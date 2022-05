„Finnland in der Nato ist eine Provokation für Russland“ – General Bertolini, ehem. Kommandeur des Einsatzkommandos von Vertice Interforze und der Brigade Folgore

LINK

12. Mai:



Der pensionierte General Marco Bertolini, ehemaliger Kommandeur des Einsatzkommandos von Vertice Interforze und der Brigade Folgore: „Der mögliche Beitritt Finnlands zur NATO ist eine Provokation. Wurde es direkt von Russland bedroht? Ich weiß nicht „.

Abgesehen von Drehungen und Wendungen könnte Finnland der NATO beitreten. Die Ankündigung wurde heute Morgen von Präsident Sauli Niinisto und Premierministerin Sanna Marin gemacht, die in einer gemeinsamen Note erklärten, dass sie den Beitritt ihres Landes zur Organisation des Nordatlantikvertrags befürworten. Angesichts der heiklen internationalen Lage müsse dies unverzüglich geschehen, fügten sie hinzu. „Finnland muss dringend die NATO-Mitgliedschaft beantragen", so der Präsident und Ministerpräsident, denn „die NATO-Mitgliedschaft würde die Sicherheit Finnlands stärken. Als Mitglied der NATO würde Finnland das gesamte Verteidigungsbündnis stärken". An diesem Punkt geht der Ball in die Hände der anderen Länder, die das Atlantische Bündnis bilden, einige von ihnen könnten von der Bestimmung in Artikel 10 des Nordatlantikvertrags Gebrauch machen: „Die Mitglieder können mit einstimmiger Zustimmung jeden anderen europäischen Staat unter der Bedingung (…) einladen, zur Sicherheit des Nordatlantikraums beizutragen". Kurz gesagt, Finnland wird der Allianz nicht ohne einstimmige Zustimmung beitreten können. Aber wie ist der Umzug von heute Morgen in Helsinki zu interpretieren? Und was könnten die internationalen Auswirkungen sein? Fanpage.it sprach darüber mit General Marco Bertolini, einem pensionierten General und ehemaligen Kommandeur des Einsatzkommandos von Vertice Interforze und der Folgore-Brigade und Präsident der Nationalen Fallschirmjäger-Vereinigung Italiens.

Diese Entscheidung Finnlands hängt unweigerlich von der aktuellen Krise zwischen Russland und der Ukraine ab. Wenn wir uns eine geografische Karte von Europa ansehen, stellen wir fest, dass es neben dem Schwarzen Meer – einer echten Verlängerung des Mittelmeers, das auch die Krim überragt, die jetzt von Kiew und Moskau bestritten wird – im Norden ein weiteres Meer gibt, nämlich das Baltisch. Hier ist die Situation genauso oder vielleicht sogar noch gefährlicher.

Die Ostsee ist ein geschlossenes Meer und ihre Südküste fiel historisch unter die Kontrolle des Warschauer Pakts, von Sankt Petersburg bis zu allen baltischen Republiken: Neben der Sowjetunion gab es damals tatsächlich Polen und Ostdeutschland Teil der Allianz. Nördlich der Ostsee gab es zwei Länder, Schweden und Finnland, die sich für Neutralität entschieden hatten, um eine Krisensituation zu vermeiden. Der Vorschlag Finnlands und vielleicht Schwedens, der NATO beizutreten, kitzelt daher ein äußerst heikles Thema, indem er vitale Interessen Russlands berührt, dem nur St. Petersburg und die Exklave Kaliningrad in diesem Gebiet verbleiben würden. Wenn Moskau nicht das Schwarze Meer im Süden und nicht einmal die Ostsee im Norden unter Kontrolle hat, wird es faktisch von Europa ausgeschlossen. Russland kann eine solche Bedingung nicht akzeptieren, es sei denn, Sie sind in Asien buchstäblich eingemauert und isoliert. Aber Vorsicht: Immer beim Blick auf die Landkarte wird deutlich, dass Europa nichts anderes ist als die Fortsetzung des asiatischen Kontinents nach Westen. Biden will verhindern, dass diese Bindung stärker wird, und treibt die Isolation Russlands voran. Aber das genügt sicherlich nicht unseren geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen …

Seien wir ehrlich: Wir stehen dem Willen der Vereinigten Staaten völlig platt gegenüber. Kurz bevor sie uns auffordern, mit dem Atmen aufzuhören, würden wir das gerne tun. Sie fordern uns auf, Gas und Öl aufzugeben, sie bringen Tausende von Unternehmen, die in Russland investiert haben, in Konkurs, der russische Tourismus wurde vernichtet. Die Vereinigten Staaten und die NATO entscheiden sich in dieser Phase für Europa.

Läuft Moskau Gefahr, den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens als Provokation zu interpretieren?

Es besteht kein Zweifel, dass es sich um eine Provokation handelt. Andererseits, welchen Grund sollte ein Land, das seit 80 Jahren neutral ist, wie Finnland, seit 80 Jahren der NATO beitreten? Wurde es direkt von Russland bedroht? Ich bin mir dessen nicht bewusst. Der einzige Grund ist, ein Problem für Russland zu schaffen, es zu destabilisieren, mit dem Risiko, sehr ernste Konsequenzen zu tragen. Ich möchte ganz klar sagen: Der eventuelle Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO würde Russland – und seien Sie vorsichtig, ich spreche nicht von Putin, sondern von Russland als internationaler Macht – dazu zwingen, in irgendeiner Weise zu reagieren. Es kommt vielleicht nicht zu einem neuen Krieg, aber er würde eine unheilbare Feindseligkeit zwischen der Nato und Moskau auslösen. Es wäre ein absolutes Novum, sehr, sehr gefährlich für alle.

Wie lässt sich die NATO-Erweiterung um Finnland und Schweden mit dem in den letzten Monaten mehrfach angesprochenen Aufbau einer europäischen Armee vereinbaren?

Die beiden sind nicht direkt verwandt. Der mögliche Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO stellt – wie erwähnt – einen Druck auf Russland dar, es von Europa zu isolieren, nach Asien zu treiben und eine Verschmelzung der Interessen dieser beiden Kontinente zu verhindern. Was die Bildung einer europäischen Armee anbelangt, so glaube ich, dass es keinen Grund dafür gibt. Die Europäische Union hat sich als irrelevant erwiesen, seit Biden und Stoltenberg für uns sprechen. Derzeit hat die Europäische Union keine Außenpolitik und tut nichts anderes, als zu ratifizieren, was die NATO befiehlt. Wir haben gesehen, was in der Vergangenheit mit Libyen passiert ist: Frankreich und das Vereinigte Königreich beschlossen, Gaddafi gegen unsere Interessen zu bombardieren. Wir wissen, wie es endete.

Davide Falcioni

05.12.2022

