Mi 25. Mai 2022 – Spaltung, brüderliche Trennung oder neue populistische Sammlungsbewegung. Die Linke in der Krise

Die Linke in der Krise – Was tun ?

Diskussionsrunde zum Zustand der Linken (nicht nur der PdL !)

Inflation, Mietwucher, Wohnungslosigkeit, die seit Jahrzehnten größten Realeinkommensverluste im Zuge der übertriebenen Coronamaßnahmen (deren Rechnung uns noch nicht vorgelegt worden ist) und vieles andere mehr lassen viele verzweifeln.

Wiederbewaffnung und Kriegspatriotismus versetzen uns in eine Situation von 1914 zurück. Einführung der Zensur und Verschärfung der Repressionsgesetze (NetzDG ) weisen den Weg zum Demokratieabbau.

Diverse Wenden (Energie- Klima-, Öko-… ) führen zu einer Zerstörung der industriellen Basis. Irrationalismus und Infantilisierung der Politik führen zu einer gefühlten geistigen Verblödung.

Kurz um: das Land steckt in einer tiefen Krise die für viele zur existentiellen Bedrohung wird.

In dieser Situation findet die Linke keine Antworten und verfällt in eine tiefe Lethargie. Die jahrzehntelange programmatische Orientierungslosigkeit rächt sich jetzt. Mehr noch, die Verschiebung des rechts- links Schemata führt dazu, daß nicht mehr erkennbar ist was eigentlich „links“ sei. Die Linke ist der eigenen Sprache verlustig gegangen und sich von seiner sozialen Basis entfremdet.

Das Projekt PdL (Partei die Linke) als parlamentarischer Arm einer Mosaiklinken ist gescheitert. Seit Jahren tobt ein Machtkampf verschiedener „Flügel“. Auf dem Parteitag der PdL in Erfurt im Juni wird es zum Showdown zwischen diesen kommen und es ist zu befürchten das der „Identitätspolitische atlantische“ Flügel gegenüber dem „Wagenknecht – Sozialistischen“ Flügel gewinnen wird und somit die PdL ins Nirwana befördert. Die aktuelle Austrittswelle ist nur ein Zeichen davon. Auch die 2018 gegründete Bewegung „Aufstehen“ gilt als gescheitert und kann die Lücke (noch?) nicht füllen.

Was tun ? In dieser Situation. Wie kann eine klare sichtbare Alternative, eine „re- appropriation“ Linker Politik gelingen?

Sollte sich die PdL an ihren Flügelgrenzen spalten wie vormals die SPD /USPD als „brüderliche“ Variante?

Oder sollten wir die PdL links liegen lassen und eine neue populistische Sammlungsbewegung imitieren à la Mélenchon in Frankreich ?

Fragen über Fragen….

Drüber wollen wir zusammen mit euch Antworten suchen, u.a. mit Harry Grünberg (ehm. Parteivorstand PdL) und Joppel Reimer (Aufstehen PB/FdH ) und laden hierzu ein.

