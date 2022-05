US-Analyst Scott Ritter über NATO-Beitritt von Finnland – Die 1,1 Millionen Toten des belagerten Leningrad bereits vergessen? (VIDEO)

In Finnland erklärten Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin, dass Finnland der NATO beitreten soll. In ihrer Erklärung hieß es:

„Finnland muss die NATO-Mitgliedschaft ohne Verzögerung beantragen. (…) Eine NATO-Mitgliedschaft würde Finnlands Sicherheit stärken.“

Der ehemalige Offizier und Analyst Scott Ritter aus den USA reagierte mit scharfer Kritik. Denn ab 1941 kämpfte Finnland gemeinsam mit Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion und über Finnland griff die Wehrmacht die Sowjetunion im Norden an.

Für die 1,1 Millionen toten Bürger des belagerten Leningrads trägt Finnland eine Mitschuld.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related