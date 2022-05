Die Ukraine heute und gestern – Mehrere Dutzend Denkmäler und Dutzende von Straßennamen, die den Nazi-Kollaborateur Bandera verherrlichen. So auch Andryi Melnyk (1890–1964) und Andryi Melnyk, derzeitiger Botschafter der Ukraine, (Keine direkte Verwandtschaft.)

2016 wurde ein wichtiger Kiewer Boulevard nach Bandera umbenannt. Die Straße führt nach Babi Jar, der Schlucht, in der Nazis mit Unterstützung ukrainischer Kollaborateure in zwei Tagen 33.771 Juden in einem der größten Einzelmassaker des Holocaust vernichteten.

Die Ukraine hat mehrere Dutzend Denkmäler und Dutzende von Straßennamen, die den Nazi-Kollaborateur Bandera verherrlichen.

Es finden regelmäßig Fackelmärsche zu Banderas Geburtstag statt. Während der Gedenkfeiern 2017 riefen die Demonstranten „ Juden raus! ”

Auch Andryi Melnyk (1890–1964) und Andryi Melnyk (derzeitiger Botschafter der Ukraine) sind als Bewunderer Banderas bekannt.

Ehrungen für Andryi Melnyk (1890–1964) stehen in Volya Yakubova und an sieben weiteren Orte, Es gibt auch einen Gedenkkomplex und ein separates Museum für Andryi Melnyk.

1940 spaltete sich die Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) in zwei Fraktionen auf: OUN-M, angeführt von Melnyk, und OUN-B, angeführt von Stepan Bandera. Melnyks Fraktion war genauso völkermörderisch wie die von Bandera – eine OUN-M-Zeitung feierte schadenfroh die Liquidierung von Kiews Juden in Babi Jar.

Der deutsche Einmarsch in die Ukraine 1941 wurde mit Spruchbändern und Proklamationen wie „Ehre Hitler! Ehre sei Melnyk!“ (unten links). Nach dem Krieg siedelte Melnyk nach Luxemburg um und war eine feste Größe in ukrainischen Diaspora-Organisationen.

Andryi Melnyk hat auch ein Denkmal und eine Straße in Ivano-Frankivsk sowie Straßen in Chortkiv, Drohobych, Dubno (Rivne Oblast), Kolomyia, L’viv, Rivne und Stryzhivka. Im Jahr 2020 verurteilten der Jüdische Weltkongress und die Jüdische Konföderation der Ukraine Kiews Versuch, Andryi Melnyk zu ehren.

Als Vorsitzender der OUN beschwerte Andryi Melnyk sich im Januar 1942 in einem Brief an Reichskanzler Adolf Hitler über die mangelnde Unterstützung aus Deutschland. Jetzt im Jahr 2022 fordert sein Namensvetter Andryi Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland mehr schwere Waffen. Er ist ebenfalls als Bewunderer Banderas bekannt, hat Blumen am Grab Banderas niedergelegt.

