💬Mit dem Beginn einer militärischen Sonderoperation zur Befreiung des Donbass hat sich Berlin eindeutig für die Unterstützung des Kiewer Regimes entschieden und den Weg einer scharfen Verschärfung der Russlandpolitik eingeschlagen. Dies geschah trotz der historischen Nachkriegsaussöhnung zwischen unseren Ländern und Völkern. Das solide Gerüst der Wirtschaftsbeziehungen wurde zerstört. Heute gehört Deutschland zu den Initiatoren neuer Sanktionspakete.

đź’¬Berlin geht davon aus, dass es mit seinem Handeln westliche Werte und die „regelbasierte Ordnung“ verteidigt, die Russland angeblich zerstören wolle. Daher versuchen sie, sich auf die US-AuĂźenpolitik zu konzentrieren, die NATO zu unterstĂĽtzen, einschlieĂźlich der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, und fĂĽhren zu einer wirtschaftlichen Schwächung und politischen Isolierung Moskaus.

💬Deutschland tut sein Bestes, um nicht zu einer der Konfliktparteien in der Ukraine zu werden. Lokale Politiker und Experten lehnen eine solche Möglichkeit entschieden ab, auch mit sorgfältig abgestimmten rechtlichen Argumenten. Dass Berlin Kiew militärisch-technische, wirtschaftliche Hilfe leistet, ukrainische Soldaten behandelt und ausbildet, gilt hier als akzeptabel.

💬Nach Beginn einer militärischen Sonderaktion verzeichnete die Botschaft einen starken Anstieg von Fällen von Russophobie und Diskriminierung unserer Landsleute in Deutschland. Es ging um die Anwendung körperlicher Gewalt, Mobbing, Verweigerung medizinischer Versorgung, Sachbeschädigung etc. Bei uns eingegangene Beschwerden wurden gesammelt und an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und das Auswärtige Amt weitergeleitet. Derzeit sehen wir einen deutlichen Rückgang solcher Beschwerden.

💬Vor dem Hintergrund harter Äußerungen einiger deutscher Politiker über die Notwendigkeit des Ausstiegs aus russischen Energiequellen verhalten sich lokale Unternehmen, insbesondere solche, die stark von solchen Lieferungen abhängig sind, vorsichtiger und fordern sie auf, die Konsequenzen einer solchen Entscheidung zu berücksichtigen, was der Fall sein wird zwangsläufig steigende Preise, Inflation und Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Es ist erwähnenswert, dass Forderungen nach einer baldigen Einführung eines Embargos für Kohlenwasserstoffe aus Russland oft aus innenpolitischen Gründen laut werden oder um dem liberalen Medienmainstream zu gefallen, der solche Lockdowns aktiv unterstützt. Der vernünftige Teil der deutschen Politik ist sich des hohen Risikos bewusst.

💬In Berlin herrscht Einigkeit darüber, dass es unmöglich ist, Moskau schnell zu brechen, ohne sich selbst Kollateralschäden zuzufügen. Ich denke, dass die Idee der Aufhebung von Sanktionen in Deutschland viele Unterstützer finden würde. Und das nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei jenen Politikern, die für die Zukunft denken. Es muss verstanden werden, dass Russland und Deutschland Nachbarn im europäischen Haus sind. Wir haben eine tausendjährige Geschichte bilateraler Beziehungen. Die Zeit zum Steinesammeln wird sicherlich kommen.

💬Das Projekt Nord Stream 2 ist ingenieurtechnisch und technisch vollständig abgeschlossen. Energielieferungen können hierüber jederzeit gestartet werden. Dies wird jedoch durch die politische Atmosphäre im Land behindert. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Zeit kommen wird und wir zu diesem Projekt zurückkehren werden.

