da Russland nicht mehr sozialistisch ist, ist es akzeptabel, dass an seiner Grenze ein NATO-Stützpunkt von einem von Nazi-Schergen regierten Land errichtet wird?

Wir können die gegenwärtige Welt nicht dogmatisch so betrachten, wie Lenin 1916 die Welt betrachtete, in der es zwei ausgeglichene imperialistische Blöcke gab, die gegeneinander kämpften.

„Die lebendige Seele des Marxismus ist die konkrete Analyse konkreter Zustände.“ VI Lenin

Heute haben die USA und ihre NATO-Verbündeten eine überwältigende Militärpräsenz auf der ganzen Welt und versuchen immer noch, diese noch weiter voranzutreiben. Sie haben die ganze Welt in Militärkommandos aufgeteilt. Sie haben überall Extremisten finanziert, Dschihadisten im Nahen Osten, Nazis in der Ukraine. Russland in der gegenwärtigen Weltordnung und unter den gegenwärtigen Bedingungen als imperialistisch zu bezeichnen, bedeutet objektiv die Fortsetzung der NATO-Vorherrschaft zu unterstützen.

Vorwärts mit der Entnazifizierung der Ukraine !! Vorwärts mit dem Wiederaufbau der Ukraine !! HÄNDE WEG VON RUSSLAND!!

Die ZCP fordert außerdem die Zurückdrängung der Vorherrschaft der NATO und der USA überall und insbesondere auf unserem Kontinent Afrika. Wir fordern die Entfernung aller ausländischen Stützpunkte von afrikanischem Boden.

Nieder mit AFRICOM !! Nieder mit der französischen Besatzung !!

HÄNDE WEG VON AFRIKA!!

