Diskussionsveranstaltung zum Bericht von Amnesty-International

mit

Prof. Moshe Zuckermann (Tel Aviv)

Donnerstag / 9.Juni.2022 / 19 Uhr

SAALBAU Südbahnhof / Hedderichstraße 51

60594 Frankfurt am Main

Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung, die auch auf Zoom

übertragen wird

Veranstalter sind: Arbeitskreis-Nahost-Bremen, Palästina-Forum

Frankfurt



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related