126 Künstler fordern „volle Rechenschaft“ für die Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh￼

Pedro Almodovar, Tilda Swinton, Mark Ruffalo fordern „volle Rechenschaft“ für die Ermordung einer palästinensischen Journalistin

Der Brief, der von 126 Künstlern, darunter Ken Loach, Mike Leigh und Jim Jarmusch, unterzeichnet wurde, verurteilt auch den Angriff der israelischen Polizei auf Trauernde bei der Beerdigung der Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh.

19. Mai 2022 4:42

Pedro Almodovar, Susan Sarandon, Ken Loach, Mike Leigh, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Asif Kapadia, Miriam Margolyes, Boots Riley, Jim Jarmusch, Steve Coogan, Naomi Klein, Hany Abu Assad und Peter Gabriel gehören zu einer Gruppe von 126 Künstlern, die ihre Namen unter eine Erklärung gesetzt haben, die „sinnvolle Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die Tötung von Shireen Abu Akleh und allen anderen palästinensischen Zivilisten“ fordert.

Abu Akleh, eine bekannte und hoch angesehene palästinensisch-amerikanische Journalistin, die 25 Jahre lang für Al Jazeera gearbeitet hatte, wurde bei der Berichterstattung über eine Razzia der israelischen Armee in Dschenin im Westjordanland erschossen. Ihr Tod, der sowohl von Augenzeugen als auch von Al Jazeera den israelischen Streitkräften angelastet wurde, sowie die Gewalt, die bei ihrer Beerdigung in Ost-Jerusalem ausbrach, als die israelische Polizei Trauernde und Sargträger angriff, löste weltweit Verurteilungen aus.

Den vollständigen Brief, der von Artists for Palestine U.K. veröffentlicht wurde, finden Sie unten:

„Wir sind zutiefst bestürzt über die Ermordung der hoch angesehenen palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch die israelischen Besatzungstruppen, als sie mit einer deutlich gekennzeichneten Presseweste ankam, um über einen israelischen Überfall auf die besetzte Stadt Dschenin am vergangenen Mittwoch zu berichten. Wir trauern um Shireen Abu Akleh und fordern, dass die Verantwortlichen für dieses Verbrechen und alle, die es genehmigt haben, zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Angriff schwer bewaffneter israelischer Streitkräfte auf palästinensische Trauernde hat uns weiter bestürzt und entsetzt. Soldaten schlugen und traten Trauernde und Sargträger auf dem Gelände des St.-Joseph-Krankenhauses im besetzten Ost-Jerusalem, um sie daran zu hindern, den Sarg von Abu Akleh zu tragen und zur Kirche zu gehen, wo die Trauerfeier stattfinden sollte.

Was soll man von der Unverfrorenheit und Grausamkeit dieses Angriffs auf die Menschenwürde halten?

Die Tötung von Shireen Abu Akleh ist ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und ein Angriff auf den Journalismus und die Meinungsfreiheit. UN- und internationale Menschenrechtsexperten haben erklärt, dass es sich dabei möglicherweise um ein Kriegsverbrechen handelt, das einer unabhängigen und transparenten internationalen Untersuchung unterzogen werden sollte. Es handelt sich jedoch keineswegs um einen Einzelfall.

Seit dem Jahr 2000 haben israelische Streitkräfte 45 Journalisten getötet und viele weitere verletzt, nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Diese Verbrechen sind Teil eines Musters von Gewalt, Schikane und Einschüchterung gegen palästinensische Journalisten, die das, was Amnesty International, Human Rights Watch und Israels führende Menschenrechtsorganisation B’Tselem als ein dem palästinensischen Volk auferlegtes Apartheidsystem beschrieben haben, ans Licht bringen.

Seit vielen Jahren fordern palästinensische Menschenrechtsgruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen die internationale Gemeinschaft auf, verhältnismäßige und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und die Straflosigkeit zu beenden. Wir unterstützen diese Forderung voll und ganz.

Wenn Israels Politik in eklatanter Weise gegen internationale Gesetze und Normen verstößt, dann deshalb, weil die westlichen Mächte dem Land immer wieder diplomatische Rückendeckung gegeben haben, um dies zu tun. Es ist nicht unbemerkt geblieben, dass unsere Regierungen als Reaktion auf Russlands illegale Invasion in der Ukraine und die Grausamkeit seiner Angriffe auf die Zivilbevölkerung pauschale Boykotte und Sanktionen verhängt haben, während dieselben Regierungen weiterhin Israels jahrzehntelange Besatzung und die schweren Menschenrechtsverletzungen gegen die Palästinenser finanzieren und schützen.

Unterdessen ergreifen unsere Regierungen antidemokratische Maßnahmen, um die gewaltfreien Kampagnen ihrer eigenen Bürger zu unterdrücken, die darauf abzielen, Israel und die Unternehmen und Institutionen, die an seinem Unterdrückungssystem beteiligt sind, zur Verantwortung zu ziehen.

Wir fordern unsere Regierungen auf, ihre Heuchelei zu beenden und bei der Anwendung des Völkerrechts und der Menschenrechte konsequent zu handeln. Wir fordern sie auf, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechenschaftspflicht für die Tötung von Shireen Abu Akleh und allen anderen palästinensischen Zivilisten sicherzustellen. Es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, wenn es um das grundlegende Menschenrecht auf Freiheit von Verfolgung und Unterdrückung sowie um das Recht auf Leben und Würde geht.“

