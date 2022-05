Führende Künstler fordern Rechenschaft für die Ermordung eines palästinensischen Journalisten durch Israel (artistsforpalestine.org.uk)

19. Mai 2022

https://artistsforpalestine.org.uk/2022/05/19/leading-artists-demand-accountability-for-israels-killing-of-palestinian-journalist/

Pedro Almodovar, Susan Sarandon, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Eric Cantona, Miriam Margolyes, Jim Jarmusch, Naomi Klein und Peter Gabriel fordern „sinnvolle Maßnahmen, um die Rechenschaftspflicht für die Ermordung von Shireen Abu Akleh und aller anderen palästinensischen Zivilisten sicherzustellen“.

* Foto von Shireen Abu Akleh von AFP

Mehr als hundert Künstler, darunter Hollywoodstars, gefeierte Autoren und prominente Musiker, haben die Ermordung der angesehenen palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch Israel verurteilt.

Die Schauspieler Susan Sarandon, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Kathryn Hahn und Steve Coogan gehören zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes, in dem „die volle Rechenschaftspflicht für die Täter dieses Verbrechens und alle, die an seiner Autorisierung beteiligt sind“, gefordert wird.

Abu Akleh, die in der arabischen Welt für ihre Berichterstattung über Israels Besatzung und das Apartheidsystem bekannt ist, wurde letzte Woche erschossen, während sie eine Presseweste trug. Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem hat Versuche israelischer Führer zurückgewiesen, die Verantwortung abzulenken.

In einer gemeinsamen Erklärung unterstützen die Filmregisseure Pedro Almodovar, Carol Morley, Boots Riley, Asif Kapadia und Michael Winterbottom gemeinsam mit den Musikern Tom Morello, Massive Attack, Ben UFO und Seun Kuti die Forderungen palästinensischer Menschenrechtsgruppen nach „verhältnismäßigen, gezielten Maßnahmen zum Durchhalten Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und seine Straflosigkeit zu beenden“.

Susan Sarandon fügte hinzu: „Ich bin traurig und verärgert über den Mord an Shireen Abu Akleh und über den entsetzlichen Angriff auf ihre Beerdigung. Ich weiß jetzt mehr denn je, dass ohne ernsthafte Rechenschaftspflicht und ernsthafte Maßnahmen unserer Regierungen die Apartheid und die Besatzung nicht bald enden werden.“

Die Künstler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kritisierten ein „Muster von Gewalt, Belästigung und Einschüchterung gegen palästinensische Journalisten, die ein Licht auf das werfen, was Amnesty International , Human Rights Watch und Israels führende Menschenrechtsorganisation B’Tselem als ein System beschrieben haben Apartheid dem palästinensischen Volk auferlegt“.

Unter Bezugnahme auf die russische Invasion in der Ukraine forderten die Autoren Colm Tóibín, Kamila Shamsie, Arundhati Roy, Philip Pullman und Monica Ali die westlichen Regierungen auf, „ihre Heuchelei zu beenden und bei der Anwendung des Völkerrechts und der Menschenrechte konsequent zu handeln“.

Die Unterzeichner, zu denen der Schauspieler und ehemalige Fußballer Eric Cantona, die Autorin Naomi Klein, DJ Marea Stamper (The Blessed Madonna) und der Autor und Wirtschaftswissenschaftler Yanis Varoufakis gehören, kamen zu dem Schluss: „Es darf keine Doppelmoral geben, wenn es um das grundlegende Menschenrecht auf Freiheit geht vor Verfolgung und Unterdrückung und das Recht auf Leben und Würde“.

BRIEF VOLLSTÄNDIG

Wir sind zutiefst beunruhigt über die Ermordung der hoch angesehenen palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch die israelischen Besatzungstruppen, als sie am vergangenen Mittwoch in einer deutlich gekennzeichneten Presseweste ankam, um über einen israelischen Einmarsch in die besetzte Stadt Jenin zu berichten. Während wir um ihren Verlust trauern, fordern wir die volle Verantwortung für die Täter dieses Verbrechens und alle, die an seiner Autorisierung beteiligt waren. Der Angriff schwer bewaffneter israelischer Streitkräfte auf palästinensische Trauernde hat uns zusätzlich bestürzt und entsetzt. Soldaten schlugen und traten Trauernde und Sargträger auf dem Gelände des St. Joseph-Krankenhauses im besetzten Ost-Jerusalem, um sie daran zu hindern, Abu Aklehs Sarg zu tragen und zur geplanten Trauerfeier zur Kirche zu marschieren . Was sollen wir von der Dreistigkeit und Grausamkeit dieses Angriffs auf die Menschenwürde halten? Die Ermordung von Shireen Abu Akleh ist ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und ein Angriff auf den Journalismus und die Meinungsfreiheit. UN- und internationale Menschenrechtsexperten haben gesagt, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handeln könnte und Gegenstand einer unabhängigen, transparenten internationalen Untersuchung sein sollte. Dabei handelt es sich bei weitem nicht um ein isoliertes Ereignis. Seit dem Jahr 2000 haben die israelischen Streitkräfte 45 Journalisten getötet und viele weitere verletzt, nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Diese Verbrechen sind Teil eines Musters von Gewalt, Belästigung und Einschüchterung gegen palästinensische Journalisten, die ein Licht auf das werfen, was Amnesty International , Human Rights Watch und Israels führende Menschenrechtsorganisation B’Tselem als aufgezwungenes Apartheidsystem beschrieben haben auf das palästinensische Volk. Seit vielen Jahren fordern palästinensische Menschenrechts- und Zivilgesellschaftsgruppen die internationale Gemeinschaft auf, angemessene und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und seine Straflosigkeit zu beenden. Wir unterstützen diesen Aufruf voll und ganz. Wenn Israels Politik eklatant gegen internationale Gesetze und Normen verstößt, dann deshalb, weil westliche Mächte ihm konsequent diplomatischen Deckmantel dafür geboten haben. Es ist nicht unbemerkt geblieben, dass, während unsere Regierungen als Reaktion auf Russlands illegale Invasion in der Ukraine und die Grausamkeit seiner Angriffe auf die Zivilbevölkerung eilig pauschale Boykotts und Sanktionen verhängt haben, dieselben Regierungen weiterhin Israels jahrzehntelange Besatzung finanzieren und schützen und schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser. Unterdessen ergreifen unsere Regierungen antidemokratische Maßnahmen , um die gewaltlosen Druckkampagnen ihrer eigenen Bürger zu unterdrücken, die darauf abzielen, Israel und die Unternehmen und Institutionen, die an seinem Unterdrückungssystem mitschuldig sind, zur Rechenschaft zu ziehen. Wir fordern unsere Regierungen auf, ihre Heuchelei zu beenden und bei der Anwendung des Völkerrechts und der Menschenrechte konsequent zu handeln. Wir fordern sie auf, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechenschaftspflicht für die Ermordung von Shireen Abu Akleh und aller anderen palästinensischen Zivilisten sicherzustellen. Beim grundlegenden Menschenrecht auf Freiheit von Verfolgung und Unterdrückung und dem Recht auf Leben und Würde darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden.

UNTERZEICHNET:

Khalid Abdalla, Schauspieler

Sama Abdulhadi, DJ

Hany Abu Assad, Filmregisseur

Tunde Adebimpe, Musiker

Ahsan Akbar, Dichter

Yasmine Al Massri, Schauspielerin

Omar Al Qattan, Filmregisseur

Monika Ali, Autorin

Schriftstellerin Candace Allen

Pedro Almodovar, Filmregisseur

Anthony Anaxagorou, Dichter

Ramin Bahrani, Filmregisseur

Adam Bakri, Schauspieler

Saleh Bakri, Schauspieler

Clio Barnard, Filmregisseur

Joslyn Barnes, Produzentin

David Barsamian, Autor

Roy Battersby, Fernsehregisseur

Sarah Beddington, Filmemacherin, Künstlerin

Ronan Bennett, Autor, Drehbuchautor

Frances Black, Sängerin

Nicholas Blincoe, Autor

Iciar Bollain, Filmregisseur

Juan Diego Botto, Schauspieler

Haim Bresheeth, Filmemacher, Gelehrter

Victoria Brittain, Schriftstellerin

Adam Broomberg, Künstler

David Calder, Schauspieler

Carmen Callil, Verlegerin, Autorin

Eric Cantona, Schauspieler

Iggor Cavalera, Musiker

Sidi Larbi Cherkaoui, Choreograf

Julie Christie, Schauspielerin

Isabel Coixet, Filmregisseurin

Steve Coogan, Schauspieler, Komiker

Mark Cousins, Autor, Regisseur

Liam Cunningham, Schauspieler

Selma Dabbagh, Schriftstellerin

Cherien Dabis, Filmregisseurin

William Dalrymple, Autor

Angela Davis, Autorin

Andy de la Tour, Schauspieler

Jeremy Deller, Künstler

Stephen Dillane, Schauspieler

Sara Driver, Filmregisseurin

Ben Ehrenreich, Autor

Brian Eno, Musiker

Jodie Evans, Produzentin

Shepard Fairey, Künstler

David Farr, Autor, Regisseur

Bella Freud, Designerin

Peter Gabriel, Musiker

Costa-Gavras, Filmregisseur

Michèle Ray Gavras, Filmproduzentin

Trevor Griffiths, Dramatiker, Drehbuchautor

Kathryn Hahn, Schauspielerin

Charles Hayward, Musiker

M Imhotep, Musiker

Nicolás Jaar, Musiker

Gemma Jackson, Produktionsdesignerin

Jim Jarmusch, Filmregisseur

Asif Kapadia, Filmregisseur

Aki Kaurismaki, Filmregisseur

John Keane, Künstler

Brigid Keenan, Autorin

Patrick Keiller, Filmemacher

Peter Kennard, Künstler

AL Kennedy, Autor

Jennine Khalik, Journalistin

Shaka King, Filmregisseur

Naomi Klein, Autorin, Aktivistin

Peter Kosminsky, Drehbuchautor, Regisseur

Jan Kounen, Filmregisseur

Nancy Kricorian, Autorin

Hari Kunzru, Autor

Seun Kuti, Musiker

Lankum, Band

Paul Laverty, Drehbuchautor

Mike Leigh, Filmregisseur

Laima Leyton Musikerin, Künstlerin

Jim Loach, Filmregisseur

Ken Loach, Filmregisseur

Donal Lunny, Musiker

Mahmood Mamdani, Autor

Miriam Margolyes, Schauspielerin

Kika Markham, Schauspieler

Yann Martel, Autor

Emer Martin, Autor

Mai Masri, Filmregisseurin

Massive Attac, Band

Rakan Mayası, Filmregisseur

Kleber Mendonça Filho, Filmregisseur

Christy Moore, Musikerin

Thurston Moore, Musiker

Tom Morello, Musiker

Carol Morley, Filmregisseurin

Laura Mulvey, Filmwissenschaftlerin

Karthika Nair, Dichterin

Mira Nair, Filmregisseurin

Courttia Newland, Autorin, Drehbuchautorin

Pratibha Parmar, Filmregisseur

Maxine Peake, Schauspielerin

Aubrey Powell, Designer

Philip Pullman, Autor

Stephen Rea, Schauspieler

Boots Riley, Drehbuchautor, Regisseur

Bruce Robbins, Autor, Literaturwissenschaftler

Olga Rodriguez, Autorin

Jacqueline Rose, Autorin, Gelehrte

Arundhati Roy, Autorin

Mark Ruffalo, Schauspieler

Alberto San Juan, Schauspieler

Susan Sarandon, Schauspielerin

Alexei Sayle, Komiker, Autor

James Schamus, Drehbuchautor, Produzent

Nick Seymour, Musiker

Kamila Shamsie, Autorin

Tai Shani, Künstler

Alia Shawkat, Schauspieler

Marea Stamper, DJ

Julia Stevenson, Schauspielerin

Tilda Swinton, Schauspielerin

Colm Toibín, Autor

Ricky Tomlinson, Schauspieler

Ben UFO, DJ

V (ehemals Eve Ensler), Autorin, Dramatikerin

Yanis Varoufakis, Autor

Mirza Waheed, Autor

Harriet Walter, Schauspielerin

Roger Waters, Musiker

Irvine Welsh, Autor

Monique Wilson, Schauspielerin, Aktivistin

Jane Wilson, Künstlerin

Louise Wilson, Künstlerin

Michael Winterbottom, Filmregisseur

Penny Woolcock, Drehbuchautorin, Regisseurin

Susan Wooldridge, Schauspielerin

Robert Wyatt, Musiker

