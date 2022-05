Ukraine: Berater Selenskijs fordert „Derussifizierung“ des Donbass

Michail Podoljak, der Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, fordert, dass in den Köpfen der Menschen im Donbass und der Region Charkow die Bezeichnung „Russen“ ausgerottet wird. Die Nachrichten- und Analyse-Website Strana.ua zitierte ihn wie folgt: „Ich bin dafür, dass die Menschen in der Region Charkow die Bezeichnung ‚Russen‘ vollständig vergessen. Ich bin dafür, dass die Bezeichnung ‚Russen‘ in den Regionen Lugansk und Donezk vergessen wird.“

Er forderte außerdem, dass die Vertreter der Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Donbass „physisch nicht anwesend sein“ sollten.

Im Osten und Süden der Ukraine leben die meisten Russen im Land. Seit dem Putsch im Jahr 2014 wurden sie von den Machthabern in Kiew durch neue Gesetze zunehmend diskriminiert.

