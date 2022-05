Besichtigung eines Aidar-Dungeons, einer Fleischfabrik, die zur ukrainischen Neonazi-Basis und Foltergefängnis wurde – Von Jim „Fergie“ Chambers (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/opinion/Ukraine-Touring-an-Aidar-Dungeon-20220512-0025.html

POLOVYNKYNO, VOLKSREPUBLIK LUGANSK, 4.5.2022-

Kurz nach dem von den USA unterstützten Maidan-Coup im Winter 2014, in Verbindung mit der Abspaltung der Krim von der Ukraine und der Vereinigung mit Russland im März desselben Jahres, begannen Proteste in den bekannten Regionen Donezk und Lugansk im Osten des Landes auszubrechen zusammen als Donbass. In Donezk im Süden entwickelte sich das inzwischen berüchtigte Neonazi-Bataillon „Azov“ zur wichtigsten Streitmacht auf ukrainischer Seite; Im Norden, entlang der Frontlinien in Lugansk, seit Mai 2014 von Anti-Maidan, russischen Separatisten als Lugansker Volksrepublik (LPR) bekannt, war das weniger bekannte, aber möglicherweise rücksichtslosere „Aidar“-Bataillon weiter verbreitet. Sogar Amnesty International, eine Organisation, die zuverlässig in der Ecke westlicher Informationshegemonie steht, berichtete bereits 2014 über die Misshandlungen von Aydar.

Bis zu Russlands „militärischer Spezialoperation“ und dem offiziellen Eintritt in den Donbass-Konflikt im Februar dieses Jahres besetzten ukrainische Streitkräfte den größten Teil des Territoriums nordwestlich der Stadt Lugansk, hinter dem Fluss Siversky Donetsk und der Stadt Shastiya. Ungefähr 75 Kilometer die Autobahn M21 von dieser Linie entfernt, in den Außenbezirken von Starobilsk, liegt das Dorf Polovynyko, das nach Angaben von Einheimischen und Beamten des LPR-Außenministeriums Soldaten des Aidar-Bataillons bis März 2014 unter ihre Kontrolle gebracht hatten.

„Aidar!“ in Graffiti an den Wänden des ehemaligen Kasernenbereichs des umgebauten Werks zu sehen

Svetlana Konoploya aus Shastiya, eine der Gründungsmitglieder des LPR-Parlaments und jetzt eine Vertreterin des Außenministeriums, sagte diesem Autor, dass diese Aidar-Truppen eine ehemalige Wurstfabrik und Räucherei in Polovynyko beschlagnahmt und in eine umgewandelt hatten Stützpunkt, ein Waffenlager und ein Militärgefängnis. Ich war mit einem Konvoi von Journalisten aus 5 westlichen Nationen unterwegs, als wir sie dort zusammen mit anderen Vertretern des Ministeriums und einem ehemaligen Häftling am Mittwoch trafen.

Kurz hinter einem LPR-Militärkontrollpunkt wurden wir über eine unbefestigte Straße zu einem düsteren, von Mauern umgebenen Betongebäude geführt, das von Stacheldraht wimmelte und von LPR-Soldaten schwer bewacht wurde. Frau Konoploya, die selbst 85 Tage in einer anderen Einrichtung inhaftiert war, weil sie geholfen hatte, zwei im Kampf getötete Separatistensoldaten heimlich zu begraben, erklärte, wie „jeder, der den Putsch auf dem Maidan nicht unterstützte, zu Feinden des ukrainischen Staates wurde“, und dass viele von ihnen in der Gegend, die ihre Unzufriedenheit lautstark zum Ausdruck brachten, darunter natürlich separatistische Kämpfer, wurden in diese Einrichtung gebracht, die unglaublich an ein Konzentrationslager erinnert.

Ivan Maslov, Volksmiliz LPR, verbrachte einen Monat in Gefangenschaft im Gefangenenlager Aydar

Einer dieser Fälle war Ivan Maslov, ein Mitglied der Volksmiliz von Lugansk und gebürtig aus Lugansk, der Hauptstadt der LPR, der im Juni 2014 zusammen mit seinem kommandierenden Offizier und einem weiteren Soldaten nach einem Feuergefecht auf einer Brücke festgenommen wurde. Er erzählte uns, dass er die ganze Nacht geschlagen und dann im Kofferraum eines Autos zur Wurstfabrik transportiert wurde, wo er und die anderen Männer in unvorstellbar kleine Zellen geworfen wurden, zwei Gefangene, die sich dunkle, feuchte, kalte Räume teilten, die nicht viel größer als Schränke waren , früher als Öfen zum Räuchern von Fleisch verwendet. Ivan stand neben seiner ehemaligen Zelle, als er seine einmonatige Haft unter diesen Bedingungen und den fast täglichen Prozess der Verhöre, Demütigungen und Folter beschrieb.

„Sie schlagen mich mit ihren Händen und Füßen und mit Polizeiknüppeln aus Gummi, die in der Ukraine verboten sind. Sie legten unsere Hände auf Hackklötze und schlugen eine Axt neben sie. Sie töteten uns mit Telefonkabeln und kleinen Generatoren.“

Ivan und sein Zellengenosse teilten sich diesen Raum Tag und Nacht. Sie wurden durch die Gitter in der Decke gefüttert.

Während seines Monats der Gefangenschaft starb Ivans kommandierender Offizier in einer angrenzenden Zelle, wo sein Körper drei Tage lang lag, bevor er vollständig verschwand. Ivan glaubt, dass er vergiftet wurde. Er sagte, dass von der Anzahl der Gefangenen in dem Kerker mit sechs Zellen, die ein- und ausgingen, die meisten tatsächlich Zivilisten waren, die wegen geringfügiger Anklagen oder noch weniger wegen einfacher Verleumdung oder wegen Erpressung verhaftet wurden, „ein Geschäftsmann war in der nächsten Zelle; Seine Familie bezahlte, um ihn herauszuholen. Ein anderer Typ wurde wegen Verleumdung festgenommen und über einen Monat lang in Shorts in diesem kalten Keller festgehalten.“ Frau Konoploya erklärte, dass regelmäßig Verhaftungen vorgenommen wurden, um Geld von der Familie des Gefangenen zu erpressen, oder häufiger, um Autos zu kaufen, deren Dokumente dann mit Hilfe von Regierungsbeamten in Kiew übergeben wurden.

Im Raum neben dem Kerker erzählte uns Ilya Podkolzin, ebenfalls vom Außenministerium, wie mehrere ehemalige Häftlinge behaupteten, Scheinhinrichtungen unterzogen worden zu sein, bei denen sie aufgefordert wurden, sich an eine Wand zu stellen, und dann mit Maschinengewehren abgefeuert wurden über ihren Köpfen und an den Wänden neben ihnen. Überall in den Wänden waren Einschusslöcher und überall Abpraller. „Ihnen wurde gesagt, dass dies ein Todeszimmer sei, dass dies ihr letzter Gang sein würde“, sagte er.

Ilya Podkolzin zeigt auf eine Wand, an der Kugeln abgefeuert wurden, direkt an Gefangenen vorbei, die glaubten, sie würden hingerichtet

Unter den erschütternden Erzählungen, die uns übermittelt wurden, war eine besonders beunruhigend die einer Frau namens Oksana, von der Svetlana Konoploya sagte, sie sei eine enge Freundin gewesen. Sie war mitten in einem großen Vormarsch auf LPR-Territorium festgenommen und wochenlang festgehalten, wiederholt vergewaltigt und nackt in ihrer Zelle zurückgelassen worden. Frau Konoplyova sagte uns: „Sie wurde so sehr geschlagen, dass sie entschieden, dass sie nicht überleben würde, also warfen sie sie ins Dorf. Aber sie überlebte, weil sie wusste, dass drei Kinder zu Hause auf sie warteten, und sie verbrachte ihre verbleibenden Monate damit, anderen zu helfen, die aus der Gefangenschaft entlassen wurden.“ Nach all dem starb die Frau an Atemwegskomplikationen, von denen ihre Familie glaubt, dass sie auf ihre Inhaftierung im Gefängnis zurückzuführen sind.

Sergei Belov aus Lugansk, ein Verbindungsmann der LPR-Regierung, behauptete, dass während des Konflikts hier und anderswo in LPR mehrere Kriegsverbrechen begangen worden seien und dass die Regierung unabhängig davon, wann oder wie der Krieg endet, beabsichtigt, irgendeine Form der Strafverfolgung anzustreben . Er sagte mir, dass LPR-Behörden mehrere Briefe an die Regierung in Kiew, an verschiedene westliche (einschließlich amerikanische) humanitäre Organisationen, an die OSZE, an das Rote Kreuz und an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfasst hätten, aber nie eine Antwort erhalten hätten .

Dieses Hakenkreuz und SS-Bolzen gehörten zu den auf die Wände des Obergeschosses gemalten Nazi-Symbolen; Es ist bemerkenswert, dass die Alterung und die entfernten Fliesen darauf hindeuten, dass dies nicht getan wurde, nachdem die ukrainischen Streitkräfte das Gebäude geräumt hatten

Im gesamten Gebäude, das von Aidar geräumt wurde, als russische und LPR-Truppen Ende Februar die nahe gelegene Region zurückeroberten, befanden sich Überreste der Nationalisten, die es als Stützpunkt besetzt hatten. Dieser Autor sah Hakenkreuze auf Wände gemalt, Aufkleber mit Karikaturen, die zum Mord an Russen aufriefen, Broschüren mit Fadenkreuzen auf dem Gesicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, zusammen mit Visitenkarten mit Kontakten zu Anwälten der Kiewer Regierung, Lebensmitteln, Medikamenten und religiösen Materialien. Eine Broschüre beschrieb angesichts des größeren Zusammenhangs unglaublicherweise, wie man „das Leben eines christlichen Soldaten führt“.

Aufkleber an der Wand lauteten auf Ukrainisch: „Für Kiew und Lemberg, tötet die Russen“ und „Donbass wird uns gehören“

Die Schrecken des Gefängnisbetriebs standen im Mittelpunkt des Besuchs, aber es war klar, dass hier viele Waffen gelagert waren. Ein Dachboden im Obergeschoss hatte sichtbar montierte Geschützstellungen, und in der vorderen Einfahrt lag das leere Gehäuse einer Tochka-U-Rakete, die von ukrainischen Streitkräften häufig gegen die Separatistenrepubliken eingesetzt wurde.

Nachdem man eine Woche lang fast täglich Beschussstellen in zivilen Gebieten besucht hatte, war es schwer vorstellbar, etwas Beunruhigenderes zu sehen. Der Besuch im Kerker von Aidar am Mittwoch hat diese Annahme widerlegt und die eklatante Realität eines ukrainischen Regimes bekräftigt, das von Nationalismus, Barbarei und Kriminalität überrannt ist, insbesondere in seinen Streitkräften und ganz besonders gegen die Menschen im Donbass.

Nach dem Gefängnis gingen wir in die örtliche Klinik, wo Dr. Dimitri Romanchuk, der dazu bestimmt war, Gefangenen medizinische Hilfe und Obduktionsbeobachtung zu leisten, mit uns sprach. Er sagte, dass er sich regelmäßig um Patienten der Aidar-Basis gekümmert habe, dass sie im Allgemeinen schwer geschlagen worden seien und dass er eine Reihe von Leichen erhalten habe, die normalerweise in den Kopf geschossen worden seien. Laut Dr. Romanchuk wurden einige Ermittlungen in diesen Fällen tatsächlich von der ukrainischen Polizei eingeleitet, aber es kam zu keiner ernsthaften Strafverfolgung, und die Beteiligten wurden auf andere Posten in verschiedenen Regionen versetzt.

Das Aidar-Bataillon wurde 2016 offiziell zum ukrainischen Militär ernannt und hat an einer Reihe von staatlich sanktionierten Veranstaltungen in Kiew teilgenommen, darunter an der letztjährigen Unabhängigkeitsparade.

Dieser Reporter hatte das Glück, nach dem Besuch des Gefangenenlagers einige Stunden mit Ivan und den Mitarbeitern des Außenministeriums zu verbringen, die ihn herausgebracht hatten, um mit uns zu sprechen. Wir teilten eine Mahlzeit, Tee, einen Hauch Wodka. Ich dankte Ivan für seine Bereitschaft, an einen solchen Ort des Schreckens zurückzukehren, und fragte ihn, ob es schwierig sei, dort zu sein. „Nein“, sagte er, „ich möchte unbedingt, dass die Welt erfährt, was hier passiert ist. Es macht mich glücklich, hierher zu kommen und dies zu tun.“

Ein englischsprachiges Video von dem Besuch im Gefängnis finden Sie hier:

