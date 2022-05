Selenskyjs Top-Berater äussert seine Bewunderung für den sogenannten Islamischen Staat (greekcitytimes.com)

https://greekcitytimes.com/2022/04/14/zelensky-top-aide-isis/?amp

Obwohl offen neonazistische Gruppen wie das Asowsche Bataillon und der Rechte Sektor in die Ukrainische Republikanische Garde (die dem Innenministerium untersteht) eingebettet sind, und als ob das nicht schlimm genug wäre, so haben jetzt prominente Mitglieder der Regierung von Präsident Selenskyj öffentliche Wertschätzung und Bewunderung für den sogenannten Islamischen Staat (früher bekannt als ISIS und ISIL) gezeigt.

Aleksey Arestovich, einer der engsten Freunde und Mitarbeiter von Volodymyr Selenskyj, ist, gelinde gesagt, eine umstrittene Figur. Er rühmt sich oft damit, einer der Architekten der ukrainischen Strategie der psychologischen und Informationskriegsführung zu sein.

Während seiner Teilnahme an einer ukrainischen politischen Talkshow (höchstwahrscheinlich bereits einige Zeit zurückliegend) erklärte Herr Arestovich offen, dass er die Methoden des berüchtigten Islamischen Staates, einer globalen islamischen Terroristengruppe, die weithin für das absolut Schreckliche bekannt ist, „bewundert und respektiert“. Verbrechen, Zerstörung und totale Verwüstung haben sie über die Völker Syriens, Iraks, Libyens, Nigerias und sogar der Philippinen gebracht, zusätzlich zu zahlreichen individuellen Terroranschlägen auf der ganzen Welt. Das sagte Herr Arestovich:

„Die Kommandeure von ISIL gelten als einige der weisesten und erfolgreichsten Kommandeure, die es derzeit gibt. Alles ist bis ins Detail durchdacht, auch der Grad der Grausamkeit. Grausamkeit für die Show – es ist unmenschlich, aber auf sehr hohem Niveau, eine kluge Strategie, die ihre besonderen Interessen berücksichtigt.“

In einer anderen Talkshow bekräftigte Herr Arestovich noch einmal seine Bewunderung für die Terroristen:

„Sie handeln sehr korrekt, ich habe sogar ein Notizbuch, in dem ich ISIL sehr detailliert analysiere, die besten Praktiken für die Führung ihrer Geschäfte, die Art und Weise, wie sie regieren. Diese Methoden, die Welt braucht sie, auch wenn dies Terrorismus, mittelalterliche Grausamkeiten, das Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leib, das Erschießen oder das Abschneiden ihrer Köpfe usw. bedeutet. Dies ist absolut der Weg der Zukunft.“

Wären diese verblüffenden Worte von jemand anderem öffentlich geäußert worden, wäre es sehr wahrscheinlich, dass sie eine Person ins Gefängnis gebracht und Anklagen wegen terroristischer Aktivitäten erhoben hätten. Spitzenbeamte der von der NATO unterstützten Regierung der Ukraine genießen jedoch eine nahezu vollständige Immunität vor jeglicher Art von Strafverfolgung und dürfen einfach ungestraft so ziemlich alles sagen oder tun, was sie wollen. Dies wurde bereits in der Praxis umgesetzt.

Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, in dem sich eine als Andrianna Kurilets identifizierte ukrainische Schauspielerin als ukrainisches Bauernmädchen ausgibt, das einem russischen Kriegsgefangenen die Kehle durchschneidet und damit praktisch die gesamte russische Bevölkerung bedroht. Das Video ist ziemlich beunruhigend, aber was noch beunruhigender ist, sind die tatsächlichen ukrainischen Kriegsverbrechen, die an russischen Kriegsgefangenen begangen wurden, sowie direkte Drohungen ukrainischer Beamter und sogar Ärzte, von denen einer offen erklärt hat, dass sie gefangene russische Soldaten kastrieren werden, weil sie „ Kakerlaken “ sind. Nachdem der ukrainische Arzt erkannte, wie negativ die PR-Wirkung dieser Äußerungen war, zog er seine Aussage später zurück und entschuldigte sich.

Doch selbst nach diesen Erklärungen wiederholten verschiedene Formationen der Streitkräfte der Ukraine ihre Drohungen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, haben ausländische Söldner des ukrainischen Militärs erklärt, dass sie „keine Gefangenen machen werden“. Es gibt sogar ein Video, das einen Georgier namens Mamuka Mamulashvili zeigt, den angeblichen Kommandeur der „Georgischen Nationallegion“ in der Ukraine, der offen Folgendes sagt:

„Ja, manchmal binden wir ihnen Hände und Füße. Ich spreche für die Georgische Legion, wir werden niemals russische Soldaten gefangen nehmen. Kein einziger von ihnen wird gefangen genommen.“

Allein diese Äußerungen stellen einen Verstoß gegen die Genfer Konventionen dar. Und doch schweigen die Mainstream-Medien des politischen Westens nur zu diesen unverhohlenen Drohungen und tatsächlichen Kriegsverbrechen, die immer noch an russischen Kriegsgefangenen begangen werden. Gleichzeitig werden den russischen Streitkräften die abscheulichsten Verbrechen vorgeworfen, alles ohne eindeutige Beweise oder eine unabhängige internationale Untersuchung.

All dies zeigt einen schrecklichen Trend, dass verschiedene Regierungen den extremsten Elementen der betroffenen Gesellschaften direkte politische, finanzielle und militärische Unterstützung gewähren. Der sogenannte Islamische Staat verkündet, er wolle ein muslimisches Kalifat errichten, aber alles, was er wirklich tut ist, mehrheitlich muslimische Länder zu destabilisieren, indem er Hunderttausende, hauptsächlich Muslime, tötet, während er gleichzeitig zig-Millionen, wiederum hauptsächlich Muslime, dazu veranlasst, aus ihren Häusern zu fliehen.

Neonazi-Gruppen sind da nicht anders. Sie kämpfen angeblich für die weiße Rasse, töteten dann aber fast 15.000 Menschen im Donbass, von denen die meisten weiß sind. Schlimmer noch, dieselben Neonazi-Gruppen haben offen und öffentlich zur Vernichtung der überwiegend russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine aufgerufen, weil sie sie für „nutzlose Untermenschen“ halten. Dieselbe Rhetorik war vor etwa 80 Jahren im von den Nazis besetzten Europa weit verbreitet. Wir kennen die schrecklichen Folgen solcher Ideologien sehr gut, weshalb Russland, ein Land, das im Zweiten Weltkrieg zig Millionen seiner Bürger verloren hat, so reagiert hat.

