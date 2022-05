Es ist Zeit, der Heuchelei der USA ein Ende zu bereiten (China Daily)

http://www.chinadaily.com.cn

Während die USA und ihre Verbündeten beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängten, senkt sich ein neuer wirtschaftlicher und kultureller Eiserner Vorhang über den europäischen Kontinent. Während die einseitigen Sanktionen Europa und der ganzen Welt weiterhin schaden, haben die USA eine neue Kampagne gestartet, um Russland in internationalen Organisationen zu isolieren.

Am 7. April stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen für den Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat, nachdem die USA russische Truppen beschuldigt hatten, ukrainische Zivilisten in der Stadt Bucha gefoltert und getötet zu haben. Die USA versuchten auch, Druck auf Indonesien auszuüben, das dieses Jahr die G20-Präsidentschaft innehat, um Russland aus dem G20-Forum der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt zu werfen. Zur Enttäuschung der USA bestand Indonesien jedoch darauf, Präsident Putin zum G20-Gipfel einzuladen. Aber für die USA und ihre westlichen Verbündeten gibt es keinen Mangel an Gelegenheiten, um Unhöflichkeit und Arroganz zu zeigen: Ihre Vertreter verlassen das Treffen der G20-Finanzminister, als der russische Delegierte zu sprechen begann. An der lateinamerikanischen Front genehmigte die Organisation Amerikanischer Staaten mit Unterstützung der USA kürzlich die Suspendierung des Beobachterstatus Russlands.

Hinter den Versuchen, Russland aus allen internationalen Organisationen auszuschließen und Russland zum „Parias auf der internationalen Bühne“ zu machen, wie Präsident Biden es ausdrückte, besteht der wahre Zweck der USA darin, ihre Hegemonie in internationalen Angelegenheiten aufrechtzuerhalten. Aber die Heuchelei besteht darin, dass das Land selbst der größte Übertreter internationaler Regeln ist.

Trotz ihrer eigenen Bilanz von Massentötungen und Menschenrechtsverletzungen kritisieren die USA ständig die Menschenrechtssituation anderer Länder, ein typischer Akt der Doppelmoral. Vom Irak, Sudan, Afghanistan bis Libyen, Somalia und Syrien haben die USA zwischen 1989 und 2017 10 Kriege begonnen und 6 Millionen Opfer gefordert. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 bis 2001 wurden von den 248 bewaffneten Konflikten, die in 153 Regionen der Welt stattfanden, 201 von den USA initiiert. Ein Bericht der Brown University enthüllte, dass die von den USA in den zwei Jahrzehnten nach dem Terroranschlag vom 11. September begonnenen Kriege mehr als 900.000 Menschen töteten. Im Juni 2018 zogen sich die USA aus dem Menschenrechtsrat zurück und nannten ihn eine „Jauchegrube politischer Voreingenommenheit“ und ein „heuchlerisches Gremium“, das „die Menschenrechte zum Gespött macht“.

Besessen von ihrem selbstbewussten „Exzeptionalismus“ kritisieren die USA andere immer wieder dafür, internationales Recht zu verletzen, während sie internationale Regeln selektiv anwenden oder ihre eigenen „Hausregeln“ über internationales Recht stellen. Die USA fordern andere auf, der „regelbasierten Ordnung“ zu folgen, treten aber internationale Regeln mit Füßen und ziehen sich nach Belieben aus internationalen Organisationen zurück, wie ihre einseitige militärische Intervention oder Kriege in Afghanistan, Irak und Syrien sowie ihr Ziehen belegen aus UNESCO, JCPOA und dem Pariser Abkommen. Es stellt auch innerstaatliches Recht über internationales Recht und hat langarmige Gerichtsbarkeit ausgeübt und Wirtschaftssanktionen gegen Russland, den Iran und die DVRK verhängt, die das faire und gerechte internationale Handelsumfeld ernsthaft beschädigt haben. Die USA zerstören ihre eigene Glaubwürdigkeit und ihren Ruf und untergraben die internationale Ordnung, indem sie die Welt in die Ära eines gesetzlosen Dschungels zurückversetzen. Genauso wie Noam Chomsky betonte: „Wir sind ein Schurkenstaat, der bei weitem führende Schurkenstaat – niemand kommt ihm auch nur nahe.

Da der Konflikt in der Ukraine andauert, sind Verhandlungen statt Konfrontation der einzige Ausweg. Einseitige US-Sanktionen gegen Russland sind illegal und nicht von den Vereinten Nationen autorisiert. Russland, ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und Atommacht, aus internationalen Organisationen auszuschließen, ist keineswegs ein konstruktiver Schritt. Der Sprecher des UN-Generalsekretärs Stephane Dujarric warnte einst, ein solcher Schritt werde „einen gefährlichen Präzedenzfall“ schaffen. Schließlich gibt es bereits genug Lehren aus den sehnsüchtigen Versuchen, Konfrontation und Spaltung zu provozieren und die Hegemonie zu bewahren.

Xin Ping ist ein Kommentator für internationale Angelegenheiten und schreibt regelmäßig für die Global Times, China Daily usw.

