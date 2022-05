Ein ukrainischer Offizier, der einst das berüchtigte Neonazi-Asow-Regiment befehligte, hat sich in den sozialen Medien über anschauliche Fotos von toten Mitgliedern einer Oppositionspartei gefreut. Die Aktivisten „verschwanden“ Anfang März aus der von der Ukraine besetzten Stadt Sewerodonezk und scheinen außergerichtlich hingerichtet worden zu sein, wobei Maksim Zhorin impliziert, dass ein solches Schicksal alle „Verräter“ erwarten würde.

„So sehen die ‚Patriots for Life‘ aus Severodonetsk jetzt aus“ , sagte Zhorin am Mittwoch in einem inzwischen gelöschten Telegram- Beitrag . „Sie sind am 7. März verschwunden, und jetzt sind ihre neuen Fotos aufgetaucht. Sie sehen so aus“ , fügte er mit einem grinsenden Emoji hinzu.

„Ich wäre nicht überrascht, wenn die Untersuchung herausfindet, dass sie sich selbst in den Kopf geschossen haben – als sie erkannten, wie dumm sie waren, als sie mit [Ilya] Kiva kooperieren wollten“ , fügte er in Bezug auf den geflohenen ukrainischen Abgeordneten hinzu Januar nach Russland.

