Erklärung der Kommunistischen Partei Portugals zur Ankündigung der NATO-Erweiterung um Finnland und Schweden

https://cutt.ly/iHmBFmt



16. Mai 2022

Unter Wiederholung ihrer Positionen zur Lage in Europa und zum Konflikt in der Ukraine verurteilt die PCP die derzeit stattfindende kriegerische und militaristische Eskalation entgegen den Interessen der Arbeiter und Völker und warnt vor den ernsthaften Gefahren, die diese Eskalation insbesondere für andere mit sich bringt globalere Ebenen der Konfrontation.

Die angekündigte Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden bringt nicht nur keine Sicherheit, sondern bedeutet eine ernsthafte Verschärfung der Spannungen in Europa und international. Wenn sie durchgeführt wird, bedeutet dies einen qualitativen Sprung im NATO-Erweiterungsprozess, der die Präsenz dieses politischen und militärischen Blocks an den Grenzen der Russischen Föderation mit sich bringt, einer der Faktoren für die Verschlechterung der Lage in Europa und den aktuellen Krieg in der Ukraine.

Die Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden wird die traditionelle Neutralität dieser beiden nordischen Länder in Frage stellen – vergessen wir nicht die zwischen 1973 und 1975 in Helsinki, Finnland, abgehaltene Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Grundsätze der Beziehungen , Sicherheit und Zusammenarbeit, die in seiner Schlussakte verankert sind -, was eine drastische Änderung seiner Außenpolitik darstellt, die bezeichnenderweise in Eile durchgeführt wurde und die Völker dieser Länder daran hindert, sich zu einer Entscheidung zu äußern, die für sie so besorgniserregende Folgen hat und für die übrigen Völker Europas.

Die erste NATO-Erweiterung nach dem Zerfall der Sowjetunion fand 1999 statt, begleitet von der illegalen NATO-Bombardierung Jugoslawiens, die erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa zu einem Krieg führte und dazu diente, den Zerfall Jugoslawiens zu erzwingen.

Die fünf NATO-Erweiterungen seit 1999 haben nicht nur den seit dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland 1990 eingegangenen Verpflichtungen widersprochen, sondern wurden auch von der Förderung russischer Föderation feindlicher Kräfte begleitet. einschließlich offen faschistischer Kräfte, die während des Zweiten Weltkriegs Nazi-Kollaborateure vergötterten. Sie wurden auch von Vormarschmanövern, der Installation von Ausrüstung und militärischen Provokationen immer näher an den Grenzen der Russischen Föderation begleitet.

Die Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden ist kein neues Thema, bestimmt durch ein Sicherheitsbedürfnis. Im Gegenteil, es ist die Fortsetzung eines Prozesses, der 1994 begann, als Finnland und Schweden der sogenannten NATO-Partnerschaft für den Frieden beitraten, und wie die NATO selbst betont, waren beide Länder „unter den aktivsten Partnern“ in dieser Politik -Militärblock, der insbesondere an seinen Besetzungen auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak teilnimmt.

Die angekündigte neue Erweiterung der NATO wird von einer brutalen Erhöhung der Militärausgaben ihrer Mitgliedsländer begleitet. Geld, das angeblich nie zur Verfügung steht, um die Löhne zu erhöhen, die öffentliche Gesundheit, die soziale Sicherheit und das Bildungssystem oder andere soziale Investitionen zu stärken, wird auf wundersame Weise zur Finanzierung von Kriegsausgaben gefunden. Die erhöhten Ausgaben für die Kriegsmaschinerie der Nato-Mächte werden nicht nur eine Eskalation der Kriegsgefahren darstellen, sondern auch als Vorwand für neue Angriffe auf die Lebensbedingungen der Arbeiter und Völker dienen.



Die PCP betont, dass die derzeitige Eskalation von Militarismus und Krieg untrennbar mit der Vertiefung der strukturellen Krise des Kapitalismus und der Weigerung der imperialistischen Mächte verbunden ist, die Realität eines neuen Kräfteverhältnisses auf internationaler Ebene zu akzeptieren. Die USA und die Großmächte der EU wollen ihrem relativen Niedergang entgegenwirken und mit Gewalt eine hegemoniale Weltherrschaft durchsetzen, die den neuen wirtschaftlichen Realitäten nicht mehr entspricht, wie auch die offene Eskalation der USA und ihrer Verbündeten deutlich macht gegen die Volksrepublik China, insbesondere um Taiwan herum.

Die Kommunistische Partei Portugals (PCP) bedauert das ausdrückliche Bekenntnis der portugiesischen Regierung zu dieser neuen Erweiterung der NATO und zur Eskalation der Konfrontation, was ein klarer Ausdruck der Unterwerfung unter die Interessen der USA ist. Die Arbeiter und das portugiesische Volk wissen, was die NATO darstellte, sowohl als 1949 die Mitgliedschaft Portugals in diesem aggressiven Bündnis dazu benutzt wurde, die faschistische Diktatur zu unterstützen, als auch als es mitten in der Aprilrevolution Drohungen gegen die junge portugiesische Demokratie aussprach.

Die PCP fordert einen verstärkten Kampf für den Frieden, gegen die Eskalation des Krieges, das Wettrüsten und die Erhöhung der Militärausgaben, gegen Autoritarismus und die Förderung faschistischer und faschistischer Kräfte, für das Ende politischer und militärischer Blöcke eine allgemeine, gleichzeitige und kontrollierte Abrüstung.

Die Völker haben das entscheidende Wort im Aufbau der Geschichte. Es ist dringend erforderlich, dass wir das Abdriften des Imperialismus in den Abgrund stoppen, in den die Menschheit geführt wird.

https://www.pcp.pt/proposito-do-anunciado-alargamento-da-nato-finlandia-suecia

https://www.pcp.pt/ucrania

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related