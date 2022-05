Wie RIA Nowosti berichtet, hat US-Präsident Joe Biden früher die Arbeit des militärischen US-Biowaffenprogramms in der Ukraine koordiniert, und der Milliardär George Soros war dessen Hauptsponsor. Das erläuterte Igor Kirillow, der Chef der russischen ABC-Verteidigungskräfte.

Die politischen Ideengeber der militärisch-biologischen US-Aktivitäten in der Ukraine seien führende Politiker der Demokratischen Partei der USA, die mit den Einnahmen aus der Beteiligung kontrollierter Nichtregierungs- und biotechnologischer Organisationen ihre Wahlkampagnen finanzieren konnten, erklärte Kirillow bei einem Briefing am Mittwoch.

In Kirillows Präsentation werden vier Ideengeber des US-Biowaffenprogramms in der Ukraine aus den Reihen der führenden Demokraten genannt:

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte sich „2005 mit der Ukraine zusammengetan, um ein Biowaffenprogramm in dem Land zu starten“, heißt es in der Präsentation. Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton „initiierte die Verabschiedung einer US-Strategie zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen und förderte die Legalisierung von Forschungen mit doppeltem Verwendungszweck.“

Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident unter Obama, „koordinierte die Aktivitäten der Ausführenden des militärisch-biologischen Programms“ und sei in den Finanzbetrug in der Ukraine verwickelt. Und schließlich wird George Soros als „Hauptsponsor der militärisch-biologischen Forschung in der Ukraine und als Lobbyist für Big Pharma“ bezeichnet.

In der Ukraine sei ein Netz von mehr als 30 biologischen Labors entstanden, die im Interesse des Pentagons arbeiteten, erläuterte Kirillow. Alles, was für die Fortführung des militärisch-biologischen Programms der USA erforderlich sei, sei bereits nach Beginn der russischen militärischen Sonderoperation aus der Ukraine abgezogen worden, äußerte Kirillow in seinem Bericht.

Russland schließt nicht aus, im Zusammenhang mit den biologischen Aktivitäten des US-Militärs in der Ukraine einen Konsultationsmechanismus im Rahmen der Biowaffenkonvention einzuleiten, wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte.

