Die USA wurden von einer weiteren Massenschießerei getroffen, die auf der Streaming-Plattform Twitch von einem weißen Rassisten live übertragen wurde, der kein anderes Motiv als Rassismus und Hass für den Angriff hatte.

Der 18-jährige Payton Gendron wurde wegen Mordes ersten Grades nach einer Massenerschießung am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in Buffalo, New York, ohne Kaution festgenommen. Die Spree hat mindestens 10 Menschen das Leben gekostet, wie die neueste Bilanz der Buffalo Police Department ergab.

Der schwer bewaffnete Schütze hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Gewehr und eine taktische Ausrüstung bei sich, von dem der Polizeikommissar von Buffalo sagte, dass 13 Menschen erschossen wurden, von denen 10 am Tatort starben, bevor die Polizei den Angreifer festnahm.

Der Amoklauf, der vom FBI und der Polizei als Hassverbrechen eingestuft wurde, dauerte an, bis der Schütze von der Polizei in Buffalo festgenommen wurde. Bei der Ankunft konfrontierten Polizisten den Schützen, und Berichten zufolge hielt er ihm das Gewehr an den Hals, bevor er schließlich überredet wurde, die Waffe fallen zu lassen und sich zu ergeben.

Die Schießerei wurde von einem neonazistischen weißen Rassisten durchgeführt, der ein faschistisches Manifest unter Verwendung des Nazi-Symbols „Schwarze Sonne“ veröffentlicht hatte. Das Abzeichen wird u.a. auch vom ukrainischen Neonazi-Azov-Bataillon verwendet.

