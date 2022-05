Es ist eine Dummheit, dass Finnland und Schweden der NATO beitreten – Von Jan Oberg (The Transnational)

Sie ignorieren sowohl die wahren Ursachen als auch die Folgen.



Folgendes kann der Westen – inmitten seiner grenzenlos selbstgerechten, militaristischen Stimmung – intellektuell nicht sehen:

Die Expansionspolitik der NATO hat den Konflikt geschaffen – und ist dafür verantwortlich . Russland hat den Krieg geschaffen – und ist dafür verantwortlich . Es gibt keine Gewalt, die nicht in zugrunde liegenden Konflikten verwurzelt ist. Konflikt- und friedenskundige Menschen sprechen daher von beidem.

Und wenn sie Frieden wollen, verstärken sie nicht die Symptome – den Krieg –, sie sprechen die wahre Ursache an, den Konflikt, und bitten die Konfliktparteien, zu sagen, was sie fürchten und was sie wollen, und sich dann Schritt für Schritt in Richtung eines nachhaltigen zu bewegen Lösung.

Aber weder die Mainstream-Medien noch die Politiker haben die Zivilcourage, den Konflikt anzusprechen. Es geht nur um den Krieg und nur um Russland/Putin, die bestraft werden müssen, egal welchen Preis zukünftige Generationen zahlen müssen. Wenn wir überleben.

Es ist eine Banalität, darauf hinzuweisen, dass es mindestens zwei braucht, um sich zu widersprechen. Aber das ist die intellektuelle und moralische Ebene, auf der Entscheidungsträger, Medien und ein Großteil der akademischen Welt in diesen dunklen Zeiten agieren.

Dieses Vorgehen hat keine Zukunft und kann niemals Frieden bringen. Das ist Tatsache.

Entscheidungen, die mit diesem irrationalen Ansatz und Emotionalismus getroffen werden, werden die Dinge nur noch schlimmer machen. Wie zum Beispiel der NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands auf der Grundlage der momentanen hysterischen Panik: Es gibt einfach kein glaubwürdiges, realistisches Szenario, das zu einem isolierten, aus heiterem Himmel kommenden russischen Angriff auf einen von ihnen führen würde, wenn sie blockfrei bleiben würden wie schon seit Jahrzehnten.

Dass einige weniger sachkundige Leute – oder Leute, die für eine NATO-Mitgliedschaft sprechen – sogar von einem isolierten, aus heiterem Himmel kommenden Angriff auf die schwedische Insel Gotland gesprochen haben, ist Monty-Python-Politik.

Warum werden Schweden und Finnland beitreten?

Warum also werden Finnland und Schweden jetzt eine desaströse, spannungserhöhende Entscheidung treffen, der NATO beizutreten? Hier sind einige der möglichen Gründe:

Beide wurden insbesondere von der NATO und den USA stark unter Druck gesetzt. Schwedens Ministerpräsident Olof Palme wurde ermordet – ein Mann, der für das UN-Ziel der internationalen Abrüstung, die Abschaffung der Atomwaffen und das intelligente Konzept der gemeinsamen Sicherheit eintrat. US-Botschafter haben geheime Treffen mit schwedischen Abgeordneten abgehalten, es gibt viele Kanäle, Forderungen und Belohnungen.

Schwedens größte Sicherheitsherausforderung war das russische U-Boot U 137 Whiskey on the Rocks. Es war russisch, ja, aber die Operation war eine US-amerikanische PSYOP – Psychological Operation – durchgeführt von dem „Navigationsexperten“ an Bord, der der einzige war, der nie in Schweden interviewt wurde und der bald darauf verschwand. Es war eine PSYOP, die Schweden erkennen lassen sollte, dass die Sowjetunion eine Bedrohung darstellt, dass seine Verteidigung gegen den Osten mangelhaft war und dass es selbst Schutz beim Westen suchen sollte. Dies ist sehr gut dokumentiert durch die herausragende, jahrzehntelange Forschung des emeritierten Professors Ola Tunander , die zuletzt in dem Buch „Navigations-Experten. Hur Sverige lät sig bedras av U 137“ (Der Navigationsexperte. Wie Schweden sich von U 137 täuschen ließ). Schritt für Schritt wurde Schweden in die richtige Richtung gelenkt. Bestimmte schwedische Politiker wussten, was vor sich ging, aber die Medien und das Volk wussten es nicht.

Beide Länder haben sich bemüht, von den USA und der NATO umworben zu werden . Sie haben sich in den letzten 20 Jahren auf vielfältige Weise für die NATO engagiert – warum also nicht jetzt heiraten, wie das Sprichwort sagt? Mit anderen Worten, Finnland und Schweden schließen sich jetzt an, weil sie – inkrementell – eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen, sich selbst in eine „Keine-Wahl-außer-NATO“-Ecke gemalt und jedes Gramm ihres historischen, unabhängig denkenden kreativen Auslands aufgegeben haben politisches Denken . Und stoppte die Kritik an Kriegsführung und Militarismus. Das war auch möglich, weil kritischer oder alternativer unabhängiger intellektueller Input in Außenministerien ausgeschnitten und durch verschiedene Arten von proamerikanischem Politikmarketing ersetzt wurde. Jahrzehntelang hat die NATO Echo Chamber das nationale Pro-NATO-Gruppendenken definiert. Niemand durfte fragen: Wohin gehen wir in, sagen wir, 25 Jahren?

Außerdem treten Schweden und Finnland jetzt bei, weil Eliten, die mit dem Military-Industrial-Media-Academic Complex, MIMAC, in Verbindung stehen, in beiden Ländern – und nicht das Volk – über sicherheits- und außenpolitische Angelegenheiten entscheiden. Natürlich gab es extrem wenig offene öffentliche Diskussionen; es war nicht gewollt. Entscheidungsträger wussten, dass die Atomwaffenbasis der NATO und die Kontaktkriege ihrer Mitglieder, insbesondere im Nahen Osten, von der Bürgerschaft als grundsätzlich böse angesehen wurden.

Liberale Medien suggerieren, dass es aufgrund des Zeitdrucks – vermutlich vor dem russischen Einmarsch in Schweden und Finnland – kein Referendum geben kann, und deshalb jetzt die wichtigste außen- und sicherheitspolitische Entscheidung seit 1945 in Eile treffen, da sie populär ist Empörung über Russland – den geliebten, notwendigen Feind.

Die schwedischen Entscheidungsträger wissen natürlich, dass es niemals eine 75-prozentige Mehrheit für die NATO geben wird – was es sein sollte, um eine so grundlegende, schicksalhafte Entscheidung zu treffen. So viel, könnte man sagen, für die Demokratie – aber kein neues NATO-Mitglied hat ein Referendum abgehalten, bei dem die NATO und andere Alternativen frei diskutiert wurden und eine 75-prozentige Mehrheit sich dafür aussprach. (Laut der schwedischen Tageszeitung Svenska Dagbladet vom 6. Mai 2022 glauben 48 %, dass Schweden beitreten wird, aber in nur einer Woche sind die Unsicheren von 22 auf 27 % gestiegen). Finnlands Pro-NATO-Meinung scheint von 53 % im Februar auf 76 % im Mai 2022 gestiegen zu sein. Laut einem Bericht des Wall Street Journal lag sie 2017 bei 19 % . Die Ukraine hat ihre Rolle gespielt.

Ein weiterer Grund, sich anzuschließen, ist die intellektuelle Abrüstung, die Entscheidungsträger um eine Alternative geeint, vergessen haben, andere Türen offen zu lassen, und Alternativen bewusst unterdrückt haben. Der Friedensdiskurs – in Medien, Politik und Forschung – ist verschwunden . Frieden bedeutet Waffen, Abschreckung, mehr und mehr verbunden mit blinder Loyalität mit jedem US/NATO-Krieg. So beschloss die Regierung des damaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Göran Persson im Jahr 2001 schnell, das schwedische Waffenexportverbotsgesetz außer Kraft zu setzen, um während der Invasion des Irak weiterhin Waffen in die USA exportieren zu können. Diese mehrjährige intellektuelle Abrüstung ist offensichtlich – und tendiert immer dazu, militärische gegenüber zivilen Mitteln sowie Diplomatie zu bevorzugen. Und natürlich nicht nur in diesen Ländern. Ein Institut wie SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute – ist intellektuell zu etwas verkommen, das eher Stockholm International Military Security Research, SIMSI heißen sollte – wie ich es vor Jahren vorgeschlagen habe. Mit anderen Worten, die politische Kreativität, die nötig war, um eine unabhängige Politik der Neutralität, der Blockfreiheit und der globalen Abrüstung zu betreiben, gepaart mit einem starken Glauben an das Völkerrecht, ist vor Jahren verschwunden. Es ist einfacher, der Herde zu folgen – besonders wenn die Sozialdemokratie heute anscheinend nur noch dem Namen nach existiert.

Ohne all diese – tragischen – Gründe zu erschöpfen, ist als letzter Grund die Rolle der Medien zu nennen . Wie überall haben sich die Medien von links bis rechts um eine pro-westliche, nicht neutrale Politik geeint. Die gegenwärtige Pro-NATO-Propaganda, nicht zuletzt im liberalen Dagens Nyheter, ist allgegenwärtig. Kritische Stimmen werden an den Rand gedrängt und öffentliche Informations-„Erklärer“ auf einige High-School-ähnliche Grundfakten gepaart mit FOSI, Fake + Omission + Source Ignorance reduziert. Schweden kann im Fernsehen übertragene Podiumsdiskussionen veranstalten, bei denen de facto alle Teilnehmer mehr oder weniger für die NATO sind und somit einen großen Teil der öffentlichen Meinung außen vor lassen. )

Welche Folgen wird die Nato-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens haben?

Es gibt potenziell so viele – einige wahrscheinlicher als andere –, dass sie in einer kurzen pointierten Analyse wie dieser nicht alle aufgelistet werden können. Aber lassen Sie mich erwähnen:

Die Schweden und die Finnen werden unsicherer. Wieso den? Denn statt weicher Grenzen und vermittelnder Haltungen wird es härtere Konfrontation und Polarisierung geben. In einer ernsthaften Krise werden sie praktisch von den USA/NATO beschäftigt und angewiesen, was zu tun ist.

In dem Maße, dass die beiden Länder irgendwann in der Zukunft gebeten werden, US-Stützpunkte zu beherbergen – wie jetzt Norwegen und Dänemark – können sie nicht „Nein“ sagen! Solche Stützpunkte werden Russlands vorrangige Ziele in einer Kriegssituation sein.

Aus russischer Sicht ist ihre NATO-Mitgliedschaft natürlich äußerst spannungssteigernd und konfrontativ. Russland hat 8 % (66 Milliarden US-Dollar) der Militärausgaben der 30 NATO-Mitglieder . Jetzt wird es eine gewaltige Aufrüstung in der gesamten NATO geben; Allein Deutschland will die Ausgaben Russlands auf fast das Doppelte steigern. Die Ukraine erhält etwa 50 Milliarden US-Dollar. Fügen Sie ein aufgerüstetes Schweden und Finnland hinzu, und wir werden sehen, wie Russland auf 4 % der NATO-Ausgaben herunterstürzt – und immer noch als eine gewaltige Bedrohung bezeichnet wird.

In Europa wird es so gut wie keine vertrauensbildenden und konfliktlösenden Mechanismen mehr geben. Über ein neues gesamteuropäisches Friedens- und Sicherheitssystem wird keine Diskussion möglich sein. Und ob es verstanden und respektiert wird oder nicht, Russland wird sich noch mehr eingeschüchtert, isoliert und – in einer bestimmten Situation – noch verzweifelter fühlen. So wie normalerweise die schwächere Partei in einem symmetrischen Konflikt. Wir leben in sehr gefährlichen Zeiten, und diese beiden Länder in der NATO werden die Gefahr nur erhöhen, es gibt keine Möglichkeit, sie zu verringern.

Wenn Finnland und Schweden so stark von den USA und/oder der NATO „beschützt" werden wollen, ist es völlig unnötig, dass diese beiden Länder beitreten , denn wenn es zu einer ernsthaften Krise kommt, werden die USA/NATO unter allen Umständen zur Ruhe kommen ihre Territorien „beschützen" oder vielmehr nutzen, um näher an den baltischen Republiken zu sein. Darum geht es bei den Host Nation Support-Vereinbarungen. Der einzige Grund für einen Beitritt wäre Absatz 5 – aber der Nachteil ist, dass Absatz 5 verlangt, dass Finnland und Schweden an Kriegen teilnehmen müssen, die nicht ihrer Verteidigung dienen, und vielleicht sogar an zukünftigen völkerrechtswidrigen Kriegen à la denen in Jugoslawien , Irak und Libyen. Werden also finnische und schwedische Jugendliche in zukünftigen Kriegen zwischen NATO-Staaten getötet? Sind sie dazu bereit?

Es wird ein Vermögen kosten, ihre militärische Infrastruktur in eine vollständige NATO-Mitgliedschaft umzuwandeln – und wenn sie beigetreten sind, können sie nicht zahlen, was auch immer der Preis sein wird. Zudem wird de facto viel weniger souveräne Entscheidungsfindung möglich sein – hier ist de jure fast irrelevant. Und es war bereits sehr selbstbeschränkt, bevor sie beigetreten sind.

Als NATO-Mitglieder müssen Finnland und Schweden die Verantwortung für Atomwaffen – ihre Abschreckung und ihren möglichen Einsatz durch die NATO – nur teilen. Es ist auch offensichtlich, dass NATO-Schiffe Atomwaffen in ihre Häfen bringen können – aber sie werden natürlich nicht einmal danach fragen – sie wissen, dass die arrogante Antwort der USA lautet: „Wir bestätigen oder dementieren so etwas nicht. „Das geht gegen jede Faser des schwedischen Volkes – und gegen Schwedens Entscheidung, keine Atomwaffen zu entwickeln, die etwa 70 Jahre zurückliegt.

Die Tage, an denen sich Schweden und Finnland – zumindest im Prinzip – für Alternativen einsetzen können, sind gezählt. Das heißt, für den UN-Vertrag über die Abschaffung von Atomwaffen und die UN-Ziele der allgemeinen und vollständigen Abrüstung, alle alternativen Politikkonzepte wie gemeinsame Sicherheit, menschliche Sicherheit, eine starke UN usw. Sie werden nicht als Vermittler dienen können – wie zum Beispiel , Österreich und der Schweiz. Kein NATO-Mitglied kann für solch hehre Ziele etwas anderes als ein Lippenbekenntnis ablegen. Die NATO ist keine Organisation, die Alternativen fördert. Stattdessen strebt es Monopole sowie regionale und globale Dominanz an.

Finnland und Schweden sagen Ja zum militaristischen Denken , zu einem „Friedens“-Paradigma, das von Waffen, Bewaffnung, Offensivität (große Reichweite + große Zerstörungskraft), Abschreckung und ständiger Bedrohung durchdrungen ist: Die NATO ist die militaristischste Organisation der Menschheitsgeschichte. Ihr Anführer, die Vereinigten Staaten von Amerika, befindet sich seit 1776 in 225 von 243 Jahren im Krieg. Jede Vorstellung von Gewaltlosigkeit, die Bestimmung der UN-Charta, Frieden mit überwiegend friedlichen Mitteln zu schließen (Artikel 1 der Charta), wird über Bord geworfen.

Die politische Aufmerksamkeit sowie die finanziellen Mittel werden sich tendenziell auf militärische Angelegenheiten verlagern, weg davon, zur Lösung der dringendsten Probleme der Menschheit beizutragen . Aber – wir wissen es jetzt – die Entschuldigung wird Putins Invasion in der Ukraine sein. Gibt es eine große Veränderung, die sich damit nicht rechtfertigen lässt?

Während jeder weiß, dass die Arktis in naher Zukunft eine Region mit zentralen Sicherheits- und Friedensinteressen sein wird, wurde dieses Thema in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft der beiden Länder kaum diskutiert. Es erfordert jedoch nicht viel Fachwissen, um zu erkennen, dass der Zugang der USA/NATO zu Schweden und Finnland ein klarer Vorteil in der zukünftigen Konfrontation mit Russland und China dort ist.

Als NATO-Mitglieder akzeptieren Schweden und Finnland nicht nur, sondern verstärken den jahrzehntelangen Hass auf das russische Volk, alles Russland einschließlich der russisch-europäischen Kultur . Es wird ja sagen zur rücksichtslosen, reflexartigen kollektiven (illegalen) Bestrafung von allem Russland durch den Westen, zur Aufhebung Russlands in allen Dimensionen. Einst dagegen stand Finnlands Präsident Kekkonen für eine Politik der aktiven Neutralität, einer Vermittlerrolle und der Initiierung der OSZE. Finnland war stolz darauf, dass seine Bevölkerung weder den Osten noch den Westen als Feind empfand, sondern dass verschiedene Arten von Äquidistanz vorherrschten. Und das war auf dem Höhepunkt des Ersten Kalten Krieges, als der Warschauer Pakt gegenüber der NATO etwa zehnmal stärker war als Russland heute. Wie und warum? Ein Grund war, dass die Politik eine intellektuelle Grundlage und die Führer ein Bewusstsein dafür hatten, was Krieg bedeutete. Nicht so heute.

Die Aussicht, von der kein NATO-Befürworter spricht, ist diese: Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir nur den harten Beginn eines extrem kalten Krieges mit einem immer größer werdenden Risiko eines heißen Krieges gesehen . Es ist das erklärte Ziel der USA – und das bedeutet der NATO –, Russland in der Ukraine militärisch zu schwächen, damit es sich nie wieder erheben kann, und seine Wirtschaft zu Hause durch die härtesten, zeitlich unbegrenzten und bedingungslosen Sanktionen der Geschichte – das heißt Sanktionen – zu untergraben die in einem Leben oder länger nicht aufgehoben werden.

Und schließlich werden die beiden Länder durch den NATO-Beitritt gezwungen, sich beim künftigen Weltordnungswandel, in dem China, der Nahe Osten, Afrika und Südamerika sowie riesige nicht-westliche Regionalverbände an Stärke gewinnen werden, auf die Seite des größeren Westens zu stellen . Die US-Priorität Nummer eins ist China. Als NATO-Mitglieder werden Schweden und Finnland in Zukunft nicht mehr auf zwei Beinen gehen können, einem westlichen und einem nicht-westlichen, und werden mit dem Westen – dem US-Imperium und der NATO im Besonderen – untergehen und fallen. Wem das ein zu gewagtes und pessimistisches Szenario ist, der folgt nicht den Entwicklungen und Trends außerhalb des Westens. Bedenken Sie bitte auch, dass die gespaltenen und von Problemen zerrissenen USA, die EU und die NATO gerade aus einem Grund zusammengekommen sind: die negative Politik des Hasses auf Russland und die Vertuschung seiner kristallklaren Mitverantwortung für den Konflikt, der uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind sind . Der Westen hat keine positive Vision mehr – seine Aktionen drehen sich um Aufrüstung, Drohungen, Sanktionen, Dämonisierung, das selbstgerechte „Wir haben nie etwas falsch gemacht“ und die damit einhergehende Projektion seiner eigenen dunklen Seiten auf andere, China speziell. Für kleine Länder, die alle Eier in einen Korb legen, wenn sie Alternativen haben, und ohne Ahnung von den nächsten fünf bis zehn Jahren zu handeln, war schon immer ein Rezept für eine Katastrophe, für Krieg. Sowohl die NATO als auch die EU agieren in diesen Tagen wie die Passagiere im Restaurant der eleganten, luxuriösen RMS Titanic. Es gab riesige Probleme, die für das Überleben der Menschheit hätten gelöst werden müssen: Klima, Umwelt, Armut, Ungleichheit, Militarismus, Atomwaffen usw. Sie sind jetzt vergessen. Es folgten Wirtschaftskrisen und Verwerfungen, und dann kam Corona und forderte einen hohen Tribut an allen möglichen Ressourcen und Energien. Und schließlich jetzt dieser Krieg in Europa mit seinem zugrunde liegenden NATO-geschaffenen Konflikt.



Dies ist nicht die Zeit, Entscheidungen in einem Moment historischer Hysterie und Panik zu treffen. Dies ist in der Tat ein Moment, um cool zu bleiben.

Man kann nur bedauern, dass Schweden und Finnland die intellektuelle Kraft fehlt, um das größere Bild in Zeit und Raum zu sehen. Die NATO hatte seit 1949 die Zeit, zu beweisen, dass sie Frieden schließen kann. Wir wissen jetzt, dass es das nicht kann. Ihm beizutreten ist daher ein großes Geschenk an den Militarismus und die zukünftige Kriegsführung.

