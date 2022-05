Der Krieg in der Ukraine und Kehrtwende von Scott Ritter: „Warum ich meine Gesamteinschätzung radikal geändert habe“ (Michael Whitney)

https://www.unz.com/mwhitney/scott-ritters-switcheroo-why-i-radically-changed-my-overall-assessment/



Am Sonntag waren die außenpolitischen Blogs voll von der Nachricht, dass Scott Ritter „eine Kehrtwende in seiner Einschätzung des Krieges“ vollzogen habe. Es scheint, dass der Ex-Marine die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine untersucht hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass es für Russland viel schwieriger sein wird, zu gewinnen, als er ursprünglich gedacht hatte …

Natürlich hat die Nachricht von Ritters Umkehrung im Internet Schockwellen ausgelöst, insbesondere unter den Menschen, die die Ereignisse in der Ukraine aufmerksam verfolgen und seine unvoreingenommene Analyse sehr bewundern. Einige dieser Leute fühlten sich durch Ritters Äußerungen eindeutig betrogen und bezeichneten ihn als „Sorgen-Troll“, was sich auf eine Person bezieht, die Sympathie vortäuscht, während sie tatsächlich das Gegenteil empfindet. Das ist eine schreckliche Art, einen Typen zu behandeln, der so viel Zeit darauf verwendet, Menschen über ein Thema zu informieren, von dem sie ohne seine Nachforschungen möglicherweise nur sehr wenig wissen. Außerdem ist Ritter kein Heuchler. Ganz im Gegenteil.

Es ist jedoch fair zu sagen, dass Ritter wahrscheinlich der ausgesprochenste Befürworter der „Russland gewinnt“-Theorie war, eine Hypothese, die allem zuwiderläuft, was wir in den alten Medien lesen oder auf den Kabelnachrichtenkanälen sehen. Leider haben sich Ritters Ansichten zu diesem Thema dramatisch geändert, und das liegt fast ausschließlich an den Entwicklungen vor Ort. Wie Ritter offen zugibt: „Die militärische Hilfe, die der Westen der Ukraine leistet, verändert die Dynamik, und wenn Russland keinen Weg findet, dies sinnvoll anzugehen … wird der Konflikt niemals enden.“

Das ist eine ziemliche Kehrtwende gegenüber einer Aussage, die er nur wenige Wochen zuvor gemacht hatte: „Russland gewinnt den Krieg, und zwar entscheidend.“

Also, was hat sich geändert? Was sind die sogenannten Entwicklungen, die zu Ritters Kehrtwendung geführt haben?

Hier sind ein paar Auszüge aus dem Interview, das den Aufruhr ausgelöst hat. Ritter wurde von Ray McGovern und Moderator Garland Nixon bei Saturday Morning Live begleitet . (Die Zitate sind aus dem Video kopiert. Ich übernehme die Schuld für alle Fehler.)

Scott Ritter (ab Minute 47:50) – „Was mich frustriert … ist, dass es meiner Einschätzung nach sehr schwierig für die Ukraine sein würde, diese neue Ausrüstung und dieses neue Material (Material – die zusätzlichen tödlichen Waffen, die es gibt kürzlich in die Ukraine verschifft) , aber die Haubitzen operieren bereits gegen Russland. (Und) Sie wirken in der Region Charkow. Nicht alle 90 von ihnen, aber sie haben mehrere Batterien, die verwendet werden.

Wie ist es passiert?

Und deshalb habe ich meine Gesamteinschätzung radikal geändert, weil ich davon ausgegangen war, dass Russland den überwiegenden Teil dieser Ausrüstung verbieten könnte, aber Russland hat sich dazu nicht in der Lage oder nicht bereit gezeigt und – infolgedessen – die Ukrainer haben bedeutenden Einfluss auf das Schlachtfeld. Nicht in den Hauptstreitgebieten wie dem Donbass, sondern an der Peripherie. Aus diesem Grund hat Russland nördlich von Charkow taktische Rückzüge durchgeführt, denn um die besten Fähigkeiten der Ukraine zu erreichen, müsste Russland Ressourcen von seinen Hauptanstrengungen abziehen, wogegen Russland sich entschieden hat, dies nicht zu tun. Also konfigurieren sie das Schlachtfeld neu. (Handel mit Land in verschiedenen Gegenden)…

Während Ritters Sympathien sich nicht im Geringsten geändert haben, ist es klar, dass sich seine Analyse geändert hat. Zuerst glaubte er nicht, dass die Flut tödlicher Waffen den Ausgang des Krieges beeinflussen würde. Jetzt ist er sich nicht mehr so ​​sicher. Es ist ein ehrlicher Fehler, aber dennoch musste er „rein kommen“ und die Faktoren erklären, die zu seiner Kehrtwende beigetragen haben. Hier ist mehr aus demselben Interview:

Scott Ritter – Dies ist ein transformativer Moment im Krieg, denn es bedeutet, dass keine Entmilitarisierung stattfindet. Trotz all der Streitkräfte, die Russland im Osten zerstört, baut die Ukraine bedeutende Fähigkeiten (im Westen) wieder auf. Ich vergleiche dies mit Moskau im Dezember 1941, als die Deutschen auf Moskau zuzogen und die Russen gerade anfingen, Dinge auf sie zu werfen und alles zu opfern um die deutsche Offensive zu bremsen. bis General Winter und die Kombination sibirischer Divisionen ihnen die Möglichkeit zum Gegenangriff gaben. Die Deutschen wurden ausgeblutet und sie wurden gestoppt und zurückgewiesen. Wenn Russland die Berechnung nicht ändert, dann ist dies der Weg, auf dem wir uns bewegen.,weil 200.000 Soldaten – so fähig sie auch sein mögen – nur so viel leisten können. Und die Kämpfe, die gerade stattfinden, sind für die Russen nicht kostenlos, obwohl sie Ukrainer abschlachten. Sie verlieren Ausrüstung, sie verlieren Männer, sie verlieren Material, und wenn Putin keine Kräfte mobilisiert oder dorthin verlegt, werden diese nicht ersetzt. Anstatt 200.000 online zu haben, könnte Russland also 180.000 Männer haben. Und wenn Sie nicht glauben, dass die Entfernung von 20.000 Mann die Optionen der russischen Führung nicht ändert, dann wissen Sie nichts über Krieg.“

Ich glaube also, dass Russland im Osten gewinnen wird, sie zermalmen sie, während wir hier sprechen, sie schlachten sie ab; Die Menge an Tod und Zerstörung, die den Ukrainern zugefügt wird, ist unvorstellbar, aber ich glaube, die Ukrainer sind bereit, diese Verluste in Kauf zu nehmen, um Zeit zu gewinnen, um ein Militär wieder aufzubauen, das Russland herausfordern wird, denn es sei denn, Russland ist bereit, über den Dnjepr zu springen River und gehen Sie in die Westukraine, wo es die strategische Tiefe beseitigen kann, die die Ukrainer von den Russen erhalten haben, dann wird die Entmilitarisierung der Ukraine nicht stattfinden. Es kann nicht stattfinden, wenn Geräte im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar hereinströmen und Russland nicht in der Lage ist, es zu verbieten.Die Tatsache, dass diese fortschrittlichen Haubitzen gerade jetzt an vorderster Front operieren, zeigt, dass mit der russischen Methodik etwas nicht stimmt. Und – sofern sie diese Methodik nicht ändern – denke ich, dass uns ein sehr langer Sommer bevorsteht. “ („ Saturday Morning Live mit Scott Ritter und Ray McGovern, You Tube)

Es ist schwer zu verstehen, was Ritter hier sagt. Schlägt er tatsächlich vor, dass Putin die derzeitige „Sonderoperation“ zu einem ausgewachsenen Weltkrieg ausweitet? An einer Stelle meint er beiläufig, dass Russland anderthalb Millionen Männer mobilisieren muss (Anmerkung: Russland hat derzeit nur 200.000 in der Ukraine), wenn sie sich in der Ukraine durchsetzen und dann nach Finnland ziehen wollen. An Ritters Ton ist nicht zu erkennen, ob er nur eine objektive Beobachtung dessen macht, „was erforderlich ist“, um erfolgreich zu sein, oder ob er eine ausdrückliche Empfehlung ausspricht, die das russische Oberkommando seiner Meinung nach berücksichtigen sollte. Das kann ich nicht beantworten. Hier ist mehr aus dem Interview:

Scott Ritter (Marke 5:20) – „Die Idee, dass das ukrainische Militär als effektive Streitmacht eliminiert wurde, ist ein fehlerhaftes Konzept, und wenn Russland seine spezielle Militäroperation nicht ausweitet – wahrscheinlich bis zu dem Punkt, an dem es von einer speziellen Militäroperation abgeändert wird zu einem Krieg, der das gesamte ukrainische Schlachtfeld umfasst – (dann) ist dies ein Konflikt, der gefährlich nahe daran ist, von Russland nicht mehr gewonnen zu werden, was bedeutet, dass sie zwar ihre Ziele im Osten mit 200.000 Soldaten erreichen können, aber nicht in der Lage sind um die Ukraine an der Aufrüstung und Umrüstung zu hindern, wenn die Ukraine von der NATO mit Ausrüstung im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar ausgestattet wird – Wann immer Sie Ihrem Feind „sicheren Raum“ zum Wiederaufbau militärischer Fähigkeiten zur Verfügung stellen, werden Sie niemals gewinnen . …

Ja, Russland gewinnt im Osten, was sie die ganze Zeit über als ihr Ziel bezeichnet haben. Und das erreichen sie. Das ist die spezielle Militäroperation. Aber jetzt sprechen wir über „Krieg“, und ich glaube nicht, dass Russland diesen Übergang bereits vollzogen hat. Dies ist de facto ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland, bei dem die ukrainischen Streitkräfte als Schwert der NATO eingesetzt werden. Ziel ist es, „Russland auszubluten“. Und wenn Russland die Dynamik nicht ändert, wird Russland ausgeblutet. ” Zelensky hat angedeutet, dass er bereit ist, eine Million Menschen zu einem Zeitpunkt zu mobilisieren, an dem der Westen bereit ist, die Finanzierung und Ausrüstung bereitzustellen, um diese Millionen Männer in eine echte militärische Bedrohung zu verwandeln.

Daher sehe ich das, was in den letzten Wochen passiert ist, als entscheidend an.

Die militärische Hilfe des Westens verändert die Dynamik, und wenn Russland keinen Weg findet, dies sinnvoll anzugehen und es als militärische Fähigkeit zu eliminieren … dann wird der Konflikt niemals enden.“ („ Saturday Morning Live mit Scott Ritter und Ray McGovern, You Tube)

Der Leser muss seine eigenen Schlüsse ziehen.

Meiner Meinung nach gewöhnt sich Scott Ritter allmählich an die Vorstellung, dass der Konflikt in der Ukraine weder nur ein regionales Gefecht zwischen zwei streitsüchtigen Nachbarn noch ein Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland ist. Nein. Die Ukraine ist die erste Phase eines umfassenderen Plans, Russland zu zerschlagen, seine Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen, seine Führer zu entfernen, seine natürlichen Ressourcen zu beschlagnahmen, sein Territorium zu zersplittern und die US-Macht über Zentralasien bis zum pazifischen Rand zu projizieren. In der Ukraine geht es um Hegemonie, Imperium und reine, unverfälschte Macht. Am wichtigsten ist, dass die Ukraine die erste Schlacht in einem Dritten Weltkrieg ist, einem Krieg, der von Washington ausgeheckt und gestartet wurde, um ein weiteres unangefochtenes Jahrhundert der US-amerikanischen Vorherrschaft zu sichern.

*Michael Whitney geopolitischer Analyst mit Sitz im US-Bundesstaat Washington.

