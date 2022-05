Die Ukraine griff den Donbass am 21. Februar an, d.h. nur 3 Tage vor dem Gegenangriff Russlands am 24. Februar. Die OSZE, eine EU-Agentur, zeichnete an diesem verhängnisvollen Tag in einer Grafik das ukrainisches Artilleriefeuer auf.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related