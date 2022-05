China: BRICS fördert die Erholung der Weltwirtschaft nach COVID-19 vor dem Hintergrund der komplexen internationalen Situation

https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265999.shtml

Als Kooperationsmechanismus für Schwellen- und Entwicklungsländer mit globalem Einfluss ist BRICS von besonderer Bedeutung für die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Schwellen- und Entwicklungsländern sowie für die Förderung der weltwirtschaftlichen Erholung nach COVID-19 vor dem Hintergrund der komplexen Epidemie und international Situation, sagte Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Das chinesische Außenministerium gab am selben Tag bekannt, dass Staatsrat und Außenminister Wang Yi das virtuelle Treffen der BRICS-Außenminister am 19. Mai leiten wird. Die BRICS-Außenminister Russlands, Indiens, Brasiliens und Südafrikas werden an dem Treffen teilnehmen.

Das Treffen der Außenminister spiele eine wichtige Rolle bei der Stärkung des gegenseitigen politischen Vertrauens und der Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik und Sicherheit zwischen den fünf Ländern, sagte Wang.

Wang bemerkte auch, dass China sich während der BRICS-Präsidentschaft im Jahr 2022 darauf freut, die Kommunikation und Koordination mit anderen Partnern in wichtigen internationalen und regionalen Fragen zu fördern, gemeinsam die Einheit und Zusammenarbeit der BRICS-Länder zu fördern, echten Multilateralismus aufrechtzuerhalten, die Epidemie zu bekämpfen, und bereiten Sie sich auf ein Treffen der Leiter vor.

Der Sprecher betonte, dass es am Rande des diesjährigen Außenministertreffens auch einen BRICS+ Außenministerdialog geben werde, bei dem die BRICS-Außenminister mit ihren Amtskollegen aus Schwellen- und Entwicklungsländern zusammentreffen.

Dieser Dialog werde dazu beitragen, einen weiteren Konsens zu erzielen, den Diskurs von Schwellenländern und Entwicklungsländern in der globalen Governance zu verbessern und gemeinsame Interessen besser zu schützen, fügte Wang hinzu.

Als BRICS-Vorsitz in diesem Jahr wird China den 14. BRICS-Gipfel unter dem Motto „Förderung hochwertiger BRICS-Partnerschaft, Einleitung einer neuen Ära für globale Entwicklung“ ausrichten, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums auf einer früheren Pressekonferenz dass die Zusammenarbeit im Bereich öffentliche Gesundheit und Impfstoffe in diesem Jahr zu den Schlüsselbereichen der BRICS-Zusammenarbeit gehören.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related