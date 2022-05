Shanghai: Schrittweise Wiedereröffung von Handel und Dienstleistungen. Inzwischen mehr als 10.000 Handelsgeschäfte wieder in Betrieb. (Global Times China)

Supermärkte, Einkaufszentren und Convenience-Stores in Shanghai sollen ab Montag wiedereröffnet werden, Flüge zwischen Shanghai und einigen anderen Städten wieder aufgenommen werden und Unternehmen wie Tesla und SAIC Volkswagen sollen die Produktion und sogar den Export ihrer Fahrzeuge wieder aufnehmen. Die Stadt mit einer Einwohnerzahl von rund 25 Millionen nimmt seine Wirtschaftskraft allmählich wieder auf.

Die Wiederaufnahme des Marktes nach fast zwei Monaten Geschäftsunterbrechung zeigt die Entschlossenheit der Regierung, ein Gleichgewicht zwischen der Seuchenbekämpfung und der wirtschaftlichen Erholung zu finden.

Shanghai wird die Geschäfts- und Dienstleistungsaktivitäten ab Montag schrittweise wieder aufnehmen, wobei Einkaufszentren, Supermärkte, Apotheken, Nassmärkte, Catering- und Friseurdienste den Offline-Betrieb geordnet wieder aufnehmen sollen, kündigte Chen Tong, stellvertretender Bürgermeister von Shanghai, auf einer Presse am Sonntag an.

Die Wiederaufnahme der Handels- und Geschäftstätigkeit wird in Phasen nach dem Prinzip der geordneten Öffnung, des begrenzten Verkehrs, der wirksamen Kontrolle und des klassifizierten Managements erfolgen. Für die Geschäfte werden spezielle Passagen ausgewiesen, um den Personalfluss zu begrenzen, während Lebensmittelgroßmärkte auch kontaktlose Transaktionen durchführen dürfen, um den Verkehr zu kontrollieren.

Laut Chen ist die Zahl der in Betrieb befindlichen Handelsgeschäfte in der Stadt von der niedrigsten Zahl von weniger als 1.400 auf jetzt 10.625 gestiegen, wobei die tägliche Zahl der Lieferaufträge 5 Millionen erreicht.

Ein Verkäufer mit dem Nachnamen Lin, der Fleischprodukte in einem Lebensmittelgeschäft im Distrikt Minhang verkauft, sagte der Global Times am Sonntag, das Lebensmittelgeschäft habe die Genehmigung als Lieferant des täglichen Bedarfs erhalten und werde am Montag wiedereröffnen.

Um die Genehmigung zu beantragen, muss der Antragsteller Gewerbescheine, negative Ergebnisse für Nukleinsäuretests und Antigentests und andere Antragsunterlagen vorlegen. Sie müssen sich auch nach der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit regelmäßig Nukleinsäuretests unterziehen.

„Ich hoffe, dass die Epidemie eingedämmt und die Sperrung so schnell wie möglich aufgehoben werden kann, da meine Mitverkäufer und ich in den Geschäftsräumen überhaupt keinen gesunden Schlaf haben und wir entweder Instantnudeln oder Lebensmittel essen müssen, die von Anwohnern in der Nähe geteilt werden, was ist ziemlich hart“, sagte Lin. Er hat die letzten zwei Monate im Laden geschlafen.

Mit der Freigabe des „Pause-Knopfes“ und der Ausweitung der Geschäftswiederaufnahme hat die Stadt insbesondere die Unterstützung von Unternehmen mit Handelsbetrieben bei der Wiederaufnahme des Betriebs im Blick. Gu Jun, Direktor der Shanghai Municipal Commission of Commerce, sagte auf der Pressekonferenz, dass Shanghai eine Anleitung zur Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit für wichtige Außenhandelsunternehmen ausgearbeitet und zwei „weiße Listen“ für 704 führende Außenhandelsunternehmen veröffentlicht habe, die den Einzelhandel abdecken , Dienstleistungen, ausländische Firmenzentralen und Hafendienste.

Etwa 63 Prozent der ersten Charge von 142 Handelsunternehmen auf der weißen Liste haben den Betrieb wieder aufgenommen, und die zweite Charge von 562 Unternehmen trifft Vorbereitungen für die Wiederaufnahme. Die dritte Charge von 820 auf der weißen Liste stehenden Unternehmen wird bald veröffentlicht, sagte Gu.

Wiedereröffnung in Phasen



„Ein zu langes Pausieren des „Handelsknopfes“ in Shanghai wird nicht nur zu einer Unterbrechung der weltweiten Lieferungen führen, da Shanghai ein führendes globales Logistikzentrum ist, sondern birgt auch das Risiko, dass sich Lieferketten aus China heraus verlagern. Wenn das passiert, ist es schwer wieder umzukehren. Es ist viel schwieriger, diese Industrien zurückzubekommen, selbst nachdem das Coronavirus unter Kontrolle ist“, sagte Xi Junyang, Professor an der Shanghai University of Finance and Economics, am Sonntag gegenüber der Global Times.

Die Unternehmen stimmen sich aktiv mit den Regelungen der Regierung zur Wiederaufnahme der Arbeit ab.

Der südkoreanische Kosmetikriese Amore Pacific beispielsweise teilte der Global Times in einer schriftlichen Erklärung mit, dass die ersten Mitarbeiter nach und nach in die Fabrik des Unternehmens im Bezirk Jiading in Shanghai zurückgekehrt seien, um die Arbeit wieder aufzunehmen.

Das Unternehmen hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Stabilität seines Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, darunter die Durchführung eines geschlossenen Kreislaufs für seine Mitarbeiter, die Festlegung spezieller Fahrrouten und Entladestellen für seine Logistikfahrzeuge sowie die Nutzung der Lager und Logistikzentren des Unternehmens in anderen Bereichen Städte, um Logistikdruck zu entlasten.

„COVID wird unser Vertrauen in die Entwicklung in China langfristig nicht erschüttern“, sagte Mike Hwang, Präsident von Amorepacific China.

Tesla soll Berichten zufolge auch die zweite Charge von Fahrzeugen in Höhe von etwa 4.000 in Überseemärkte exportieren, nachdem es nach der Wiederaufnahme der Arbeiten am 11. Mai bereits etwa 4.700 Elektroautos ausgeliefert hatte, wie ein Bericht von kankanews.com am Sonntag feststellte.

Abgesehen von Handelsunternehmen kehren viele Branchen nach längerem Stillstand allmählich zum Normalbetrieb zurück.

Die in Shanghai ansässigen Spring Airlines und Juneyao Airlines werden ihre Flüge ab Montag wieder aufnehmen, da die Zahl der täglichen Neuinfektionen in der Stadt allmählich zurückgeht.

Juneyao Airlines teilte der Global Times mit, dass sie die Flüge zwischen Shanghai Pudong und Longyan in Fujian ab Montag wieder aufnehmen werde, dem ersten inländischen Passagierflug des Unternehmens, der von Shanghai aus seit dem Closed-Loop-Management der Stadt startet.

Das verarbeitende Gewerbe in Shanghai beschleunigt die Wiederaufnahme der Arbeit. Im Allgemeinen hätten fast 50 Prozent der 9.000 Industrieunternehmen in Shanghai ihre Arbeit wieder aufgenommen, sagte ein Beamter der lokalen Regierung am Freitag.

Als eines der Unternehmen in der ersten Gruppe der auf der weißen Liste stehenden Unternehmen hat die Produktionslinie von SAIC die Produktion wieder aufgenommen und alle Mitarbeiter stehen unter einem geschlossenen Kreislauf, sagte ein Mitarbeiter des Unternehmens mit Nachnamen Shi am Sonntag gegenüber Global Times.

Laut Shi war das Unternehmen im kritischen Moment der Epidemieprävention und -kontrolle unter Netzmanagement, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die Erholung zu beschleunigen und die Kapazität der Lieferkette zu verbessern. Das Unternehmen teilt Wissen über Epidemieprävention und -kontrolle über WeChat und bietet psychologische Beratungskurse an, um den Mitarbeitern zu helfen, sich zu entspannen und Selbstvertrauen aufzubauen.

Wendepunkt

Das beschleunigte Tempo, mit dem die Geschäftstätigkeiten in Shanghai wieder zum normalen Betrieb zurückgeführt werden, spiegelt den Eifer der Regierung wider, eine weitere Verlangsamung des inländischen Wirtschaftswachstums zu verhindern, da die wirtschaftliche Suspendierung des chinesischen Finanz- und Logistikzentrums das Wachstum im Jangtse-Delta nach unten gezogen hat und erwartet wird Einfluss auf Chinas allgemeines Wirtschaftswachstum auszuüben.

„Da Shanghai und das Jangtse-Delta wichtige Produktionsstandorte in China sind, wird der wirtschaftliche Stillstand in diesen Regionen die Industrie- und Produktionsleistung Chinas stark belasten“, sagte Cong Yi, Professor an der Tianjin University of Finance and Economics, gegenüber Global Zeiten am Sonntag.

Dies zeigte sich bereits in aktuellen Wirtschaftsstatistiken. Beispielsweise verzeichneten viele Städte in den ostchinesischen Provinzen Jiangsu und Zhejiang im April einen doppelt so hohen Rückgang der Staatseinnahmen wie im Vorjahr, darunter Suzhou, Hangzhou und Ningbo.

Chinas Exportwachstum im April lag mit 3,9 Prozent ebenfalls unter den Markterwartungen.

Daher könnte die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in Shanghai einen Wendepunkt im jüngsten wirtschaftlichen Abwärtstrend herbeiführen, da Chinas Wirtschaft voraussichtlich Ende Mai oder Juni wieder anziehen wird, so Experten.

„Die Wiederaufnahme der Arbeit in Shanghai ist ein Signal dafür, dass die Regierung Schritte unternimmt, um die Auswirkungen der COVID-19-Situation auf die Wirtschaft des zweiten Quartals auszugleichen“, sagte Cong und prognostizierte, dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal etwa 4 Prozent betragen sollte, verglichen mit 4,8 Prozent im ersten Quartal.

CITIC Futures sagte in einem am 30. April veröffentlichten Bericht voraus, dass das BIP im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 4,2 Prozent steigen würde.

Ihm zufolge wird China, sobald die Pandemie vollständig unter Kontrolle gebracht ist, ein starkes Paket von Konjunkturmaßnahmen bereitstellen, um die Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres anzukurbeln.

Xi Junyang stimmte zu, dass der negative Einfluss von COVID-19-Ausbrüchen im zweiten Quartal seinen Höhepunkt erreichen wird, wobei das BIP-Wachstum von April bis Juni auf etwa 3 Prozent sinken und der Verbraucherinflationsindex auf etwa 2,5 steigen wird. Aber mit der wirtschaftlichen Wiederaufnahme wird sich die Wirtschaft ab Juni erholen.

„Eine vollständige Erholung wird weitere zwei oder drei Monate dauern, da die Stadt immer noch streng auf die Kontrolle und Prävention von Pandemien achten wird und es für die Wirtschaft schwierig ist, wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukehren. Aber eine Erholung ist sicher“, sagte Xi.

Ökonomen schlugen auf dem Tsinghua PBCSF Chief Economists Forum 2022, das am Samstag in Peking stattfand, eine Reihe von Vorschlägen vor. Yu Yongding, ein Gelehrter der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte, dass China eine expansive Fiskal- und Geldpolitik in Betracht ziehen sollte, um die Inlandsnachfrage anzukurbeln und die Importe anzukurbeln sowie die Importe von Rohstoffen und strategischen Gütern zu steigern.

Guan Tao, globaler Chefökonom bei BOC International, sagte auch, dass China mit Chinas großer wirtschaftlicher Größe, seinem großen politischen Spielraum und Spielraum das Vertrauen, die Fähigkeiten und die Bedingungen haben sollte, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.

„Der Schlüssel liegt darin, Chinas eigene Geschäfte zu machen, die Makroökonomie zu stabilisieren und Chinas führende Rolle bei der Prävention/Bekämpfung von Pandemien und der wirtschaftlichen Erholung beizubehalten“, sagte Guan.

