Pentagonsprecher John Kirby: USA haben die Ukraine 8 Jahre lang auf diese Art von Krieg mit Russland vorbereitet

Pentagonsprecher John Kirby: USA haben die Ukraine 8 Jahre lang auf diese Art von Krieg vorbereitet

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby sprach mit dem US-Sender Fox News über die Kampffähigkeit der ukrainischen Streitkräfte. Kirby, früher Konteradmiral der US-Navy, sprach hierbei offen aus, dass die heutige Stärke der ukrainischen Armee „das Werk der USA und ihrer Verbündeten“ sei.

Kirby betonte weiterhin dass „die Ausbildung und den Aufwand, der in den letzten acht Jahren betrieben wurde, um die Ukrainer auf diese Art von Krieg vorzubereiten“.

