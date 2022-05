Global Times LINK



Die Regionalregierung von Xinjiang hielt am Freitag eine Pressekonferenz ab, bei der Analysten feststellten, dass das US-amerikanische National Endowment for Democracy (NED) der Hauptunterstützer von antichinesischen Kräften und Organisationen war, die darauf abzielen, die Region Xinjiang von China zu trennen, und eine Reihe von Lügen verbreitet hatte und politische Farcen, um Völkermordvorwürfe und „Menschenrechtsverletzungen“ in der Region hochzuspielen.

NED wurde hinter einer Reihe von Farcen über die chinesische Region Xinjiang gefunden, sagte Liu Weidong, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Amerikanistik der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, auf der Pressekonferenz am Freitag, dass NED von 2004 bis 2020 separatistischen Organisationen angeboten habe Xinjiang mit mehr als 8,75 Millionen US-Dollar und ist damit der größte Finanzier des berüchtigten World Uyghur Congress und anderer Organisationen, die darauf abzielen, die Region Xinjiang von China zu trennen.

Als „zweite CIA“ bezeichnet, war NED so großzügig, nicht nur eine kleine Gruppe berüchtigter Personen zu ernähren, sondern auch andere Länder zu infiltrieren, um sogenannte demokratische Aktivitäten anzuregen und den Interessen der USA zu dienen.

Dann behauptete NED-Präsident Carl Gershman offen, dass zur Lösung der Probleme in Xinjiang eine Farbrevolution in China stattfinden müsse und dass ein Regimewechsel das Land in eine Bundesrepublik verwandeln könne, bemerkte Liu.

Die Programme von NED zu Chinas Xinjiang haben sehr klare Ziele – eine sogenannte Menschenrechtskrise hochzuspielen, um den USA und dem Westen zu helfen, China einzudämmen, sagte Liu.

Im Jahr 2019 stellte NED Zuschüsse in Höhe von 900.000 USD für Programme im Zusammenhang mit Xinjiang bereit, und im Jahr 2020 erreichte die Zahl 1,24 Millionen USD. Zu den wichtigsten Programmen gehören „Advocating for Uyghur Human Rights through Artistic Interaction“, das die „Unabhängigkeitskräfte von Xinjiang“ innerhalb und außerhalb Chinas dazu ermutigte, Xinjiang-bezogene Themen im Namen der Kunst hochzujubeln, und „Dokumentation und Entwicklung von Ressourcen zur Stärkung der Uyghur Advocacy“, die aufgebaut werden sollen eine uigurische „Menschenrechts“-Datenbank und erstellen Berichte, um Chinas uigurische Politik zu diskreditieren.

Liu merkte an, dass NED im Jahr 2022 neun Programme im Zusammenhang mit Xinjiang mit 2,5 Millionen US-Dollar finanzierte, eine Steigerung von 100,48 Prozent gegenüber demselben Zeitraum und die höchste in der Geschichte. Die Programme umfassen die Verwendung neuer Medien zur Propaganda und den Aufbau einer Datenbank über die „Menschenrechte“ der Uiguren. Um den Wettbewerb zwischen verschiedenen Organisationen anzuregen, hat NED nicht nur Geld für bestimmte Organisationen bereitgestellt, sondern auch Anweisungen gegeben, in denen diese antichinesischen Kräfte und Separatistengruppen aufgefordert wurden, besser mit der US-Strategie zur Eindämmung Chinas zusammenzuarbeiten.

Was haben die separatistischen Organisationen mit der Unterstützung von NED getan? Liu merkte an, dass die Separatisten aus der Region Xinjiang und der WUC hart daran gearbeitet haben, Lügen zu fabrizieren und Desinformationen über Xinjiang zu verbreiten, um NED zu würdigen.

Beispielsweise erhob und verbreitete WUC in Zusammenarbeit mit Human Rights Watch den Vorwurf des Völkermords, dass „über eine Million Uiguren in den Lagern von Xinjiang festgehalten wurden“.

Und mit der Unterstützung von Anti-China-Kräften im Westen und den USA richtete der WUC ein „Uiguren-Tribunal“ ein, um Lügner einzuladen, falsche Aussagen zu machen. Die Honorare für die Schauspieler und Schauspielerinnen waren später aufgedeckt worden – 100.700 Pfund, wovon 43.000 Pfund an einen anonymen Zeugen mit dem Nachnamen Wang gingen. Wang erschien später in einem Interview mit CNN, änderte aber seinen Nachnamen in Jiang. Sogar CNN sagte, dass sie die Identität des Mannes nicht überprüfen könnten.

Die USA haben hart daran gearbeitet, Menschenrechtsthemen in Chinas Xinjiang hochzujubeln, und sogenannte Menschenrechtsverletzungen angeführt, um Sanktionen gegen die Region zu verhängen. Sein Zweck sei es, Chinas Image zu verschmutzen, sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen und Chinas Entwicklung einzudämmen, sagte Cao Wei, ein Forscher am Institut für zentralasiatische Studien an der Universität Lanzhou in der nordwestchinesischen Provinz Gansu, auf der Konferenz am Freitag.

Die Aktionen der USA gegen Chinas Xinjiang haben ihre Heuchelei und Anti-Menschlichkeit vollständig entlarvt. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts haben die USA „Menschenrechte“ immer als Vorwand benutzt, um sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen und sogar Kriege zu beginnen, was schwere humanitäre Krisen verursacht, sagte Cao.

In den letzten Jahren haben die USA – vom Weißen Haus über Kongressabgeordnete bis hin zu Politikern – eine ungewöhnliche Begeisterung für die Menschenrechte in der chinesischen Region Xinjiang gezeigt. Aber die gleiche Gruppe von Menschen hatte die Menschenrechte der Menschen ignoriert, als Terroristen vor Jahren in der Region Unruhe stifteten. Die USA hätten sogar terroristische Organisationen von ihrer Liste gestrichen, sagte Cao.

„Und die USA versuchen, ‚Zwangsarbeit‘ als Vorwand zu benutzen, um den Einwohnern von Xinjiang das Recht auf ein besseres Leben zu nehmen“, sagte Cao und stellte fest, dass die USA eine hohe Arbeitslosigkeit unter den Uiguren in Xinjiang sehen wollten.

Cao forderte internationale Organisationen auf, die von den USA verursachten humanitären Katastrophen zu untersuchen und mehr Menschen die bösartigen Fakten der USA vor Augen zu führen.

Die USA haben andere Länder immer arrogant wegen Menschenrechten beschuldigt, sind aber der Hauptverursacher humanitärer Katastrophen, Zerstörer der internationalen Ordnung, Verletzer der Menschenrechte und Täter von Völkermord, sagte Xu Guixiang, der Sprecher der Regionalregierung von Xinjiang, auf der Pressekonferenz.

Die Bewohner der Region Xinjiang haben seit mehr als fünf Jahren ein stabiles und glückliches Leben ohne Terroranschläge geführt, und die Menschenrechte der Menschen wurden geschützt. Die USA haben weder das Recht noch irgendeine Rechtfertigung, mit dem Finger auf unbegründete Gerüchte über die Menschenrechte in der Region Xinjiang zu zeigen.

