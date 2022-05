Russland informiert BRICS-Staaten (Brasilien-Russland-Indien-China-Südafrika) über die Lage in der Ukraine

Neu-Delhi, 19. Mai (PTI) Der russische Außenminister Sergej Lawrow informierte am Donnerstag seine Amtskollegen aus Indien, Russland, Südafrika und Brasilien über die Gesamtsituation in der Ukraine.

Die Außenminister der BRICS-Staaten (Brasilien-Russland-Indien-China-Südafrika) hielten ein virtuelles Treffen ab, bei dem die Ukraine-Frage erörtert wurde.

„In seinen Ausführungen präsentierte Sergej Lawrow im Detail grundlegende Einschätzungen der Entwicklung der Lage in der Ukraine und der speziellen Militäroperation“, sagte die russische Botschaft in Indien in einer Erklärung.

Russland hat seinen Krieg gegen die Ukraine als „besondere militärische Operation“ bezeichnet.

Die Botschaft sagte, der chinesische Präsident Xi Jinping habe die Veranstaltung mit einer Begrüßungsrede eröffnet und die Bedeutung der Bemühungen der BRICS-Staaten zur Unterstützung eines „echten Multilateralismus“ hervorgehoben.

„Während des Treffens fand ein substanzieller Meinungsaustausch zu aktuellen Themen der internationalen Agenda statt. Die Minister erörterten Probleme der Stärkung kollektiver Prinzipien in globalen Angelegenheiten, regionaler Konflikte, der Bekämpfung neuer Herausforderungen und Bedrohungen sowie der Interaktion der fünf Staaten auf multilateralen Plattformen“, sagte die russische Botschaft.

„Der aktuelle Stand und die Perspektiven der fünfseitigen Zusammenarbeit wurden genau beachtet“, fügte sie hinzu.

Das Treffen beinhaltete auch eine separate Sitzung im BRICS-Plus-Format mit der Teilnahme der Außenminister von Argentinien, Ägypten, Indonesien, Kasachstan, Nigeria, Saudi-Arabien, Senegal, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

„Sie hatten Gespräche über den Stand und die Perspektiven der Entwicklung des Global Governance-Systems geführt, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit innerhalb der UNO, der WTO und der G20 lag. Die Hauptsitzung führte zur Billigung einer gemeinsamen Erklärung“, sagte die Botschaft.

Die BRICS vereint fünf der größten Entwicklungsländer der Welt, die 41 Prozent der Weltbevölkerung, 24 Prozent des globalen BIP und 16 Prozent des Welthandels repräsentieren. Gastgeber des Treffens war China.

