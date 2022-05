Denkmäler für Nazi-Kollaborateure in der Ukraine – Von Lew Golinkin

Wir posten diesen Artikel speziell für alle, die behaupten, dass es in der Ukraine keine Nazis gibt. Dieser Artikel veranschaulicht, wie das (2014) in Kiew installierte Neonazi-Regime ständig daran gearbeitet hat, den Nationalsozialismus in der gesamten Ukraine zu verherrlichen.

1,5 Millionen Juden, ein Viertel aller im Holocaust ermordeten Juden, stammten aus der Ukraine, und ukrainische Nazis spielten bei diesem Gemetzel eine bedeutende Rolle; diese Tatsache wurde von vielen Juden (und Russen) nicht vergessen. In den letzten sechs Jahren hat die Ukraine die Verehrung der paramilitärischen Organisation Ukrainischer Nationalisten , die mit den Nazis zusammengearbeitet und bei der Ermordung der Juden geholfen hat, und der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die Tausende von Juden und 70.000 bis 100.000 massakriert hat.



Quelle mit zahlreicheren Bilddokumenten:

In den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt gibt es Hunderte von Statuen und Denkmälern für Menschen, die die Ermordung von Juden und anderen Minderheiten während des Holocaust begünstigt oder daran teilgenommen haben. Als Teil einer laufenden Untersuchung hat der Forward sie zum ersten Mal in dieser Sammlung von Artikeln dokumentiert . Klicken Sie hier , um einen ersten Leitfaden zu den Gedenkstätten der einzelnen Länder zu erhalten . Klicken Sie hier , um eine Aktualisierung der Untersuchung im Jahr 2022 anzuzeigen .

Hinweis: Seit 2014, als der Maidan-Aufstand eine neue Regierung in die Ukraine brachte, errichtete das Land in erstaunlichem Tempo Denkmäler für Nazi-Kollaborateure und Holocaust-Täter – fast jede Woche gab es eine neue Gedenktafel oder Straßenumbenennung. Aus diesem Grund stellt die Ukraine-Sektion eine äußerst unvollständige Auflistung der mehreren hundert Denkmäler, Statuen und Straßen dar, die nach Nazi-Kollaborateuren in der Ukraine benannt sind.

Lemberg und Iwano-Frankiwsk – 1,5 Millionen Juden, ein Viertel aller im Holocaust ermordeten Juden, kamen aus der Ukraine . In den vergangenen sechs Jahren hat das Land die Anbetung der paramilitärischen Organisation Ukrainischer Nationalisten , die mit den Nazis zusammengearbeitet und beim Abschlachten von Juden geholfen hat, und der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA), die Tausende von Juden und 70.000 100.000 Polen. Eine wichtige Persönlichkeit, die in der heutigen Ukraine verehrt wird, ist Stepan Bandera (1909–1959), der Nazi-Kollaborateur, der eine Fraktion der OUN (genannt OUN-B) anführte; oben sind seine Statuen in Lemberg (links) und Iwano-Frankiwsk (rechts). Vielen Dank an Per Anders Rudling, Tarik Cyril Amar und Jared McBride für ihre Hinweise zu ukrainischen Mitarbeitern.

Ternopil und zahlreiche andere Städte – Eine weitere Statue von Bandera in Ternopil. Oben links ist ein Foto von Zhovkva 1941, als OUN-Mitglieder die Nazis willkommen hießen und bei ihrer Ermordung von Juden halfen. Auf den Transparenten steht „Heil Hitler!“ und „Ehre sei Bandera!“

Die Ukraine hat mehrere Dutzend Denkmäler und Dutzende von Straßennamen, die diesen Nazi-Kollaborateur verherrlichen, genug, um zwei separate Wikipedia- Seiten zu erfordern (es gibt so viele Bandera-Straßen, dass nur wenige in diesem Projekt aufgeführt sind). Zu den herausragenden Ehrungen gehören ein gemeinsames Denkmal für ihn und Roman Shukhevych in Cherkasy , Horishniy , Pochaiv , Rudky und Zaviy ; ein Denkmal für ihn, Shukhevych und andere OUN-Führer in Morshyn ; ein Denkmal für ihn und seinen Vater in Pidpechery ; eine Gedenktafel und ein Denkmal in Luzk ; ein Flachrelief, Denkmalund Museum in Dubliany ; eine Gedenktafel , ein Denkmal und ein Museum (mit Büste ) in Stryi ; eine Gedenktafel , Straße und Denkmal in Zdolbuniv; Denkmäler in Berezhany , Boryslaw , Buchach , Chervonohrad , Chortkiv , Drohobych, Dubno , Hordynya , Horodenka , Hrabivka (Iwano-Frankiwsk Rajon), Kalush , Kamianka-Buzka , Kolomiya , Kozivka , Kremenets , Krushel’nytsya , Kiew, Lemberg , (und eine Gedenktafel ), Mlyniv , Mostyska , Mykolajiw (Gebiet Lwiw), Mykytyntsi , Nyzhnye (Raion Sambir), Pidvolochysk , Romanivka , Sambir, Skole , Sniatyn , Staryi Sambir, Seredniy Bereziv , Sokal , Sosnivka , Strusiv , Terebovlia , Truskavets , Turka , Uzyn , Velyki Mosty , Verbiv (Narayiv Hromada),Zahirochka und Salishchyky ; eine Gedenktafel und eine Straße in Sniatyn und Zhytomyr ; Gedenktafeln in Ivano-Frankivsk , Khmelnytskyi und Rivne ; Museen in Staryi Uhryniv (mit Statue und Gedenktafel) und Volya-Zaderevatska (mit Büste und Flachrelief); ein Park in Kamianka-Buzka ; und eine Schule in Dobromyl.

Kiew – Im Jahr 2016 wurde ein wichtiger Kiewer Boulevard nach Bandera umbenannt. Die Umbenennung ist besonders obszön, da die Straße nach Babi Jar führt , der Schlucht, in der Nazis mit Unterstützung ukrainischer Kollaborateure in zwei Tagen 33.771 Juden in einem der größten Einzelmassaker des Holocaust vernichteten. Sowohl das Simon-Wiesenthal-Zentrum als auch der Jüdische Weltkongress verurteilten den Schritt.

Oben rechts der jährliche Fackelmarsch zu Banderas Geburtstag im Jahr 2021; Während der Gedenkfeiern 2017 riefen die Demonstranten „ Juden raus! ”

Krakowets, Lemberg und zahlreiche andere Städte – Denkmäler für Roman Shukhevych (1907–1950), eine weitere OUN-Figur und Nazi-Kollaborateur, der ein Anführer des Nachtigall-Hilfsbataillons von Nazi-Deutschland war, das später zur Hilfspolizeieinheit der 201. Schutzmannschaft wurde. Shukhevych befehligte später die brutale Ukrainische Aufständische Armee (UPA), die für das Abschlachten von Tausenden von Juden und 70.000 bis 100.000 Polen verantwortlich war.

Das Denkmal in Krakovets (oben links) und die Gedenktafel in Lemberg (oben rechts) sind zwei von vielen Shukhevych-Statuen in der Ukraine. Dazu gehören gemeinsame Denkmäler für ihn und andere Nationalisten in mehreren Städten (siehe Bandera-Eintrag oben), ein Denkmal für ihn und andere Nationalisten in Sprynya ; ein Denkmal, zwei Gedenktafeln und ein Flachrelief in der Nationalen Polytechnischen Universität Lemberg in Lemberg ; und Denkmäler in Borschiv , Ivano- Frankivsk , Kalush , Khmelnytskyi , Khust , Kniahynychi , (und eine Gedenktafel ), Kololochava, Oglyadiv , Shman’kivtski , Staryi Uhryniv(im Museum Stepan Bandera), Tyshkivtsyah , Tyudiv und Zabolotivka ; Gedenktafeln in Buchach , Kamianka-Buzka, Kolomyia , Pukiv , Radomyshl‘ , Rivne und Volya-Zaderevatska; ein Museum in Hrimne; ein Stadion in Ternopil; eine Metrostation in Kiew ; und eine Schule in Iwano-Frankiwsk. Siehe The Algemeiner über Israel, das das Ternopil-Stadion nach Shukhevych benannt hat.

Noch schockierender sind die Schuchewytsch-Denkmäler in Kanada und den USA

Darüber hinaus wird Shukhevych mit mehreren Dutzend Straßen in der Ukraine geehrt (es gibt so viele, dass nur wenige in diesem Projekt aufgeführt sind). Die meisten Statuen von Bandera und Shukhevych befinden sich in der Westukraine, in Städten, in denen die jüdische Bevölkerung von Paramilitärs ausgerottet wurde, die diesen Männern treu ergeben waren. Auch in Kiew wurde ein großer Boulevard nach Shukhevych benannt. Der Jüdische Weltkongress verurteilte die Verherrlichung von Schuchewytsch und der Statue in Iwano-Frankiwsk.

Ternopil – Eine Büste des völkermörderischen Yaroslav Stetsko (1912–1986), der 1941 die mit den Nazis kollaborierende Regierung der Ukraine leitete, die die Deutschen willkommen hieß und Hitler die Treue erklärte. Stetsko , ein fanatischer Antisemit, hatte geschrieben : „Ich bestehe auf der Vernichtung der Juden und der Notwendigkeit, die deutschen Methoden zur Vernichtung der Juden in der Ukraine anzupassen.“ Fünf Tage vor der Nazi-Invasion versicherte Stetsko dem OUN-B-Führer Stepan Bandera: „Wir werden eine ukrainische Miliz organisieren, die uns helfen wird, die Juden zu entfernen.“

Er hielt sein Wort – der deutsche Einmarsch in die Ukraine wurde von schrecklichen Pogromen begleitet, an denen OUN-Nationalisten aufgehetzt und eifrig beteiligt waren. Allein das anfängliche Lemberg-Pogrom hatte 4.000 Opfer. Am Ende des Krieges massakrierten ukrainische nationalistische Gruppen Zehntausende Juden, sowohl in Zusammenarbeit mit Nazi-Todesschwadronen als auch auf eigenen Wunsch.

Stryi und dreizehn weitere Orte – Weitere Stetsko-Denkmäler befinden sich in Stryi (oben links), das auch eine Stetsko-Straße hat, Velykyi Hlybochok (oben rechts), das auch ein Stetsko-Museum (mit Gedenktafel) und eine Schule hat, Kam’yanky und Volya Zaderevatska . Stetsko hat auch ein gemeinsames Denkmal für ihn und andere OUN-Führer in Morshyn und Straßen in Dubno, Khmelnytskyi, Lutsk, L’viv, Monastyrys’ka, Rivne, Rudne, Sambir und Ternopil. Nach dem Krieg zog Stetsko – der Mann, der Hitler formell die Loyalität seiner Regierung versprach – in die USA, wo er schnell in die höchsten Kreise Washingtons aufstieg. Er wurde von Ronald Reagan und George HW Bush als Anführer der Freiheitskämpfer gepriesen.

Unten links: Stetskos Treffen mit dem damaligen Vizepräsidenten Bush, 1983. Unten rechts: Stetskos Unterschrift auf der Proklamation der ukrainischen Eigenstaatlichkeit mit dem Versprechen, „eng mit dem nationalsozialistischen Großdeutschland unter der Führung von Adolf Hitler zusammenzuarbeiten“.

***

Lemberg – Eine Gedenktafel für Dmytro Paliiv (1896–1944), Mitbegründer und SS-Hauptsturmführer der 14. Waffengrenadier-Division der SS (1. Galizisch) alias SS Galichina, enthüllt 2007. Die SS Galichina wurde als Division gebildet 1943 in der Waffen-SS ; Zu den Kriegsverbrechen der Formation gehört das Massaker von Huta Pieniacka , als eine Untereinheit der SS Galichina 500–1.200 polnische Dorfbewohner schlachtete, einschließlich der Verbrennung von Menschen bei lebendigem Leib.

Oben links, Paliiv (Papier haltend) bei einer SS-Zeremonie, 1943–1944. Dieser Waffen-SS-Offizier hat eine Gedenktafel und ein Flachrelief in seinem Geburtsort Perevozets (enthüllt 2001) sowie eine Gedenktafel und eine Straße in Kalush. Die JTA berichtete von Morddrohungen an einen Mann, der sich gegen die Benennung der Straße aussprach.

Unten links ein Marsch in Stanislaviv (heute Iwano-Frankiwsk), Westukraine, 1941; unten rechts, ein Marsch zum 71. Jahrestag der Gründung der SS Galichina, Lemberg, Westukraine, 2014. Der Marsch 2018 in Lemberg bestand aus Hunderten, die koordinierte Hitlergrüße hielten . Siehe JTA- Bericht.

Hinweis: Die folgenden Einträge wurden während der Projektaktualisierung Januar/April 2022 hinzugefügt.

Bystrychi und fünf weitere Orte – Eine Gedenktafel für Taras Bulba-Borovets (1908–1973), den von den Nazis ernannten Kollaborateur zum Anführer der ukrainischen Miliz im Bezirk Sarny. Die Männer von Bulba-Borovets organisierten und führten zahlreiche Pogrome durch und schlachteten die Juden der Gegend. Neben der Gedenktafel in seinem Heimatdorf hat Bulba-Borovets eine weitere Gedenktafel in Olevsk , ein Denkmal in Berezne und Straßen in Lutsk, Ovruch und Zhytomyr.

Nach dem Krieg ließ sich Bulba-Borovets, wie viele Nazi-Kollaborateure, in Kanada nieder, wo er eine ukrainischsprachige Zeitung leitete. Oben links Bulba-Borovets (Mitte) mit Stab, 1941. Auf dem Banner rechts neben der Hakenkreuzfahne steht „Es lebe die deutsche Wehrmacht!“. Weitere Informationen zur Glorifizierung von Bulba-Borovets finden Sie im Artikel des Historikers Jared McBride, in den Aussagen von Augenzeugen des Holocaust in Olevsk in Yahad-In Unum und in den Aussagen von Überlebenden in Yad Vashem .

Volya Yakubova und sieben weitere Orte – Ein Gedenkkomplex und ein separates Museum für Andryi Melnyk (1890–1964). 1940 spaltete sich die Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) in zwei Fraktionen auf: OUN-M, angeführt von Melnyk, und OUN-B, angeführt von Stepan Bandera. Melnyks Fraktion war genauso völkermörderisch wie die von Bandera – eine OUN-M-Zeitung feierte schadenfroh die Liquidierung von Kiews Juden in Babi Jar (siehe den Eintrag von Ivan Rohach unten).

Die OUN-M blieb mit den Nazis verbündet, ebenso wie die OUN-B. Der deutsche Einmarsch in die Ukraine 1941 wurde mit Spruchbändern und Proklamationen wie „Ehre Hitler! Ehre sei Melnyk!“ (unten links). Nach dem Krieg siedelte Melnyk nach Luxemburg um und war eine feste Größe in ukrainischen Diaspora-Organisationen.

Er hat auch ein Denkmal (unten rechts) und eine Straße in Ivano-Frankivsk sowie Straßen in Chortkiv, Drohobych, Dubno (Rivne Oblast), Kolomyia, L’viv, Rivne und Stryzhivka. Im Jahr 2020 verurteilten der Jüdische Weltkongress und die Jüdische Konföderation der Ukraine Kiews Versuch, Melnyk zu ehren.

***

Chernivtsi – Ein Denkmal für die Bukovinsky Kuren, eine große paramilitärische Formation, die aus OUN-M-Mitgliedern besteht (siehe Eintrag Andryi Melnyk oben). Die Einheit wurde ursprünglich in der ukrainisch-rumänischen Region Bukowina gebildet und war nach dem Einmarsch der Nazis in die Ukraine im Jahr 1941 auf dem Weg nach Kiew. Mehreren Berichten zufolge marschierte die Einheit um die Zeit des Massakers von Babi Jar in Kiew ein , als die Nazis halfen von ukrainischen Nationalisten erschossen 33.771 Juden in zwei Tagen in einem der schrecklichsten Massaker des Holocaust.

Danach wurde ein Großteil der Bukovinsky Kuren in das 115. und 118. Bataillon der Schutzmannschaft reformiert . Die Schutzmannschaft waren Hilfspolizeibataillone, die sich aus lokalen Kollaborateuren in der Sowjetunion zusammensetzten, hauptsächlich in der Ukraine, in Weißrussland und im Baltikum. Sie unterstanden der Ordnungspolizei , die von der SS kontrolliert wurde. Diese Bataillone spielten sowohl im Krieg als auch im Holocaust eine entscheidende Rolle: Deutschland benutzte sie, um den Widerstand gegen die Nazis zu unterdrücken und den Völkermord durchzuführen, indem es Juden in Ghettos zusammentrieb und sie auf nahe gelegenen Feldern und Wäldern abschlachtete. Oft beging die Schutzmannschaft Kriegsverbrechengegen Juden, andere Ethnien wie die Roma und Zivilisten auf eigenen Wunsch, nicht nur auf Befehl der Nazis. (Weitere Informationen finden Sie in der Arbeit von Martin Dean .)

Zwei Züge des 118. Bataillons der Schutzmannschaft zeichneten sich dadurch aus, dass sie 1943 das Massaker von Chatyn verübten , als sie ein belarussisches Dorf liquidierten, indem sie die Einwohner lebendig verbrannten und jeden erschossen, der versuchte zu fliehen. (Siehe die New York Times über einen der nach Kanada ausgewanderten Täter.)

Oben links marschieren Soldaten des 115. Bataillons der Schutzmannschaft , zu dem Kämpfer der Bukovinsky Kuren gehörten, durch Kiew, 1942. Siehe Abschnitt USA für ein Denkmal für die Bukovinsky Kuren.

Zhyznomyr – Dieses Dorf hat eine Gedenktafel für OUN-M-Mitglied Oleksa Babiy (1909–1944), die direkt am Massaker von Babi Jar beteiligt war, während sie in der Einheit Sonderkommando 4a der Einsatzgruppe C diente, der SS-Todesschwadron, die die Hauptverantwortung für das Abschlachten trägt. Zwei Jahre später wurde Babiy Offizier in der SS Galichina, der ukrainischen Waffen-SS-Division (siehe Eintrag von Volodymyr Kubiyovych unten für weitere Informationen zur SS Galichina). Oben rechts: Juden, die gezwungen wurden, sich auszuziehen und ihren Besitz aufzugeben, bevor sie in Babi Jar erschossen wurden. Siehe Zeugnisse von Yad Vashem hier .

Kiew und zwei weitere Orte – Eine Straße, die nach dem OUN-M-Mitglied Ivan Rohach (1914–1942) benannt ist. Als virulenter Antisemit veröffentlichte und redigierte Rohach die Ukrayins’ke Slovo, eine OUN-M-Zeitung, die sich lautstark für den Völkermord an den ukrainischen Juden einsetzte. Am 2. Oktober 1941, drei Tage nachdem deutsche und ukrainische Kollaborateure 33.771 Juden in Babi Jar vernichtet hatten, veröffentlichte Rohach einen Leitartikel mit dem Titel „Der Jude ist der größte Volksfeind“, in dem er die Ukrainer aufforderte, Juden keine Gnade zu zeigen (oben links).

Eine Woche später veröffentlichte er einen Artikel, in dem er die Leser aufforderte , nach jüdischen Überlebenden Ausschau zu halten, die sich in der Stadt verstecken. In derselben Woche feierten die Ukrajins’ke Slovo das verbesserte Leben in Kiew und lobten den Überfluss an „leerem“ Wohnraum, der plötzlich verfügbar geworden sei. (Diese Behausung waren jüdische Häuser, die durch das Abschlachten ihrer Bewohner „unbewohnt“ wurden.)

Schließlich wurden die Deutschen einiger ihrer OUN-M-Lakaien müde und exekutierten Rohach. Im Jahr 2016 traf die ukrainische Regierung die obszöne Entscheidung, ihn als Nazi – Opfer während der Gedenkfeiern zum Massaker von Babi Jar zu betrauern – dem Massaker, das er so begeistert unterstützt hatte (oben rechts).

Rohach hat eine zusätzliche Straße in Khust und eine Gedenktafel und Straße in Velykyi Berezhny.

Kiew und zahlreiche andere Orte – Eine Gedenktafel für Oleg Olzhych (1907–1944), Archäologe, Schriftsteller und prominentes OUN-M-Mitglied. Olzhych kam als Teil einer OUN-M-Formation nach Kiew, die 1941 die nationalistische Übernahme der Ukraine unterstützen sollte. Er wurde zu einer Schlüsselfigur in der Ukrayins’ka Natsional’na Rada. Diese OUN-M-Einheit koordinierte die Bildung der ukrainischen Hilfspolizei, die den Deutschen half. Es veröffentlichte auch Propaganda wie Ukrayins’ke Slovo (siehe Eintrag von Ivan Rohach oben).

Zu Olzhychs Ehren gehören eine Bibliothek und eine Straße (mit Gedenktafel ) in Kiew; eine Statue , eine Bibliothek, eine Straße (mit Gedenktafel ) und eine weitere Gedenktafel in Schytomyr; Gedenktafeln und Straßen in Chernivtsi , Khust , L’viv , Rivne und Tyachiv; Straßen in Arbuzynka, Bilokorovychi, Ivano-Frankivsk, Korostyshiv, Kowel, Kremenets, Kremenchuk, Kropyvnytskyi, Letychiv, Lutsk, Nadvirna, Noviy Bug, Olevsk, Ostroh, Poltawa, Rozsoshentsi, Sambir, Stryi, Sumy, Trubky, Verhnya Yablunka, Volodymyr- Volynskyi, Vyzhnytsya, Salishchyky, Zdolbuniv, Zhuky und Sololochiv; eine Straße und Schule in Mykolajiw; und eine Schule in Pushcha-Vodytsia. Siehe die US -Sektion für eine Olzhych-Büste.

Perechyn – Die Stadt hat eine Straße, die gemeinsam die Brüder Ivan und Panas Kedyulich ehrt. Ivan Kedyulich (1912–1945) war ein OUN-M-Mitglied, das mit der gleichen Formation wie Oleg Olzhych (siehe Eintrag oben) nach Kiew kam. Kedyulich wurde Chef der örtlichen Hilfspolizei der Stadt, die die Nazis bei Massakern in Babi Jar und anderswo unterstützte. Von Kedyulich organisierte Polizeieinheiten stellten auch Kämpfer für die Bataillone der Schutzmannschaft zur Verfügung . Oben rechts, Kämpfer der 115. Schutzmannschaft in Kiew, 1942.

Ivangorod – Eine Gedenktafel für Kost Himmel’raich (1912–1991), OUN-M- Mitglied, das mit Ivan Kedyulich (siehe Eintrag oben) zusammenarbeitete, um Kiews von Deutschland kontrollierte lokale Hilfspolizei zu bilden. Himmel’raichs Gedenktafel befindet sich, wie viele Gedenktafeln für ukrainische Mitarbeiter, an einer Schule, in der er als Vorbild für Kinder präsentiert wird.

Silets ‚(Raion Chervonohrad) – Die deutsche Invasion in der Ukraine im Juni 1941 wurde von weit verbreiteten Pogromen begleitet, die zur Ermordung Tausender Juden in der gesamten Westukraine führten. Viele wurden von der OUN-B – der Stepan Bandera-Zweigstelle der OUN – organisiert und angestiftet (weitere Informationen zur Spaltung der OUN finden Sie im obigen Eintrag von Andriy Melnyk). Dazu gehörte Ivan Klymiv (1909–1942) alias Klymiv-Legenda, der Flugblätter verbreitete, in denen die ukrainische Bevölkerung aufgefordert wurde, Juden zu töten.

Während der Invasion verkündete die OUN-B die Schaffung einer ukrainischen Regierung unter der Führung von Yaroslav Stetsko. Diese selbsternannte Regierung verpflichtete sich offiziell, eng mit Adolf Hitler zusammenzuarbeiten (weitere Informationen finden Sie im Eintrag Stetsko). Klymiv wurde Minister für politische Koordinierung. Neben dem Denkmal hat er eine Straße und eine Schule in Silets und ein gemeinsames Denkmal für ihn und Bandera in Sosnivka (Sokal Rajon).

Konjuchiw und vier weitere Orte – Konjuchiw hat ein Denkmal, ein Museum und eine Straße zum Dorfbewohner Oleksandr Gasyn (1907–1949), stellvertretender Verteidigungsminister in der 1941 selbsternannten OUN-B-Regierung. Danach arbeitete Gasyn eng mit seinem Kollegen und UPA-Kommandeur Roman Shukhevych zusammen, als die UPA die ethnische Säuberung der Polen durchführte (siehe Eintrag von Vasyl Vasylyashko unten). Gasyn hat auch eine Gedenktafel in Volya-Zaderevatska und Straßen in Sambir, Skole und Stryi.

Zolota Sloboda – Eine Büste von Yaroslav-Mykhailo Starukh (1910–1947), Sekretär des Ministeriums für Information und Propaganda in der selbsternannten OUN-B-Regierung. Das Dorf hat auch eine Plakette von Starukh an einem Schulgebäude, wo er als Vorbild für Kinder beworben wird.

Lemberg und Zmiivka – Eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Proklamation der selbsternannten OUN-B-Regierung auf dem Hauptplatz von Lemberg. Dies ist besonders obszön, wenn man bedenkt, dass die OUN-B zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Proklamation Pogrome anzettelte und durchführte, bei denen das Blut von 6.000 Juden auf den Straßen von Lemberg floss (oben links). Das Denkmal für die Kämpfer für die Freiheit der Ukraine in Zmiivka enthält auch eine Gedenktafel für die Proklamation von 1941. Siehe Abschnitt USA für eine weitere Gedenktafel zum Gedenken an die OUN-B-Proklamation.

Lemberg – Oben links begrüßt der Bürgermeister von Lemberg, Juri Polyanskij (1892–1975), den polnischen Generalgouverneur Hans Frank am 1. August 1941 in der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt wurden mindestens 6.000 Juden in Lemberg abgeschlachtet eine Reihe von Pogromen, die größtenteils von ukrainischen Nationalisten angestiftet und durchgeführt wurden .

Frank, unterstützt von ukrainischen Kollaborateuren, fuhr fort, den Völkermord an über 200.000 Juden in Lemberg zu beaufsichtigen; 1946 wurde er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Nürnberger Tribunal erhängt . Polyanskiy hingegen wanderte nach Argentinien aus, wo er Universitätsprofessor wurde. Seine Gedenktafel in Lemberg oben rechts listet seine akademischen Leistungen auf, lässt jedoch seine Mitarbeit im Zweiten Weltkrieg aus. Siehe Massaker von L’viv und Zeugenaussagen von Überlebenden des Ghettos , Yad Vashem .

Bodnariv und L’viv – Bodnarivs Denkmal für Oleksandr Lutskyi (1910–1946), einen Offizier des Nachtigall -Hilfsbataillons von Nazi-Deutschland, das im Juni 1941 zusammen mit anderen Streitkräften des Dritten Reichs in die Ukraine einmarschierte. Nachtigall war ein Bataillon der Abwehr, der militärischen Geheimdienstabteilung von die Streitkräfte des Dritten Reiches. Es bestand aus ukrainischen Freiwilligen, hauptsächlich aus dem OUN-B-Zweig der OUN. Der ukrainische Kommandant war Roman Shukhevych, der heute in der ganzen Ukraine verherrlicht wird (siehe seinen Eintrag weiter oben).

Im Herbst 1941 wurde Nachtigall in das 201. Hilfspolizeibataillon der Schutzmannschaft umstrukturiert, das an tödlicher antisemitischer Gewalt und brutaler Unterdrückung des Anti-Nazi-Widerstands in Weißrussland beteiligt war. Weitere Informationen zur Schutzmannschaft finden Sie im Eintrag Bukovinsky Kuren . Lutskyi hat auch eine Straße in Lemberg.

Zavyshen ‚ – 2018 enthüllte dieses Dorf eine Gedenktafel für Vasyl Vasylyashko (1918–1946), der im Nachtigall-Bataillon und dann im 201. Bataillon der Schutzmannschaft diente . Danach wurde Vasylyashko Kommandeur der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), des paramilitärischen Flügels der OUN-B, der 1943 gegründet wurde und für die ethnische Säuberung von 70.000 bis 100.000 polnischen Dörfern in der Region Volyn verantwortlich war.

Es gibt kein klares historisches Foto von Vasylyashko; Seine Plakette ist in einem Video der Enthüllungszeremonie zu sehen. Oben links, Nachtigall marschiert am 30. Juni 1941 durch Lemberg, rechts, während in der Stadt antijüdische Pogrome tobten. Oben rechts die 201. Schutzmannschaft im Training, 1942; Roman Shukhevych steht in der ersten Reihe, der Kamera am nächsten.

Ternopil – Eine Gedenktafel und Straße zu Ehren von Omelyan Polovyi (1913–1999). Polovyi folgte dem bekannten Weg der OUN-B-Mitglieder, diente in Nachtigall , befehligte dann im 201. einen Zug und wurde später UPA-Oberst. Polovyi und andere OUN-B-Kämpfer von Nachtigall, der Schutzmannschaft und örtlichen Hilfspolizeibataillonen sammelten praktische Erfahrungen bei der Ausführung des Holocaust in den Jahren 1941 und 1942. Diese mörderische Erfahrung wurde 1943 genutzt, als sie sich der UPA anschlossen und die ethnischen Säuberungen organisierten von Polen.

Volodymyrtsi – Eine Gedenktafel für Petro Gudzovatiy (1912–1946), der in Nachtigall, dann im 201., dann in der UPA kämpfte, wo er eine Bezirkseinheit befehligte. Die Gedenktafel ist an einem Regierungsgebäude angebracht, in dem Gudzovatiy einst arbeitete.

Spasiv und Stryi – Spasivs Büste von Vasyl Sydor (1910–1949), Nachtigall-Offizier , der im 201. Oberzugführer wurde. Danach spielte Sydor eine entscheidende Rolle bei der Gründung der UPA und wurde schließlich Kommandant der UPA-West (einer der vier Unterabteilungen des Paramilitärs). Er hat auch eine Mittelschule in Spasiv und eine Straße in Stryi. Im Jahr 2020 verurteilten der Jüdische Weltkongress und die Jüdische Konföderation der Ukraine Kiews Versuch, Sydor zu ehren.

Lypivka (Raion Rohatyn) – Ein Denkmal für Oleksiy Demsky (1922–1955), ein weiteres Mitglied von Nachtigall und dem 201. Oben links die 201. Schutmannschaft im Training mit Roman Shukhevych in der ersten Reihe, zweiter von links.

Sprynya – Das gemeinsame Denkmal dieses Dorfes für mehrere OUN-Figuren enthält eine Statue von Ivan Hrynokh (1907–1994). Hrynokh, ein Priester der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, diente als Kaplan im Nachtigall-Bataillon, wo ihm das Eiserne Kreuz verliehen wurde, eine militärische Auszeichnung von Nazi-Deutschland. Nach seinem Dienst im Dritten Reich wurde Hrynokh Verleger und Professor in München. Hrynokh hatte, wie viele OUN-Führer, jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg eine fruchtbare Beziehung zur CIA: Die Analyse der Agentur stellt fest, dass „er sehr streng ist … er ist zu großer Grausamkeit fähig.“ Siehe FOIA-Forschung und CIA-Lesesaal für freigegebene Dokumente.

Khryplyn – Dieses Dorf feiert zwei einheimische Kollaborateure mit einer Büste von Dmytro Gakh (1919–1945) oben links und einer Gedenktafel für Stepan Burdyn (1912–1947) oben rechts. Beide dienten in Nachtigall (Gakh war Offizier), dann im 201. Danach wurden beide UPA-Kommandeure.

Sambir und Storona – Sambirs Büste für Terentiy Pihotskiy (1912–1944), der in Nachtigall kämpfte, bevor er UPA-Kommandant wurde. Er hat auch eine Gedenktafel an einer Schule in seinem Heimatdorf Storona.

Sadzhava – Dieses Dorf ehrt den einheimischen Sohn Oleksiy Khymynets (1912–1945) mit einem Denkmal und einer Straße. Khymynets dienten Deutschland nicht nur in Nachtigall und dem 201., sondern auch in der örtlichen Hilfspolizei (siehe Eintrag von Volodymyr Schygelskiy unten für mehr über die Rolle der Polizei). Danach wurde er UPA-Offizier. Seine Straße verwendet seinen Nom de Guerre „Blagyi“. Oben rechts ein erschreckendes seltenes Foto des Holocaust durch Kugeln, während er geschah; Die ukrainische Polizei exekutiert eine Frau und zwei Kinder in Miropol, 1941.

Nazavyziv – Eine Gedenktafel zu Ehren von Danylo Rudak (1917–1948), der in Nachtigall und im 201. Dienst diente und dann UPA-Offizier wurde.

Chortkiv – Eine Büste von Petro Khamchuk (1919–1947), einem weiteren Mitglied eines der Bataillone der Schutzmannschaft von Nazideutschland . Danach wurde Khamchuck ein UPA-Kommandant.

Ivano-Frankivsk und drei weitere Orte – An der Außenseite der Kathedrale der Transformation der Stadt befindet sich eine Gedenktafel für Vasyl Andrusyak (1915–1946). 1941 war Andrusyak Zugführer im Roland-Bataillon Nazi-Deutschlands. Roland war eine Begleitformation des Nachtigall-Bataillons (siehe Einträge oben): Genau wie Nachtigall war es eine ukrainische Hilfseinheit der Abwehr (Militärnachrichtendienst des Dritten Reichs), die an der Nazi-Invasion in der Ukraine teilnahm und später in die 201. Schutzmannschaft umstrukturiert wurde Bataillon.

Nach seinem Dienst in Roland wurde Andrusyak UPA-Offizier. Er hat auch eine Statue , eine Straße und ein Museum in seiner Heimatstadt Sniatyn und Straßen in Hrabivka (Oblast Iwano-Frankiwsk) und Kalush.

Tuchyn – Dieses Dorf ehrt den einheimischen Sohn Stepan Trokhymchuk (1909–1945) mit einer Straße. Dies ist besonders pervers, wenn man bedenkt, dass Trokhymchuk 1942 stellvertretender Chef der örtlichen Hilfspolizei von Tuchyn war , die den Nazis bei der Liquidierung des Tuchyner Ghettos und der Vernichtung seiner über 4.000 Juden half . Vor dem Krieg war Tuchyns Bevölkerung mehrheitlich jüdisch; etwa 20 Juden überlebten den durch Trokhymchuk ermöglichten Holocaust (siehe Zeugenaussagen von Überlebenden hier ; Interviews von Überlebenden von Yad Vashem ; und Zeugenaussagen von Yahad-In Unum ). Bevor er den Nazis in Tuchyn half, diente Trokhymchuk ihnen im Roland-Bataillon. Oben links Trokhymchuk (rechts); oben rechts, Training des Roland-Bataillons in Seibergsdorf, Österreich, 1941.

Kaminne – Eine Gedenktafel für Petro Melnyk (1910–1953), der in Roland diente , dann in der 201. Schutzmannschaft und dann UPA-Kommandeur wurde. Die Gedenktafel lässt jegliche Erwähnung seines Dienstes für die Nazis aus.

Iwano-Frankiwsk und Petryliw – Iwano-Frankiwsk weist eine Gedenktafel für Mykola Tverdohlib (1911–1954) auf, die in Roland diente, bevor sie UPA-Kommandant wurde. Er hat auch ein Denkmal in seinem Geburtsdorf Petryliw .

Rai – Dmytro Myron (1911–1942) alias Orlyk war einer der Hauptideologen der OUN, der die „ 44 Regeln des Lebens eines ukrainischen Nationalisten “ verfasste, eine Reihe von Grundsätzen, die als grundlegend für die OUN gelten.

Myron war der politische Erzieher des Roland-Bataillons. Seine Schriften sind voller antisemitischer Bilder , die Juden und andere Ethnien als „fremdes Element“ darstellen, das Ressourcen abschöpft und sich von der Ukraine ernährt ; er stellte Juden auch als Agenten des Kommunismus dar (ein alter antisemitischer Tropus , der unter anderem von Josef Goebbels propagiert wurde). Seine Büste befindet sich in seinem Heimatdorf Rai.

L’viv und Brovary – Beide haben Straßen, die nach Roman Sushko (1894–1944) benannt sind, dem OUN-Führer, der die Bergbauernhilfe alias die ukrainischen Militäreinheiten der Nationalisten oder die Sushko-Legion befehligte . Die Sushko-Legion war eine weitere ukrainische Freiwilligeneinheit, die sich hauptsächlich aus OUN-Mitgliedern der Streitkräfte Nazi-Deutschlands zusammensetzte.

Die Sushko-Legion trat früher in den Zweiten Weltkrieg ein als die Bataillons Nachtigall und Roland (siehe Einträge oben). Nachtigall und Roland wurden von den Nazis beim Einmarsch in die Sowjetunion 1941 eingesetzt; Die Sushko-Legion wurde entwickelt, um die Invasion des Dritten Reiches in Polen im Jahr 1939 zu unterstützen. Oben rechts das Abzeichen der Legion.

Lemberg – Einer der Kämpfer der Sushko-Legion (siehe Eintrag oben) war Volodymyr Schygel’skiy (1921–1949) . Danach diente Schygel’skiy in mehreren von den Nazis kontrollierten örtlichen Hilfspolizeieinheiten , die aktiv am Holocaust in der Westukraine teilnahmen. Später wurde er UPA-Offizier. Die Tafel, die diesen Kriegsverbrecher als „legendären Kommandeur“ bezeichnet, befindet sich an einem Gebäude, in dem er zur Schule ging.

Im Gegensatz zu den Bataillonen der Schutzmannschaft (siehe Einträge oben), die vom Dritten Reich an verschiedenen Orten eingesetzt wurden, waren lokale Hilfspolizeieinheiten wie die von Schygel’skiy in bestimmten Städten und Dörfern in der gesamten Ukraine stationiert. Diese lokalen Kollaborateure waren für die Nazis von unschätzbarem Wert: Sie sprachen die Landessprachen, kannten die Menschen und waren mit dem Gelände bestens vertraut, einschließlich der Orte, an denen sich Juden oder Anti-Nazi-Widerstandskämpfer verstecken konnten.

Hilfspolizisten beteiligten sich am Holocaust, indem sie Juden zusammentrieben, Flüchtlinge jagten, Juden in Ghettos einsperrten, sie gewaltsam zur Vernichtung in Todeslager umsiedelten oder sie einfach an Ort und Stelle, am Stadtrand oder in Gruben in den umliegenden Wäldern massakrierten. Die Sicherheits- und Wachaufgaben der örtlichen Hilfspolizei setzten Todesschwadronen der SS- Einsatzgruppen und Bataillone der Schutzmannschaft frei , die dann eingesetzt wurden, um den Holocaust in anderen Regionen fortzusetzen.

In den seltenen Fällen , in denen Nazi-Kollaborateure aus den USA deportiert wurden, behandelte Washington den Dienst bei der örtlichen Hilfspolizei als gleichwertig mit dem Dienst für die Nazis. Für einen anschaulichen Augenzeugenbericht über die entscheidende Rolle der örtlichen Hilfspolizei im Holocaust in der Ukraine siehe Zeugenaussage von Hermann Friedrich Gräbe von den Nürnberger Prozessen und Zeugenaussagen von Überlebenden aus Yad Vashem . Siehe auch das eindringliche Buch „The Ravine“ der Historikerin Wendy Lower .

Taschan‘ – Dieses Denkmal für „Kämpfer für die ukrainische Freiheit“ zeigt eine Gedenktafel für Petro Samutin (1896–1982), einen Offizier der Abwehr, der militärischen Geheimdienstabteilung des Dritten Reichs. Nach dem Krieg siedelte Samutin in die USA um

Melnyky (Raion Tscherkassy, ​​Medvedivka Hromada) und fünf weitere Orte – Ein Denkmal für Yuriy Gorlis-Gorsky (1898 – verschwunden 1946). Gorlis-Gorsky, ein Held der Unabhängigkeitskämpfe der Ukraine im Ersten Weltkrieg und Schriftsteller, arbeitete während des Zweiten Weltkriegs als Agent der Abwehr und half den Nazis, die Widerstandsbemühungen in der Ukraine aufzudecken. Gorlis-Gorsky verschwand 1946 auf mysteriöse Weise. Er hat ein weiteres Denkmal in Rozumivka (Oblast Kirowohrad) und Straßen in L’viv, Poltava, Rivne und Zvenyhorodka.

Lityn (Oblast Winnyzja) und Winnyzja – Lityns Gedenktafel und Straße für Omelyan Hrabets (1911–1944) feiern ein weiteres OUN-Mitglied, das in der von den Nazis kontrollierten örtlichen Hilfspolizei diente . Hrabets Dienst war in Rivne (damals Rovno genannt), wo die Deutschen zusammen mit örtlichen Polizeieinheiten über 20.000 Juden ermordeten, indem sie sie aus dem Ghetto der Stadt in Todeslager deportierten oder vor Ort erschossen (siehe hier für Aussagen von Überlebenden; Zeugenaussagen von Yahad-In Unum ). Oben links Hrabets in Uniform, links; Beachten Sie die Polizeiarmbänder. Hrabets wurde dann ein für die UPA-South-Division verantwortlicher Oberst. Er hat auch eine Straße in Vinnytsia.

Zhytomyr und zwei weitere Orte – Eine Straße, die nach Leonid Stupnytskiy (1891–1944) benannt ist, der 1941 das 1. ukrainische Regiment „Holodny Yar“ der OUN-B anführte, ein Hilfspolizei-Ausbildungsbataillon in Riwne. Kurz darauf wurde seine Einheit in a Polizeiausbildungsregiment unter Führung der Bundeswehr. Siehe Omelyan Hrabets Eintrag oben für mehr über den Holocaust in Riwne. Stupnytskiy hat auch Straßen in Rudnya und Ostroh. Oben rechts: Juden in Storow, die im Juli 1941 gezwungen wurden, ihre eigenen Gräber auszuheben, bevor sie massakriert wurden. Solche eindringlichen Szenen waren in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg an der Tagesordnung.

Piddubtsi (Oblast Wolhynien) – Die Allee des Ruhms des Dorfes enthält oben rechts Denkmäler für Serhei Kachinskyi (1917–1943) und Mykola Yakymchuk (1914–1947). Kachinskyi war Kommandeur des Bataillons Holodny Jar (siehe Eintrag oben). Yakymchuck ist ein weiteres OUN-Mitglied, das eng in Massenmorde an Juden und Polen verwickelt ist. Er diente den Nazis als Leiter der örtlichen Hilfspolizei der Stadt Luzk , die Juden jagte. Später wurde Yakymchuk ein UPA-Kommandant in Volyn, der die ethnische Säuberung der Polen durchführte. Siehe Zeugenaussage eines Überlebenden der Liquidation des Luzker Ghettos, bei der die ukrainische Polizei eine Schlüsselrolle spielte (auf Hebräisch mit englischen Untertiteln).

Rivne und zahlreiche andere Orte – Rivne hat eine Statue (oben rechts), ein Museum, eine Straße und eine Gedenktafel für Ulas Samchuk (1905–1987). Der virulent antisemitische Schriftsteller und OUN-Mitglied gab die Zeitung „Volyn“ von Rivne heraus, in der Hunderte von Artikeln veröffentlicht wurden, in denen Antisemitismus geschürt wurde. Der schmeichlerische Titelteil der Zeitung mit dem Titel Aus dem Führerhauptquartier behandelte Hitlers Entscheidungen und enthielt Auszüge aus seinen Reden. „Heute ist ein großer Tag für Kiew“, schrieb Wolhynien am Vorabend des Massakers von Babi Jar. „Die deutschen Behörden kamen den leidenschaftlichen Wünschen der Ukrainer nach und befahlen allen Juden, von denen es noch 150.000 gibt, Kiew zu verlassen.“

Nach dem Krieg ließ sich Samchuk in Kanada nieder, wo er einen ukrainischen Schriftstellerverband gründete. Samchuks Schönfärber rühmen ihn als Schriftsteller, sagen aber nichts über seinen Antisemitismus und seine Nazi-Propaganda. Diese Taktik wird bei anderen kollaborativen Autoren wie Albert Wass und Jòzsef Nyírő aus Ungarn angewandt (siehe die Abschnitte Ungarn und Rumänien ).

Samchuk hat eine Statue , ein Museum und eine Gedenktafel in Tyliavka ; Gedenktafeln in Derman‘ und Gorodok ; eine Büste und Straße in Zdolbuniv ; und Straßen in Bila Tserkva, Dubno, Kalush, Kostopil, Kowel, Kremenets, Lyuboml‘, Lukiv, Lutsk, L’viv, Novovolynsk, Ostroh, Stepan‘, Ternopil, Volodymyr-Volynskyi, Zbarazh (Ternopil Rajon) und Zhytomyr. Im Jahr 2020 verurteilten der Jüdische Weltkongress und die Jüdische Konföderation der Ukraine Kiews Versuch, Samchuk zu ehren.

Kiew und zahlreiche andere Orte – Eine Gedenktafel für Stepan Skrypnyk (1898–1993), der Patriarch Mstyslav, Oberhaupt der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche, wurde. In den Jahren 1941–1942, ungefähr zu der Zeit, als Skrypnyk zum Priester geweiht wurde, war er Herausgeber und Manager der außerordentlich antisemitischen Zeitung Volyn (siehe Eintrag Ulas Samchuk oben).

Am 29. März 1942 schrieb Skrypnyk einen Lobgesang auf den „großen Europäer namens Adolf Hitler“, der „von der Vorsehung gesandt“ wurde, um Europa und die Welt von Juden und Bolschewiki zu befreien. Skrypnyk sprach poetisch über die Befreiung der Ukraine aus der „moskauisch-jüdisch-asiatischen Knechtschaft“ und freute sich gespannt auf den Tag, an dem „die Fanfaren der deutschen Armee das Siegeslied über den Globus tragen werden“.

Skrypnyks Volyn schürte völkermörderischen Hass, als der Holocaust in der Ukraine wütete. Am 6. November 1941 vernichteten Deutsche und ukrainische Kollaborateure etwa 21.000 Juden in Riwne. Drei Tage später feierte Volyn – eine in Rivne ansässige Zeitung – mit antisemitischen Cartoons mit der Überschrift : „Für die jüdisch-bolschewistische Hydra ist es die letzte Stunde.“

Zu den Ehrungen der Ukraine für Skrypnyk gehören eine weitere Gedenktafel und eine Straße in Kiew; eine Gedenktafel und eine Straße in Ternopil ; ein Museum (mit Gedenktafel) und Straße in Poltawa; zwei Gedenktafeln in Ivano-Frankivsk , zwei in Lemberg , eine in Kosiv und eine weitere in Zalishchyky ; und Straßen in Borsuky, Kamyanets-Podilskiy, Pidvolochysk und Werchowyna.

Unten das Impressum von Volyns Erstausgabe vom 1. September 1941. Darin sind Skrypnyk als Herausgeber und Manager, Ulas Samchuk als Herausgeber und die Adresse der Druckerei als Adolf-Hitler-Straße 81 aufgeführt. Eine Ehrenstraßenbezeichnung für Skrypnyk finden Sie im US -Abschnitt.

***

Poltawa – Eine Gedenktafel zum Gedenken an Demid Burko (1894–1988), Geistlicher und Schriftsteller, der Estriche über den „Kampf zivilisierter Nationen gegen den globalen Judenbolschewismus“ veröffentlichte und behauptete, Stalin habe die Ukraine ausgehungert, „um ein jüdisches Königreich aufzubauen“. Die abscheuliche Lüge, dass Juden für die Hungersnot in der Ukraine von 1932–1933 verantwortlich seien, wurde – und wird noch immer – als „Rechtfertigung“ für das Abschlachten von Juden durch die Ukrainer während des Holocaust verwendet.

Burko, genau wie Stepan Skrypnyk (siehe oben), ermutigte die Ukrainer, sich Hitlers Kreuzzug gegen den „jüdischen Bolschewismus“ anzuschließen. Seine Ermahnungen wurden in Poltavas Golos Poltavshyny – Zeitung veröffentlicht, während sich der Holocaust entfaltete ; 5.000 Juden der Stadt wurden ermordet . Nachdem er erfolgreich dabei geholfen hatte, den Holocaust in Poltawa auszulösen, floh Burko nach Deutschland, wo er Jahrzehnte lang eine führende Rolle in der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche spielte, während er seine Werke veröffentlichte.

Romny und Poltava – Beide Orte haben Straßen, die nach Leonid Parhomovych (1921–1990) alias Poltava benannt sind. Poltava, ein antisemitischer Dichter, feierte die Vernichtung von Romnys Juden und produzierte am laufenden Band Traktate wie seine Ode an Hitlers 53. Geburtstag. „Der Tag läutet, der grenzenlose Himmel ist blau/Es ist kein Zufall, dass an diesem Tag der Große Führer geboren wurde“, trällerte Poltawa und beschwor Bilder von Hitler als Gottheit des Frühlings und der Wiedergeburt herauf.

Während Poltawa dies veröffentlichte, wurden Romnys Juden unter Beteiligung der ukrainischen Polizei liquidiert . Nach dem Krieg landete Poltawa im Westen und arbeitete für Radio Free Europe und Voice of America der US-Regierung. Er hat auch eine Plakette in Romny, oben rechts.

Drohobych und Biynychi – Eine Gedenktafel für die OUN-Mitglieder Andriy Shukatka (1918–1943), Volodymyr Kobilnyk (1904–1945) und Vasyl Nykolyak (1912–1944) in der Bibliothek der Staatlichen Pädagogischen Universität Drohobych; 1941 beherbergte das Gebäude das OUN-Hauptquartier der Stadt. Der Holocaust in Drohobytsch geschah genauso wie in anderen Städten und Dörfern in der Ukraine: OUN-Mitglieder halfen beim Aufbau einer örtlichen Hilfspolizei, die unter den Nazis arbeitete , um die Juden der Stadt in einem Ghetto einzusperren. Danach wurde die Mehrheit der Juden von Drohobych ausgerottet, indem sie in das Vernichtungslager Belzec deportiert oder auf den Straßen und im nahe gelegenen Wald niedergeschossen wurden .

Shukatka (oben links), Kobilnyk und Nykoyak waren OUN-Führer in Drohobych , während sich der Völkermord entfaltete. Nykolyak, der später UPA-Offizier wurde, hat auch in seinem Heimatdorf Biynychi eine Straße und eine Gedenktafel. Sehen Sie sich hier das Interview mit dem Überlebenden von Yahad-In Unum an .

Halych und Ivano-Frankivsk – In der Stadt Halych befindet sich ein Flachrelief von Volodymyr Chav’yak (1922–1991), einem Offizier der örtlichen Hilfspolizei , der Deutschland bei der Vernichtung Tausender Juden in Stanislaviv (heute Ivano-Frankivsk) half. Die örtliche Polizei wurde eingesetzt, um Juden zu jagen, Opfer zu Massenmordstätten zu marschieren, sie hinzurichten und das Ghetto von Stanislaviv zu bewachen. Siehe Berichte im US Holocaust Memorial Museum , Yad Vashem ( Dokumentarfilm über Überlebende ; weitere Zeugenaussagen ) und Yahad-In Unum .

Danach fuhr Chav’yak fort, ein UPA – Bataillon zu befehligen. Perverserweise hat er auch eine Straße und eine Gedenktafel in Iwano-Frankiwsk, der Stadt, deren Juden er bei der Ausrottung geholfen hat.

Lyuboml‘ – Das Denkmal für Freiheitskämpfer enthält eine Gedenktafel für Serhei Bogdan (1921–1950), der die örtliche Hilfspolizei befehligte. Die Juden von Ljuboml wurden ausgelöscht; von 4.500 überlebten nur 51. Die Schießerei wurde von Einsatzgruppen durchgeführt, die mit der Polizei von Ljuboml zusammenarbeiteten . Siehe Berichterstattung in der New York Times , Yad Vashem ( Aussagen von Überlebenden ) und ein Gedenkbuch von Ljuboml .

Hrabovets (Oblast Iwano-Frankiwsk) – Ein Denkmal am Haus von Kostiantyn Peter (1893–1953), der Nazideutschland als Chef der örtlichen Hilfspolizei von Bohoradchany und dann in Tysmenytsia diente . Während seines Dienstes half die örtliche Hilfspolizei bei der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Peter wurde dann ein Aufklärungschef in der UPA. Siehe die Zeugenaussage von Yahad-In Unum hier .

Verbiv (Pidhaitsi Hromada) – Ein Denkmal für Martin Mizernyi (1910–1949), regionaler Kommandeur der örtlichen Hilfspolizei in der Stadt Sanok im von den Nazis besetzten Polen. Sanoks Ghetto wuchs schließlich auf 10.000 bis 13.000 Juden an, die in Vernichtungslager deportiert wurden . Mizernyi trat später der UPA bei, wo er als Bezirkskommandant diente. Unten: Mizernyis Polizeiausweis für das Dritte Reich, der ihm erlaubt, eine Pistole und einen Schlagstock zu tragen, und die ihm Polizeibefugnis verleiht.

***

Rohatyn und Podusil’na – Eine Gedenktafel für Vasyl Ivakhiv (1908–1943), Kommandeur der örtlichen Hilfspolizei in Peremyschliany ; Die Polizei brannte die Synagoge der Stadt einschließlich der darin befindlichen Juden nieder. Danach wurde Ivakhiv ein UPA-Kommandant in Volyn, wo er ethnische Säuberungen der Polen durchführte. Er hat auch ein Denkmal und eine Gedenktafel in Podusil’na . Siehe Zeugenaussage eines Überlebenden des Ghettos Peremyschliany, Yad Vashem .

Yabluniv (Kosiv Rajon) – Yuri Dolishnyak (1916–1948) war ein Offizier der von den Nazis kontrollierten örtlichen Hilfspolizei im Dorf Kosmach , der später UPA-Kommandeur wurde. Yabluniv gab Dolishnyak auch eine Straße, die seinen Nom de Guerre „Bilyi“ verwendet.

Zarichchya (Raion Nadvirna) – Ein Denkmal und eine Straße für Pavlo Vatsyk (1917–1946) in seinem Heimatdorf; Vatsyk diente in der von den Nazis kontrollierten örtlichen Hilfspolizei in seiner Heimatregion. Danach wurde er ein UPA-Kommandant.

Stopchativ – Ein Denkmal für Vasyl Skrygunets (1893–1948), der in der örtlichen Hilfspolizei diente , bevor er UPA-Kommandeur wurde. Sein Denkmal verwendet seinen Nom de Guerre „Hamaliya“.

Luzk und Kowel – Beide Orte haben Straßen, die nach Oleksa Shum (1919–1944) benannt sind, Mitglied der örtlichen Hilfspolizei , die den Nazis dabei half , etwa 18.000 Juden in der Stadt Kowel abzuschlachten . Juden machten die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung von Kowel aus; Die Gemeinde wurde praktisch ausgerottet. Oben rechts: Die ukrainische Polizei (mit weißen Armbinden) bereitet sich auf die Hinrichtung von Juden in Tschernihiw vor, 1941.

Truskavets – Ein Denkmal und eine Straße, benannt nach Roman Ryznyak (1921–1948), der in der örtlichen Hilfspolizei von Truskavets diente . Ryznyak wurde später ein regionaler Kommandant der Sluzhba Bezpeky – dem Spionageabwehrapparat der OUN-B, der die ethnische Säuberung der Polen in Wolyn anführte. Informationen zum Holocaust in Truskavets finden Sie hier .

Nyzhniy Bereziv und zwei weitere Orte – Ein Denkmal für Mykola Arsenych (1910–1947), der Sluzhba Bezpeky der OUN-B leitete. Er hat auch ein Flachrelief in Nyzhniy Bereziv und Straßen in Kolomyia und Novohrad-Volynskiy.

Petranka und Dev’yatnyky – Eine Gedenktafel für Yaroslav Dyakon (1913–1948), der 1947–1948 die Sluzhba Bezpeky leitete, nachdem Mykola Arsenych (siehe Eintrag oben) getötet worden war. Zuvor war Dyakon Leiter der örtlichen Hilfspolizei in der Stadt Bibrka . 1942 wurden die meisten Juden aus dem Ghetto Bibrka in das Vernichtungslager Belzec deportiert; 1943 half die örtliche Hilfspolizei den Deutschen , die verbliebenen Juden von Bibrka lebendig zu verbrennen . Dyakon hat auch eine Schule in Dev’yatnyky . Siehe die Zeugenaussage von Yahad In-Unum über den Holocaust in Bibrka.

Iwano-Frankiwsk und fünf weitere Orte – Iwano-Frankiwsk hat ein Basrelief (oben rechts), ein Denkmal und eine Straße für Stepan Lenkavskiy (1904–1977), einen der wichtigsten OUN-Ideologen, der die OUN-B nach der Ermordung von Stepan Bandera anführte im Jahr 1959. Lenkavskiy verfasste den Dekalog eines ukrainischen Nationalisten , eine Reihe von Grundsätzen, die als grundlegend für die Organisation gelten. Er war auch ein mörderischer Antisemit: „Wir werden alle Methoden anwenden, die zu ihrer Zerstörung führen“, ermahnte Lenkavskiy bei einem OUN-B-Rat, der das Schicksal der Juden diskutierte.

Lenkavskiy, der wie viele in der OUN-B-Führung erfolgreich in den Westen emigriert war, hat auch ein Denkmal in Uhornyky ; eine Gedenktafel in Fit’kiv und eine weitere an einem gemeinsamen Denkmal für ihn und andere OUN-Führer in Morshyn ; und Straßen in Stryi und Zagvizdya.

Lemberg und zwei weitere Orte – Volodymyr Kubiyovych (1900–1985) war ein ukrainischer Führer, der eng mit Hans Frank zusammenarbeitete, dem Generalgouverneur von Polen, der für die Orchestrierung des Holocaust in der Westukraine verantwortlich war. Oben links besucht Kubiyovych (zweiter von links) eine Veranstaltung mit Frank. Kubiyovych nutzte seine Beziehung zum Dritten Reich, um die Nazis davon zu überzeugen, eine ukrainische Einheit in der Waffen-SS zu gründen, dem militärischen Arm der NSDAP, der für den Holocaust verantwortlich ist. Seine hartnäckige Lobbyarbeit war maßgeblich an der Bildung der 14. Waffendivision der SS (1. Galician) alias SS Galichina im Jahr 1943 beteiligt. Sie beging weiterhin Kriegsverbrechen wie das Massaker von Huta Pieniacka im Jahr 1944 , als ihre Kämpfer 500 bis 1.000 polnische Dorfbewohner verbrannten am Leben.

Zu Kubiyovychs völkermörderischen Aktivitäten gehört der Vorsitz im ukrainischen Zentralkomitee von Lemberg, einer vom Dritten Reich anerkannten kollaborativen Organisation. Neben der Hilfe bei der Organisation und Rekrutierung lokaler Hilfspolizisten warnte das Komitee die Ukrainer, dass jeder, der Juden beim Verstecken hilft, streng verfolgt werden würde (unten links). Dank dieser Bemühungen wurde die blühende jüdische Gemeinde von Lemberg, die ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung von Lemberg ausgemacht hatte, ausgelöscht; von 200.000 überlebten weniger als 800 (was einer Überlebensrate von 0,4 % entspricht).

Während Hans Frank wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nürnberg gehängt wurde, zog Kubiyovych in den Westen, wo er als Geograph und Aktivist gefeiert wurde. Er hat sogar ein Buch über die von ihm mitgestaltete SS-Division herausgegeben. Neben seiner Gedenktafel und Straße in Lemberg hat Kubiyovych Straßen in Iwano-Frankiwsk und Kolomyja. Unten rechts hält Kubiyovych (eingekreist) den Hitlergruß auf einer Kundgebung von 1943. Im Jahr 2020 verurteilten der Jüdische Weltkongress und die Jüdische Konföderation der Ukraine Kiews Versuch, Kubiyovych zu ehren.

***

L’viv und Sokal – Beide haben Straßen, die nach Viktor Kurmanovych (1876–1945), einem der Gründer von SS Galichina, benannt sind. Oben rechts, Feierlichkeiten in Stanislaviv (heute Iwano-Frankiwsk) zu Ehren von SS Galichina, 1943. Beachten Sie die SS-Bolzen, Hakenkreuze und SS-Galichina-Löwen- und Kronenplakate.

Rohatyn – Eine Straße und ein Museum für Mykola Ugryn-Bezrishniy (1883–1960), der sich für die Gründung der SS Galichina einsetzte und in der Division im Rang eines SS-Obersturmführers diente.

Vor seinem Eintritt in die SS Galichina gab Ugryn-Bezrishniy die Zeitung Rogatin’ske Slovo heraus, in der die Nazi-Invasion in der Ukraine gepriesen , „Adolf Hitler und seine furchtlosen Ritter“ gelobt und „Judäo-Kommunisten“ für die Probleme der Ukraine verantwortlich gemacht wurden. Es rekrutierte auch Ukrainer für die von Deutschland kontrollierte örtliche Hilfspolizei , die zur Ausrottung der jüdischen Gemeinde von Rohatyn beitrug .

Oben rechts feiert der Artikel von Rogatin’ske Slovo vom November 1941 die Vernichtung der ukrainischen Juden: „In den Städten gibt es immer noch einen gewissen Prozentsatz an Juden, wenn auch stark verringert … Juden in den Dörfern wurden auf die eine oder andere Weise liquidiert … in einigen Dörfern dies nahm eine festliche Stimmung an – zum Beispiel wurden Juden mit Schildern mit der Aufschrift ‚Wir sind eure Peiniger‘ zum Marsch gezwungen.“

Das Ugryn-Bezrishniy-Museum ist Teil des Rohatyn-Museumskomplexes , zu dem auch die nahe gelegene Kirche des Heiligen Geistes, eine mittelalterliche Holzkirche, gehört. 2013 wurde die Kirche zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt . Es ist wichtig zu beachten, dass die UNESCO nur die Kirche und nicht das Museum als Teil des Kulturerbes auflistet; Die formelle Verbindung zwischen einer von der UNESCO ausgewiesenen Stätte und einem „Museum“, das einen Waffen-SS-Offizier verherrlicht, kann jedoch leicht dazu benutzt werden, Ugryn-Bezrishniy zu beschönigen.

Kiew und drei weitere Orte – Eine Hauptstraße in der Hauptstadt der Ukraine, benannt nach Mykhailo Omelyanovych-Pavlenko (1878–1952). Omelyanovych-Pavlenko war ein Held der ukrainischen Befreiungsbewegungen der Ära des Ersten Weltkriegs. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, rekrutierte er Soldaten für das Dritte Reich über die Ukrainische Befreiungsarmee, eine Dachorganisation, die ukrainische Freiwillige an verschiedene Nazi-Militärverbände weiterleitete.

Omelyanovych-Pavlenko war überglücklich, als er erfuhr, dass Hitler der Gründung der SS Galichina grünes Licht gab – „Heil Hitler! Heil der ukrainischen Armee!“ schrieb er in einem Brief, in dem er die Nachricht feierte (oben links). Er hat auch Straßen in Dnipro, Pervomaisk (Oblast Mykolayiv) und Voznesensk. Unten: Omelyanovych-Pavlenko (sitzend) mit Offizieren der SS-Galichina, 1943.

***

Ternopil und zahlreiche andere Orte – Die ukrainische griechisch-katholische Kirche spielte eine wichtige Rolle bei der Gründung von SS Galichina. Bischof Iosif Slipyi (1892–1984) war der Anführer der Kirche. Er feierte bei der Gründung der SS Galichina die Messe und stattete die Division sogar mit Priestern aus, die als Seelsorger dienten. Zuvor diente Slipyi als erster Stellvertreter in der selbsternannten OUN-Regierung von 1941, die Hitler die Treue geschworen hatte (weitere Informationen finden Sie im Eintrag Yaroslav Stetsko).

Slipyis eigenen Memoiren zufolge war er sich 1943 des Schicksals, das Deutschland für die Juden hatte, sehr wohl bewusst; er half immer noch, das Dritte Reich mit SS-Rekruten zu versorgen.

1983, vierzig Jahre später, war Slipyi immer noch stolz auf die SS Galichina. Zu diesem Zeitpunkt war Slipyi, der jahrelang in sowjetischen Arbeitslagern verbracht hatte, in Rom. Er feierte den Jahrestag der Gründung der SS Galichina mit Lob .

„Lasst die Erinnerung an die ukrainische galitschische Division für immer bei uns leben als Zeugnis für die Nationen, dass wir nach Freiheit, Eigenstaatlichkeit streben und bereit sind, die größten Opfer für Wahrheit, Fairness und Frieden in unserem Land zu bringen“, verkündete er und forderte die treu, für SS-Männer zu beten.

Slipyi hat eine Statue , ein Seminar , eine Schule, eine Straße und zwei Gedenktafeln in Ternopil; ein Museum, eine Gedenktafel, eine Büste, eine Schule und eine Straße in Zazdrist‘; eine Straße, ein Museum, ein Zentrum an der Ukrainischen Katholischen Universität und ein massives Flachrelief in Lemberg; eine Gedenktafel in Charkiw ; eine Statue in Truskavets ; Straßen in Bila, Borschiv, Chervonohrad, Chortkiv, Drohobych, Hrabovets (Oblast L’viv), Ivano-Frankivsk, Kalush, Kolomyia, Mykulyntsi, Radekhiv, Rivne (Oblast Mykolayiv), Rozvadiv, Rudne, Snihurivka, Zady, Salishchyky und Zhovkva; und ein Quadrat in Stryi.

Unten links begrüßt Slipyi (Dritter von rechts) Hans Frank am 1. August 1941 in Lemberg. Vier Jahre später wird Frank wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nürnberg gehängt. Unten rechts der ukrainische griechisch-katholische Bischof Josaphat Kotsylovsky, der im Sommer 1943 bei einer SS-Galichina-Zeremonie in Przemyśl die Messe feiert; Beachten Sie die Löwen- und Kronenabzeichen der Division. Weitere Slipyi-Verherrlichungen finden Sie in den Abschnitten zu Kanada , Italien und den USA .

***

Lokhvytsia und drei weitere Orte – Lokhvytsias Gedenktafel zu Ehren von Averkiy Goncharenko (1890–1980) bezieht sich auf ihn als Bataillonskommandeur in der 1. Division der UNA, auch bekannt als SS Galichina. Die SS Galichina wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in 1. Division der Ukrainischen Nationalarmee (UNA) umbenannt. Die harmlos klingende „1. Division der UNA“ anstelle von „SS Galichina“ zu verwenden, ist eine Taktik, die es Whitewashern ermöglicht, SS-Galichina-Soldaten ohne das aufmerksamkeitsstarke „SS“ öffentlich zu ehren. Es ist sowohl in der Ukraine als auch im Westen verbreitet (siehe die Abschnitte Österreich , Australien und Kanada ).

Nach seinem Dienst in Nazi-Deutschland wanderte Goncharenko, der in der Waffen-SS zum SS-Hauptsturmführer aufstieg, nach Amerika aus. Dieser SS-Offizier hat zusätzliche Plaketten in Tulchyn und Varva und eine Straße in Brovary. Siehe Berichterstattung über ukrainische Waffen-SS-Veteranen, die nach Großbritannien und Kanada umgesiedelt werden, im Guardian , Daily Mail , National Post und den Jewish News of Northern California .

Lanchyn – Die Gedenktafel dieser Stadt zu Ehren von Vasyl Kosiuk (1921–1984) nennt ihn einen Veteranen der 1. Division der UNA (siehe oben). Nach dem Krieg schlug Kosiuk den traditionellen Weg der Nazis ein und landete in Argentinien. Oben rechts, Heinrich Himmler bei der Inspektion der SS Galichina, 1944.

Iwano-Frankiwsk – Im Jahr 2013 eröffnete Iwano-Frankiwsk das Programm „Iwano-Frankiwsk – Ein Ort der Helden“, bei dem Gedenktafeln in der ganzen Stadt und Umgebung enthüllt wurden. Zu diesen „Helden“ gehört Volodymyr Malkosh (1924–2009), SS-Unterscharführer in der SS Galichina. In einem Interview über seinen SS-Dienst im Jahr 2010 behauptete Malkosh, er habe „nicht für Hitler, sondern gegen Stalin“ gekämpft, eine gängige Schönfärberei-Lüge, die den Kampf in der Waffen-SS leugnen soll.

Im selben Interview erinnerte sich Malkosh daran, wie unter der Herrschaft der Nazis, als die Juden (die er „Kapitalisten“ und „Kaufleute“ nannte) ausgerottet wurden, ethnische Ukrainer mehr Rechte erhielten. Als Beispiel erwähnte er, dass die Hochschulen von Lemberg unter den Nazis zu 90 % aus ethnischen Ukrainern bestanden. Malkosh erklärte den Grund für den plötzlichen demografischen Wandel nicht: Die jüdischen Schüler der Schulen seien von Deutschen und ukrainischen Kollaborateuren liquidiert worden, was hauptsächlich ethnische ukrainische Schüler übrig ließ.

Ein weiterer „Held“, an den das Programm von Iwano-Frankiwsk erinnert, ist Stepan Koval (1914–2001), Kommandant der ukrainischen Polizeiakademie von Luzk, die mit Zustimmung der Nazis gegründet wurde (auf dem Abzeichen der Akademie war deutlich ein Hakenkreuz zu sehen ). Die örtliche Hilfspolizei von Luzk spielte eine Schlüsselrolle bei der Ermordung von über 20.000 Juden der Stadt. Später befehligte Koval eine Einheit der UPA, die an der ethnischen Säuberung polnischer Dörfer teilnahm. Seine Gedenktafel befindet sich in seinem Heimatdorf Mykytyntsi, gleich außerhalb von Ivano-Frankivsk.

Das Heldenprogramm errichtete auch eine Gedenktafel für Mykhailo Mulyk (1920–2020), einen Veteranen der SS Galichina, der jährlich die Gründung der Einheit feierte. (Die Gedenktafel zeigt ein Foto von Mulyk in seiner SS-Uniform, aber mit verschwommenen SS-Insignien; siehe oben.) Mulyk erhielt auch ein separates Gedenkschild auf Ivano-Frankivsks Walk of Fame . Siehe die JTA zur Verurteilung von SS-Galichina-Märschen , auf denen häufig Nazigrüße zu sehen sind .

Diese Gedenktafeln befinden sich in Iwano-Frankiwsk, wo die Nazis zusammen mit ukrainischen Kollaborateuren über 20.000 Juden vernichteten ; nicht mehr als 1.500 Juden der Stadt überlebten.

Kalush – 2018 enthüllte diese Stadt ein Flachrelief zu Ehren des SS-Galichina-Offiziers Yuri Garasymiv (1899–1975). Die Medienberichterstattung über das Ereignis beschrieb Garasymiv als Waffen-SS-Offizier, so wie amerikanische Medien Veteranen der US-Armee beschreiben, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, wie offen diese SS-Division in der Ukraine gefeiert wird. Oben links: Garasymiv (eingekreist) beim SS-Training, 1943.

Sivka-Voinylivska – Eine Gedenktafel für Lyubomir Makarushka (1899–1986), SS-Obersturmführer in SS Galichina. Nach dem Krieg lebte Makarushka in Westdeutschland. Beachten Sie die SS-Galichina- Kragenabzeichen auf der Plakette; die Anti-Defamation League stuft SS-Divisionsabzeichen als Neonazi- Hasssymbole ein .

Malyi Khodachkiv – eine Gedenktafel zu Ehren des SS-Galichina-Kämpfers Teodor Barabash (1923–2014). Nach dem Krieg wanderte Barabash nach Spanien aus, wo er Geschäftsmann und Anführer der ukrainischen Diaspora des Landes wurde. Oben links Barabash mit Iosif Slipyi, der maßgeblich an der Gründung von SS Galichina beteiligt war (siehe Eintrag oben).

Perehyn’ske – Ein Denkmal für den Heimatstadtkämpfer Volodymyr Deputat (1918–1946), der in der SS Galichina diente, bevor er der UPA beitrat.

Iwano-Frankiwsk – Eine Straße für Iwan Rembolowitsch (1897–1950), ausgezeichneter SS-Galichina-Offizier.

Ternopil – An der Fassade einer Ternopil-Schule befindet sich eine Gedenktafel, die einen ihrer Absolventen, Mar’yan Lukasevich (1922–1945), feiert. Lukasevich diente in SS Galichina, bevor er UPA-Kommandeur wurde. Die Gedenktafel beschreibt ihn als Helden der „nationalen Befreiungsbewegung“.

Voinyliv – Eine Gedenktafel für den in der Stadt geborenen Roman Rudiy (1923–2005), der in SS Galichina diente. Die Gedenktafel nennt ihn einen „bürgerlichen und politischen Aktivisten und einen politischen Gefangenen“. Oben rechts inspizieren Gouverneur von Galizia Otto Wächter (ganz links) und Generalgouverneur von Polen Hans Frank (Dritter von links) SS-Galichina-Freiwillige in Lemberg, Juni 1943.

Ivano-Frankivsk und zwei weitere Orte – Sowohl Ivano-Frankivsk als auch Ternopil haben Straßen und Denkmäler, die der SS-Division Galichina als Ganzes gewidmet sind. Das Iwano-Frankiwsk-Denkmal (oben links) dankt den „Helden“ der ukrainischen Division Galichia (ein anderer Name für SS Galichina) sowie UPA-Kämpfern.

Ternopil erinnert an die Gründung von SS Galichina mit einer Promenade im wunderschönen Topil’che-Park der Stadt ; oben rechts ein Denkmal an einem Ende der Promenade. Die Stadt hat auch eine SS Galichina Straße. Außerdem gibt es in Lemberg ein SS-Galichina-Museum. Weitere SS-Galichina-Gedenkstätten finden Sie in den Abschnitten Österreich , Australien und Kanada .

Nischyn und drei weitere Schauplätze – An der „Wand der Helden“ der Stadt befindet sich eine Gedenktafel zu Ehren von Pavlo Shandruk (1889–1979) und Iosyp Pozychanyuk (1913–1944). Shandruk, einer der ranghöchsten Ukrainer im Dritten Reich, war kommandierender General der Ukrainischen Nationalarmee , einem Teil der Wehrmacht (Nazi-Deutschlands Streitkräfte). Nach dem Krieg zog Shandruk (oben links) nach Amerika. Er hat auch eine Gedenktafel an einer Schule in Borsuky und einer Straße in Ivano-Frankivsk.

Pozychanyuk war Propagandaminister in der Nazi-Kollaborationsregierung der OUN-B von 1941 (weitere Informationen finden Sie oben im Eintrag von Ivan Klymiv). Später wurde Pozychanyuk ein Oberstleutnant, der Propaganda für die UPA leitete. Er hat auch ein Gedenk-Flachrelief in seinem Heimatdorf Dashiv .

Berezova Luka und Voznesenk – Im Dorf Berezova Luka befindet sich eine Gedenktafel und ein Museum für Petro Dyachenko (1895–1965). Djatschenko war wie Pavlo Shandruk (siehe Eintrag oben) ein General der Ukrainischen Nationalarmee ; Für seine Verdienste wurde Djatschenko vom Dritten Reichsgeneral Wilhelm Schmalz persönlich mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Gegen Ende des Krieges wurde Dyacheko auch der SS Galichina angegliedert. Auch Dyachenko, der später nach Amerika ausgewandert ist, hat eine Straße in Voznesensk.

Zbarazh (Oblast Ternopil) und acht weitere Orte – der prominente OUN-Führer Dmytro Klyachkivskiy (1911–1945) alias Klym Savur, spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung der UPA im Jahr 1943. Klyachkivskiy wurde schließlich Kommandant des UPA-Nord-Distrikts, der um den Wolyn herum operierte Region. Dort wurde Klyachkivskiy einer der Organisatoren der Massaker von Volyn – der ethnischen Säuberungskampagne von 1943, bei der 70.000–100.000 polnische Zivilisten, viele von ihnen Kinder, brutal ermordet wurden. Die UPA ermordete auch Tausende von Juden.

Neben dem Denkmal in seiner Heimatstadt Zbarazh hat Klyachkivskiy ein Denkmal und eine Straße in Riwne; eine Gedenktafel an einem gemeinsamen Denkmal für ihn und andere OUN-Führer in Morshyn ; und Straßen in Dubno (Rivne Oblast), Korost, Kostopil, Lutsk, Stryi und Ternopil.

Ternopil und Bolekhiv – Zwei Kreuze zum Gedenken an die OUN als Ganzes. Das hoch aufragende Kreuz zu Ehren der „Helden der OUN und der UPA“ (oben rechts) befindet sich in Bolechiw, das eine blühende Bevölkerung von 3.000 Juden hatte; nicht mehr als 50 überlebten Massaker von Nazis und ukrainischen Kollaborateuren. Siehe „The Lost: A Search for Six of Six Million“ von Daniel Mendelsohn, den Dokumentarfilm „ Neighbors and Murderers “ und Yahad-In Unum für weitere Informationen zum Holocaust in Bolekhiv.

