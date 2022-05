https://johnmenadue.com/where-are-the-peacemakers-in-ukraine

Früher hatten wir weltweit angesehene Staatsmänner, darunter Leute wie Nelson Mandela, Kofi Annan und Desmond Tutu. Viele von ihnen waren Mitglieder eines Rates der „Ältesten“, die versucht haben, von Zeit zu Zeit ruhige und vernünftige Ratschläge zu geben. Solche angesehenen Staatsmänner scheinen uns heute offensichtlich zu fehlen.

Hätten wir diesen Krieg in der Ukraine vorhersagen können? Und hätten wir es verhindern können? Die einfache Antwort auf diese beiden Fragen lautet ja.

Die russische Invasion in der Ukraine ist illegal und muss von der internationalen Gemeinschaft verurteilt werden. Und es wurde verurteilt. Als ehemaliger Botschafter bei den Vereinten Nationen verstehe und unterstütze ich voll und ganz die Notwendigkeit, die Grundsätze der UN-Charta zu schützen. Doch in der Geopolitik müssen wir immer zwei Dinge gleichzeitig tun. Wir müssen moralisieren. Und wir müssen analysieren. Da Geopolitik ein grausames Spiel ist und der kalten und rücksichtslosen Logik der Macht folgt, müssen wir bei unserer Analyse kalt, leidenschaftslos und nüchtern sein. Das einzige eiserne Gesetz der Geopolitik ist, dass sie diejenigen bestraft, die naiv sind und ihre kalte Logik ignorieren.

Hätten wir diesen Krieg in der Ukraine also vorhersagen können? Und hätten wir es verhindern können? Die einfache Antwort auf diese beiden Fragen lautet ja. Tatsächlich haben viele führende Staatsmänner im Westen diese Katastrophe in der Ukraine richtig vorhergesagt.

Der wahrscheinlich größte strategische Denker, den die USA im 20. Jahrhundert hervorgebracht haben , war George Kennan. Er entwarf die berühmte Eindämmungsstrategie, die letztendlich zum Sieg über die Sowjetunion führte. Er starb am 17. März 2005.

Am 21. Februar 2022 zitierte der berühmte Korrespondent der New York Times, Tom Friedman, ausführlich, was George Kennan ihm 1998 sagte. Als er nach den Auswirkungen der Erweiterung der NATO auf ehemalige Gebiete der Sowjetunion gefragt wurde, sagte er sehr vorausschauend , „Ich denke, es ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges. Ich denke, die Russen werden allmählich ziemlich negativ reagieren und es wird ihre Politik beeinflussen. Ich denke, es ist ein tragischer Fehler. Dafür gab es keinerlei Anlass. Niemand drohte jemand anderem. Diese Expansion würde die Gründerväter dieses Landes dazu bringen, sich in ihren Gräbern umzudrehen.“

Warum also hat die NATO trotz der klaren Warnungen von George Kennan weiter expandiert? In gewisser Weise wurde die richtige Antwort auch von George Kennan bestätigt. Am 1. Dezember 1997 schrieb der berühmte und legendäre Herausgeber der Zeitschrift The National Interest, Owen Harries, einen Artikel, in dem er erklärte, warum die NATO-Erweiterung unklug war, und nannte dann die Gründe dafür. Er nannte mehrere Gründe, aber lassen Sie mich nur die ersten beiden zitieren: „die Stärke der polnisch-amerikanischen Stimmen sowie die anderer Amerikaner mittel- und osteuropäischer Herkunft“ und „die enormen Interessenbindungen – Karrieren, Verträge, Beratungsfirmen , angesammeltes Fachwissen – vertreten durch das NATO-Establishment, das nun einen neuen Grund und Zweck brauchte, um den Fortbestand der Organisation zu rechtfertigen“.

Kurz gesagt, kurzfristige innenpolitische Interessen, Wähler zu gewinnen, und engstirnige wirtschaftliche Interessen übertrumpften geopolitische Weisheit. Unmittelbar nachdem Owen Harries diesen Artikel veröffentlicht hatte, schrieb George Kennan sofort einen Brief, in dem er alle von Owen Harries vorgebrachten Punkte bestätigte. Er sagte: „Es war in gewisser Hinsicht eine Überraschung, weil einige Ihrer Hauptargumente solche waren, die ich selbst vorgebracht hatte oder vorbringen wollte, aber nicht erwartet hatte, dass sie von jemand anderem so gut ausgedrückt werden.“

Auffallend an dem Projekt zur Erweiterung der NATO ist, dass viele führende amerikanische Denker, sowohl liberale als auch konservative, dagegen waren, darunter Paul Nitze, James Schlesinger, Fred Ikle, John Mearsheimer, Jack Matlock, William Perry, Stephen Cohen, Bill Burns, Vladimir Pozner, Bob Gates, Robert McNamara, Bill Bradley, Gary Hart, Pat Buchanan, Jeffrey Sachs und Fiona Hill.

Der größte lebende strategische Denker in den USA ist heute Henry Kissinger. Er war nicht gegen die Ausweitung der Nato auf die ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten in Osteuropa. Aber er riet dringend davon ab, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Als guter Geschichtsstudent wies Kissinger darauf hin, warum die Ukraine von den Russen anders gesehen werde. In einem 2014 in der Washington Post veröffentlichten Artikel sagte Kissinger: „Der Westen muss verstehen, dass die Ukraine für Russland niemals nur ein fremdes Land sein kann. Die russische Geschichte begann in der sogenannten Keivan-Rus. Von dort verbreitete sich die russische Religion. Die Ukraine gehört seit Jahrhunderten zu Russland, und ihre Geschichten waren schon vorher miteinander verflochten. Einige der wichtigsten Schlachten für die russische Freiheit, beginnend mit der Schlacht von Poltawa im Jahr 1709, wurden auf ukrainischem Boden ausgetragen.“

Als weiser Staatsmann schlug Kissinger eine vernünftige Kompromisslösung vor. Einerseits sagte er: „Die Ukraine sollte das Recht haben, ihre wirtschaftlichen und politischen Verbindungen frei zu wählen, auch mit Europa.“ Andererseits sagte er (2014): „Die Ukraine sollte der NATO nicht beitreten, eine Position, die ich vor sieben Jahren eingenommen habe, als es darauf ankam.“

Die wahre Tragödie der Ukraine besteht darin, dass der Krieg in der Ukraine hätte vermieden werden können, wenn der damalige amerikanische Präsident Barack Obama (ein Friedensnobelpreisträger) den Rat von Henry Kissinger befolgt hätte. Kissingers Formel betonte, dass die Ukrainer ihr eigenes politisches System und ihre regionalen Verbände frei wählen könnten. Tatsächlich war der starke ukrainische Widerstand gegen die russische Invasion nicht vorhergesehen worden. Dieser starke Widerstand bestätigt ihren starken Wunsch, der Europäischen Union beizutreten. Und das sollten sie auch dürfen. Und wie von Kissinger empfohlen, kann sich die Ukraine aus der NATO heraushalten und „neutral“ bleiben. In der Vergangenheit durften „neutrale“ Staaten der Europäischen Union beitreten. Die Ukraine könnte diesem Präzedenzfall folgen. Eine solche Win-Win-Lösung hätte einen Krieg verhindern können. In der Tat, zwei Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine, Präsident Selenskyj (der nach der Invasion zu einem echten Helden geworden ist) sagte: „Wir haben keine Angst vor Russland, wir haben keine Angst davor, Gespräche mit Russland zu führen, wir haben keine Angst, irgendetwas zu diskutieren, wie zum Beispiel Sicherheitsgarantien für unseren Staat , wir scheuen uns nicht, über den neutralen Status zu sprechen.“ Wäre ein neutraler Status vereinbart worden, hätte der Krieg vermieden werden können.

Wenn zukünftige Historiker über diese Ukraine-Episode schreiben, werden sie sicherlich eine große Frage stellen, warum die klaren und ausdrücklichen Warnungen führender westlicher Staatsmänner wie Kennan und Kissinger ignoriert wurden? Sie werden auch fragen, warum unsere Welt heute keine angesehenen Friedensstifter hat, die den Konflikt hätten verhindern können.

Dies ist möglicherweise die wichtigste Lektion, die die Welt aus der Ukraine-Episode lernen sollte. Kriege sind tragisch, wie sie es immer waren. Der Frieden muss bewahrt werden. Und die Welt muss eine Klasse von global respektierten Staatsmännern entwickeln, die als globale Friedensstifter hervorgehen könnten.

Seltsamerweise hatten wir solche weltweit respektierten Staatsmänner, darunter Leute wie Nelson Mandela, Kofi Annan und Desmond Tutu. Viele von ihnen waren Mitglieder eines Rates der „Ältesten“, die versucht haben, von Zeit zu Zeit ruhige und vernünftige Ratschläge zu geben. Solche angesehenen Staatsmänner scheinen uns heute offensichtlich zu fehlen.

Und die Risiken wachsen weiter. Kürzlich sagte der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo in Taiwan, dass die USA „sofort die notwendigen und längst überfälligen Schritte unternehmen sollten, um das Richtige und Offensichtliche zu tun, nämlich der Republik China (Taiwan) Amerikas Diplomatie anzubieten Anerkennung als freies und souveränes Land.“ Man muss kein geopolitisches Genie sein, um zu verstehen, dass sein Rezept zu einem Krieg um Taiwan führen würde.

Da sein provokativer Vorschlag zu einem Krieg führen könnte, einem Krieg, der noch zerstörerischer sein könnte als der Krieg in der Ukraine, würde man erwarten, dass sich ein weltweiter Chor von Stimmen erhebt und die rücksichtslose Aussage von Mike Pompeo verurteilt, die zu einem Krieg führen könnte.

Bisher habe ich noch keine führende Stimme auf unserem Planeten gehört, die seine Aussage verurteilt. Und das ist der Kern unseres globalen Problems. Wo sind die globalen Friedensstifter, wenn wir sie mehr denn je brauchen?

Kishore Mahbubani (* 1948 in Singapur) ist ein Politikwissenschaftler und Diplomat aus Singapur. Von 1971 bis 2004 stand er im Dienst des Außenministeriums von Singapur und war unter anderem Botschafter in Kambodscha, Malaysia, den Vereinigten Staaten und bei den Vereinten Nationen.

