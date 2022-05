Ukraine: Mainstream führt in die Katastrophe (international.or.at)

https://international.or.at



Die von der NATO und ihrer internationalen (besonders auch europäischen) Lobby propagierte Ukrainepolitik ignoriert weitgehend alle nicht-militärischen Handlungsoptionen und wird nicht nur die Ukraine und Russland sondern auch Europa und den Großteil der restlichen Welt in eine Katastrophe unvorhersehbaren Ausmaßes führen. Abgesehen von den unvorstellbaren Opfern, welche die ukrainischen Bevölkerung bereits auf sich nehmen musste, sind auch schon die ersten höchst negativen Auswirkungen in Europa aber auch in vielen Staaten des Globalen Südens festzustellen. Die verhängten Sanktionen haben exorbitante Preiserhöhungen in Europa verursacht, in vielen Staaten Afrikas und Asiens kündigen sich gigantische Hungersnöte an. Dass die zumeist westlichen Waffen- und Energieunternehmen daraus riesige Profite ziehen, ist ein Nebenaspekt, der von den Kriegsbefürwortern gerne übersehen wird. Den verantwortlichen westlichen Planern des gegenwärtigen Krieges sollte doch auch zu denken geben, dass die verhängten Sanktionen gegen Russland von keinem einzigen Staat des Globalen Südens mitgetragen werden.