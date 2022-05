Alberto Fazolo: „Ich war zwei Jahre im Donbass, um gegen den Faschismus zu kämpfen“.

Einblicke von „Nicht die Arena“ im Donbass und die Wurzeln des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Das Zeugnis des Journalisten Fazolo, der jahrelang an der pro-russischen Front tätig war.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related