Erstaunlicherweise hat die US-Botschaft in der Ukraine immer noch eine Webseite, die viele Details über die vom US-Verteidigungsministerium in der Ukraine finanzierten Biolabors enthält, einschließlich Beschreibungen der Forschung zu Mitteln zur Übertragung tödlicher Krankheitserreger. Dieses Programm begann unter der Schirmherrschaft der Biological Threat Reduction, wurde aber schnell zu einem Mittel, um die Arbeit an der Verbesserung von Krankheitserregern fortzusetzen – unter Verletzung der Biological Weapons Convention.

Russland hat eine Menge Beweise für solche Verstöße gesammelt und einen Großteil davon bei den Vereinten Nationen vorgelegt, ohne dass ein Kommentar von den USA kam, die die russische Präsentation als Propaganda abtaten.

Besonders interessant ist der Abschnitt „Aktive Forschungsprojekte“:

Aktive Forschungsprojekte

BTRP unterstützt viele gemeinsame Forschungsprojekte, in denen ukrainische und amerikanische Wissenschaftler zusammenarbeiten. Einige aktuelle Beispiele sind: „Risikobewertung ausgewählter Vogel-EDPs, die möglicherweise von Zugvögeln über der Ukraine transportiert werden “„Prävalenz des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebervirus und der Hantaviren in der Ukraine und die potenzielle Notwendigkeit einer Differentialdiagnose bei Patienten mit Verdacht auf Leptospirose“ „Die Ausbreitung des Afrikanischen Schweinepest-Virus (ASFV) bei Haus- und Wildschweinen in der Ukraine – Aufbau von Kapazitäten zur Einsicht in die Übertragung von ASPV durch Charakterisierung von Virusisolaten durch Genomsequenzierung und phylogenetische Analyse“Beachten Sie, dass die Zugvögel auch nach Russland fliegen würden.





Die Website der US – Ukrainischen Botschaft veröffentlicht auch sechzehn Dokumente (auf der rechten Seite der Seite aufgeführt), die einige Details über 12 der einzelnen Labors enthalten und zeigen, dass sie alle vom US – Verteidigungsministerium unter der United States Defense Threat Reduction Agency finanziert wurden (DTRA),



Beachten Sie auch, dass sich eines der Dokumente mit dem „ Pathogen Asset Control System “ befasst, das dazu dient, den Empfang, die Übertragung, die Bewegung und die Zerstörung von Erregern sowie andere mit biologischen Materialien durchgeführte Aktionen zu überwachen . Das System ermöglicht die Verfolgung von Materialien jeder Art. Jeder Artikel im Lager ist mit einem eindeutigen Barcode-Etikett gekennzeichnet. Die Barcode-Technologie mit einem Barcode-Scanner ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Dateneingabe und bietet ein zusätzliches Maß an Sicherheit bei der Verfolgung von Krankheitserregern .“

Andere hochtödliche Viren wie das hämorrhagische Kongofieber, die afrikanische Schweinepest und das Hantavirus sind ebenfalls im Programm „Aktive Forschung“ enthalten. Viele der Labors, die auf der rechten Seite der Botschaftswebseite aufgeführt sind, haben auch das Wort „Veterinär“ in ihren Namen. Die Russen, die viele dieser Labore eingenommen und zerstört haben, erklärten vor dem UNSC, dass in der Ukraine im Jahr 2022 Forschungen zu Krankheitserregern von Vögeln, Fledermäusen und Reptilien durchgeführt wurden, die die Möglichkeit untersuchten, „Mechanismen für die verdeckte Übertragung tödlicher Viren zu etablieren Krankheitserreger“ nach Russland.

Eines der Informationsblätter (auf der rechten Seite der Webseite aufgeführt), das Einzelheiten zum Charkiw Diagnostic Laboratory enthält , spezifiziert eine „EDPs Permit – Permit for working with Pathogens will be get after to signing TOC and MoU “. Aus diesem Labor erklärte das russische Verteidigungsministerium (ebenfalls bei der UNSC-Anhörung am 11. März ), dass „mehr als 140 Container mit Ektoparasiten von Fledermäusen – Flöhen und Zecken aus dem Biolabor in Charkow“ ins Ausland (vermutlich in die USA ) verbracht wurden.

Eines der PR-Videos am Ende der Webseite der US – Botschaft erwähnt, dass diese Labors weiterhin tödliche Krankheitserreger lagern, die von den sowjetischen Programmen zur biologischen Kriegsführung übrig geblieben sind.

https://www.youtube.com/watch? v=aZ9cCqChMLs

Das Video ist auf Englisch mit ukrainischen Untertiteln; es versichert den Ukrainern, dass „die Arbeit, die wir leisten, „kompliziert und manchmal schwierig ist, sie einem externen Publikum zu vermitteln, und unsere Gegner, wie Russland, können dies mit einem Teil der Propaganda, die sie verbreiten, ausnutzen.“ Und natürlich , die Labore waren da, um die Gesundheit der Ukrainer zu schützen, aber eine Frage bleibt offen: Warum wurden die in diesen Labors gelagerten Krankheitserreger nicht einfach vernichtet , wie es hätte sein sollen, um die Einhaltung der Biowaffenkonvention zu gewährleisten , in der es heißt:

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich außerdem, weder direkt noch indirekt an irgendeinen Empfänger weiterzugeben und einen Staat, eine Gruppe von Staaten oder eine internationale Organisation nicht zu unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, Wirkstoffe, Toxine, Waffen, Ausrüstung oder Liefermittel(Art. III).Wie würden die USA reagieren, wenn Russland Dutzende von Biolabors in Kanada und Mexiko hätte, wo Forscher mit tödlichen Krankheitserregern arbeiteten und Zugvögel untersuchten, die solche Biowaffen in die USA tragen könnten? Wäre dies provokativ genug, um militärische Maßnahmen zu ergreifen?



China hat über ein staatliches Institut einen detaillierten Bericht veröffentlicht, in dem die 12 Labore aufgeführt sind, die auf der Website der US – Botschaft aufgeführt sind, zusammen mit 14 anderen in der Ukraine. . . und weit über 100 weitere solcher Labors, die sich hauptsächlich in Ländern befinden, die sowohl Russland als auch China umgeben. Dies ist der Link zum Bericht : https://readchina.info/en-US/articles/556804019457097899





