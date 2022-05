Durchgesickerte E-Mails enthüllen die Verbindung der britischen Innenministerin Priti Patel zu „Forschungs- und Einflussoperationen“ im Stil des MI6 (GrayZone)

Der offensichtliche Einfluss einer zutiefst antidemokratischen MI6-nahen Kabale auf Priti Patel wirft ernsthafte Fragen über ihre Eignung auf, über die Auslieferung von Julian Assange an die USA zu entscheiden.

Die Kabale leitet jetzt MI6-inspirierte „Forschungs- und Einflussoperationen“

Die Bemühungen können von Geheimdienstakteuren finanziert werden

Britischer Innenminister in Verschwörung verwickelt

Grüne Befürworter und vermeintliche chinesische Agenten wurden ins Visier genommen

Das Innenministerium wurde vom Maulwurf des öffentlichen Dienstes der Kabale infiltriert

Cabal versucht, die Macht über die Energiepolitik zu übernehmen und den Regierungsminister zu „verdrängen“.

Die britische Innenministerin Priti Patel soll in Kürze darüber entscheiden, ob WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, wo ihm wegen journalistischer Tätigkeit eine lebenslange Haftstrafe droht.

Grayzone kann exklusiv enthüllen, dass Patel in eine verdeckte „Forschungs- und Einflussoperation“ verwickelt zu sein scheint, die direkt von den „Prinzipien und Methoden“ des MI6 inspiriert und teilweise von Richard Dearlove, dem ehemaligen Chef der ausländischen Spionagebehörde, geleitet wurde.

Während die Innenministerin möglicherweise nicht vollständig über die dunklen Mächte informiert ist, die um sie umgeben, und die Zwecke, für die sie ausgenutzt wird, gibt es unwiderlegbare Beweise dafür, dass ihre ministerielle Agenda und die Politik des Innenministeriums aufgrund ihrer Verbindungen direkt durch eine Schattengruppe beeinflusst werden .

„Dark Ullen“ soll „nach den gleichen allgemeinen Prinzipien und Methoden durchgeführt werden wie eine [MI6]-Forschungs- und Einflussoperation“

An diesem 15. Mai enthüllte die Grayzone den Plan einer schattenhaften Geheimdienstkabale, den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May zu sabotieren, sie aus dem Amt zu entfernen und sie durch Boris Johnson zu ersetzen, um einen „harten“ Austritt aus der EU zu erreichen. Die Kabale verfolgte eine Vielzahl undemokratischer, wenn nicht geradezu krimineller Methoden, um ihre Ziele zu erreichen.

Eine riesige Tranche mit durchgesickerten E-Mail-Nachrichten zwischen Mitgliedern der Kabale lieferte die Quelle für dieses Exposé. Weitere Mitteilungen, die von The Grayzone überprüft und verifiziert wurden, weisen auf neuere, schockierende Pläne hin.

Dazu gehören Pläne, Umweltaktivisten als kommunistische Agenten chinesischen Einflusses zu verleumden, ukrainische Flüchtlinge als potenzielle russische Doppelagenten darzustellen, die Terroranschläge auf britischem Boden verüben wollen, und den Minister für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie, Kwasi Kwarteng, zu „verdrängen“.

Der offensichtliche Anführer und Marionettenführer der Spektralgruppe ist Gwythian Prins, ein Mitglied des Strategieberatungsgremiums des Generalstabschefs der Verteidigung und ehemaliger Berater der NATO und des Verteidigungsministeriums. Am 21. Januar schrieb Prins an den ehemaligen MI6-Direktor Richard Dearlove – ein Schlüsselmitglied der Kabale – und skizzierte die Bedingungen von „Dark Ullen“, dem Codewort-Titel „unseres China-Projekts“.

„Dark Ullen wird keine Struktur und daher keine Posteninhabertitel haben: Es wird nach den gleichen allgemeinen Prinzipien und Methoden durchgeführt wie eine SIS [MI6]-Forschungs- und Einflussoperation [Hervorhebung hinzugefügt]“, schrieb Prins und fügte hinzu, dass er danach streben würde jährliche Vergütung von £ 60.000 für die Bemühungen. Der „Sonnenkönig“ des Betriebs würde als Einzelunternehmer und nicht als Angestellter abgerechnet, sodass die britischen Steuerbehörden Dark Ullen nicht als kommerzielle Einheit betrachten und weitere Fragen stellen würden.

Wer oder was Dark Ullen letztendlich unterschrieben hat, wurde nicht bestätigt. Wie die frühere Untersuchung von The Grayzone detailliert ausführte, kann sich die Kabale auf eine beträchtliche Finanzierung durch eine Reihe wohlhabender und zurückgezogen lebender Brexiteers verlassen.

In einer separaten E-Mail im Oktober 2020 schlug Prins Dearlove die Einrichtung einer „Vauxhall Cross Unit“ vor, eine Anspielung auf das Hauptquartier des britischen Geheimdienstes MI6. Prins machte deutlich, dass er „voll und ganz bereit“ sei, in Dearloves „Welt“ einzutreten, und schlug vor, wenn der „Nachfolger“ des ehemaligen Spions „unseren Wert für ihn“ sehe, könnten sie „die Operation finanzieren“. Könnte dies ein Hinweis auf John Scarlett oder einen anderen späteren MI6-Direktor gewesen sein?

Als nächstes, am 21. Februar 2022, sagte Prins Patrick Robertson, Direktor des Pro-Brexit Bruges Group Think Tank, dass er sich „geehrt“ fühle, Patel früher an diesem Abend persönlich getroffen zu haben. Er bezeichnete den Innenminister als „eine erfrischende Abwechslung von der durchnässten Masse aktueller Politiker“.

Cabal schlägt einen Angriff gegen grüne Aktivisten mit „der Art von Arbeit vor, die der MI5 … erledigen würde“

Während des Treffens von Prins mit Patel versorgte er sie mit einem umfangreichen, praktisch undurchdringlichen Diagramm der Befürworter von Umwelt und grüner Energie, das ihre Nähe zur Downing Street skizziert. Das Diagramm bietet eine scheinbare Momentaufnahme der vom MI6 inspirierten „Forschungs- und Einflussoperation“, die Prins vorgeschlagen hat.

Prins betrachtete die verschiedenen Akteure auf dem aufwändigen Diagramm als potenzielle oder tatsächliche chinesische Agenten und versuchte, sie zu untergraben, zu verleumden und Schlimmeres zu erreichen. Eine zitierte „Person von Interesse“ war Ben Caldecott , Gründungsdirektor der Sustainable Finance Group der Universität Oxford.

Prins behauptete, Caldecott sei nicht nur beunruhigend „allgegenwärtig“, sondern aus nicht genannten Gründen „potenziell offen“ für „Erpressung/freiwillige Bekehrung“ durch Peking. Er versprach jedoch, dass Dark Ullen, sobald er eingeweiht ist, „die Art von Arbeit leisten würde, die der MI5 ordnungsgemäß betreibt“, um Caldecott zusammen mit anderen wahrgenommenen chinesischen Schlangen im Gras ins Visier zu nehmen: vermutlich mit Spionage, Diskreditierung und Störung die Unterstützung und Imprimatur des Innenministeriums.

Mehrere Tory-Gesetzgeber haben Kopien einer von Prins veröffentlichten Broschüre zum Klimawandel geteilt, in der der Autor behauptet, „der Rassismus der Critical Race Theory, die Unterstützung marxistischer Ziele von Black Lives Matter und der Anarchismus des tiefgrünen Aktivismus sind alles Wasser auf die Mühlen der Mühlen UFWD [United Front Work Dept des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit].“

Das Grantham Research Institute on Climate Change an der London School of Economics, an der Prins früher lehrte, kritisierte den Aufsatz der Tory im September 2021 und brandmarkte die in seiner Broschüre zum Klimawandel geäußerten Ansichten als „seltsame Propaganda“.

„Einen Weg“ finden, um Priti Patel zu beeinflussen

In seiner E-Mail an Robertson von der Brügge-Gruppe forderte Prins, dass eine spezielle Dark-Ullen-Protonmail-Adresse für Patel erstellt wird, damit sie in Kontakt bleiben können. Er riet der Innenministerin außerdem, die verschlüsselte Messaging-App Signal zu verwenden, „um mich schnell zu benachrichtigen, falls sie dies wünscht“.

Er fügte hinzu, dass Evelyn Farr, eine „zentral platzierte“ Infiltratorin im öffentlichen Dienst, Patel auch „sehr mochte“ und „alles bereit“ sei, dem Innenministerium beizutreten, „wenn sich ein Weg finden lässt“.

Wie The Grayzone zuvor enthüllte, gab Farr sensible Insider-Informationen an die Kabalen weiter, die ihr wiederum eine „lebenswichtige“ Rolle bei der Torpedierung von Theresa Mays Brexit-Deal und tatsächlich ihrer Premierministerschaft zuschrieben.

Drei Tage, nachdem sie Patel eine geheime Linie vorgeschlagen hatte, schickte Prins eine Kopie von Farrs Lebenslauf per E-Mail an Robertson, zusammen mit einer Liste von Artikeln, die sie unter dem Pseudonym Caroline Bell schrieb und sich für einen No-Deal-Brexit aussprach. Das Dokument war speziell für die private Durchsicht des Innenministers vorgesehen. Ein „Weg“ zu Patel war offensichtlich gefunden worden.

Dearlove, die in das Kommuniqué kopiert wurde, brandmarkte den Lebenslauf als „ideal“, beschrieb die Artikelliste jedoch als „tödlich“ und nur für Patels Augen, da „sie einem Remainer PUS [ständiger Staatssekretär] sagt, wer unsere Quelle in ihrer Mitte war und warum das Austrittsabkommen in die Brüche gegangen ist [Hervorhebung hinzugefügt].“

Anschließend warnte Prins Robertson, dass er und Patel diese belastenden Dokumente „streng“ schützen sollten, „die in den falschen Händen [Farrs] Tarnung auffliegen lassen, weil sie zeigen, wie zentral sie als Bereicherung für uns alle während der grausigen Maitage war und wie wichtig sie war zu unserem letztendlichen Erfolg [Hervorhebung hinzugefügt].“

In einer anschließenden E-Mail am selben Tag an Robertson und Dearlove erklärte Prins, da Farr bald „an der Seite“ von Patel sein würde, sei es notwendig, unverzüglich „eine Strategie zu entwickeln und politische Allianzen aufzubauen, um“ das Innenministerium, das Verteidigungsministerium und „ bis zu einem gewissen Grad“ das Auswärtige Amt die britische Energiepolitik kontrolliert, um den Minister für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie, Kwasi Kwarteng, zu „verdrängen“.

Prins betonte seinen Wunsch, Kwartengs Abteilung sofort „auszusortieren“, und nannte es einen „Kater“ vom „Interventionismus“ der Regierung von David Cameron. Er forderte auch, „das Fracking-Verbot aufzuheben“, die Produktion von Öl und Gas in der Nordsee anzukurbeln, die Energieimporte aus den USA, Israel und Katar zu erhöhen und einen „Showdown“ mit „ Wassermelonen – nützlichen Idioten“ herbeizuführen. Sobald ihr „zentral platzierter“ Infiltrator des öffentlichen Dienstes sich sicher bei Patel niedergelassen hatte, würde der geplante Dark-Ullen-Krieg gegen den Umweltschutz – und China – ernsthaft beginnen.

Patel plappert paranoide Kabalen-Gespräche über ukrainische Flüchtlinge nach

Unterdessen tobte in Osteuropa ein regelrechter Krieg. Am 9. März, zu einer Zeit zunehmender und weit verbreiteter Verurteilung Londons, weil es versäumt hatte, eine beträchtliche Zahl ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen, schickte Prins Robertson, Farr und Dearlove per E-Mail eine Reihe von „Schlüsselbotschaften“ an das Innenministerium. Dieser Inhalt könnte „in einen Kommentar umgewandelt“ und unter Patels Namen veröffentlicht werden oder als Rede dienen, die es ihr ermöglichen würde, „die Kontrolle über die Visaerzählung zurückzugewinnen“.

Eine dieser „Schlüsselbotschaften“ war, dass Großbritannien sich durch das Angebot von Zuflucht für diejenigen, die vor der russischen Militäroperation fliehen, Horden von „unter falscher Flagge“ ermordeten Putin-Agenten aussetzen könnte. Die paranoide Rahmung war ein klarer Hinweis auf den angeblichen Novichok-Angriff auf den GRU-Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Yulia im März 2018.

Nur zehn Tage, nachdem Prins seine Gesprächsthemen geliefert hatte, die hier vollständig eingesehen werden können, benutzte Patel ihre Konferenzansprache der Konservativen Partei , um genau diese Anklage zu erheben, und berief sich dabei auf den Vorfall in Salisbury.

„Die Wahrheit ist, dass eine sehr kleine Anzahl von Menschen völliges Chaos anrichten kann, und Russland hat eine Geschichte verdeckter feindlicher Aktivitäten“, erklärte Patel am 19. März. „Und ich fürchte, es ist naiv und fehlgeleitet zu glauben, dass nur Männer das können verdeckte Agenten sein müssen oder dass Flüchtlingsströme nicht irgendeiner Form von Ausbeutung ausgesetzt sind.

„Es gibt diejenigen, die in unser Land kommen würden, in dieses Land, die uns Schaden zufügen würden und die planen, unsere Lebensweise anzugreifen.“

Patel ist untrennbar mit dem Sicherheitsstaat verbunden, der darauf aus ist, Assange und Kriegsgegner zu vernichten

Noch bevor Patels Verbindung zu einer mit dem MI6 verbundenen inländischen Einflussoperation aufgedeckt wurde, war sie mit Interessenkonflikten belastet, die ihre Fähigkeit beeinträchtigten, über sensible, seismische Angelegenheiten wie die Auslieferung von Julian Assange zu entscheiden.

Wie der britische Journalist Matt Kennard dokumentiert hat, saß Patel neben Lord James Arbuthnot im Beirat der neokonservativen Denkfabrik der Henry Jackson Society – einem ehemaligen konservativen Verteidigungsminister, dessen Frau, Lady Emma Arbuthnot, zuvor 2018 zwei wichtige Urteile gegen Assange gefällt hatte aufgrund einer „Wahrnehmung von Voreingenommenheit“ zum Rücktritt gezwungen werden .

Die Henry Jackson Society zählt den CIA-Direktor James Woolsey seit 2006 zu ihren Schirmherren und beherbergte seit 2014 drei weitere ehemalige Chefs, darunter den damaligen US-Außenminister Mike Pompeo im Jahr 2020. Während er 2017 die CIA leitete, bezeichnete Pompeo WikiLeaks als „non -staatlicher feindlicher Geheimdienst“, der die Schleusen für ungehinderte Überwachung, Belästigung und Verfolgung von Assange und seinen Kollaborateuren öffnete und die Agentur dazu veranlasste, ein skandalöses Komplott auszuhecken, um den WikiLeaks-Gründer zu entführen oder sogar zu töten.

In einer grotesken Wendung des Schicksals wird die Person, die dafür zuständig ist, ob unschuldige Konfliktopfer nach Großbritannien einreisen können, auch darüber entscheiden, ob der weltweit berühmteste Antikriegsaktivist und Verleger, Julian Assange, ausreisen soll.

Obwohl es in der von The Grayzone überprüften Tranche der durchgesickerten E-Mails keine Krippennotizen oder Gesprächsthemen über den verfolgten WikiLeaks-Gründer zu geben scheint, kann man davon ausgehen, dass die Geheimdienstkabale, die ihren Einfluss auf Patel geltend macht, seine Auslieferung nachdrücklich befürworten würde die USA.

Tatsächlich scheinen die Mitglieder der Kabale jeden, der von ihrer imperialistischen Weltanschauung abweicht oder sich ihrer maximalistischen Agenda in den Weg stellt, als absolute Verräter anzusehen. Prins offensichtlicher Glaube, dass diejenigen, die sich für eine umweltfreundliche Energiepolitik einsetzen, geheime kommunistische Einflussagenten sind, entspringt derselben Weltanschauung.

Die paranoiden Tendenzen der Kabalen werden durch eine durchgesickerte E-Mail unterstrichen, in der Dearlove den ehemaligen Labour-Führer Jeremy Corbyn mit einem Überläufer des MI6 aus dem Kalten Krieg vergleicht und darauf besteht, dass der sozialdemokratische Politiker einfach „nicht Premierminister sein konnte“, da Corbyn „zur anderen Seite gehörte“. so viele entscheidende Fragen.“

Assanges Auslieferung an die USA würde die Ungerechtigkeit des anglo-amerikanischen Auslieferungsvertrags von 2003 widerspiegeln, einer Maßnahme, die Großbritanniens Rolle als amerikanischer Vasall vertiefte und die über Assanges Schicksal entscheiden wird.

Die Kabale hat versucht, diese unterwürfige Beziehung zu Washington dauerhaft zu zementieren, indem sie einen harten Brexit sicherstellt, der das Vereinigte Königreich von den Sicherheitsverpflichtungen der EU entfernen und die US-Vorherrschaft festigen wird.

Patel und die von ihr geleitete Regierungsabteilung sind Kernkomponenten in den laufenden Bemühungen, Großbritannien auf allen Ebenen mit den US-Militär- und Geheimdienststrukturen, -operationen und -zielen zu verflechten.

Als die Person, die mehr als vielleicht jeder andere dazu beigetragen hat, die finsteren inneren Abläufe der transatlantischen Allianz aufzudecken, und die die Massenfreigabe sensibler Geheimdokumente populär gemacht hat, die die hier beschriebene E-Mail-Tranche darstellt, stellt die bloße Existenz von Assange eine allgegenwärtige Gegenwart dar Bedrohung für diese zynischen Entwürfe.

