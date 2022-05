Die USA sind weltweit die einzige Supermacht. Manchmal sind sie wie ein Geizhals, manchmal wie ein verschwenderischer Billionär, und manchmal wie ein räuberischer Schurke.

Am 10. Mai hat das US-Repräsentantenhaus ein Programm zur Hilfe an die Ukraine in Höhe von zirka 40 Milliarden US-Dollar angenommen, darunter militärische Hilfe von zirka 25 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig kritisierte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador, während der vierjährigen Verhandlungen hätten die USA keine Kapitalmittel für die Entwicklung an zentralamerikanische Länder bereitgestellt. Damit sei die Hilfe für die Entwicklung der zentralamerikanischen Länder schwer verhindert worden. Als der größte Gebührenzahler der UNO sind die USA bis jetzt in Verzug mit der Zahlung der Gebühren von bereits mehr als einer Milliarde US-Dollar. Dies ist viel viel weniger als der geringste Teil der Hilfe an die Ukraine.

Allerdings wann die USA sie zahlen werden, weiß man immer noch nicht. […] Mit ihrem Geiz ignorieren die USA sogar das Leben der allgemeinen Bürger, geschweige denn die internationalen Pflichten und die Verantwortung einer Großmacht. Allerdings mit ihrer Freigebigkeit können die Vereinigten Staaten für Aufhetzung der Konflikte und Unruhen zahlreiche Geldmittel ausgeben. Hinter diesen unterschiedlichen, scheinbar widersprüchlichen Gesichtern verbergen sich tatsächlich die gleichen Beweggründe: Eigentum und Hegemonie.

Mittlerweile haben die USA ständig Hilfe an die Ukraine gewährt mit dem Ziel, die russisch-ukrainischen Konflikte zu verschärfen, um ihren Gegner zu besiegen und ihre Verbündeten einzudämmen. Zudem können die militärisch-industriellen Konzerne enorme Profite erwerben, und die USA auch ihre globale Hegemonie wahren.

Man kann voraussehen, dass die USA als „die größte Unruhequelle der Welt“ weltweit nur noch mehr Katastrophen und Unruhen bringen werden.

Quelle: CRI online

