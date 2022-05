Die US-Organisation „Black Alliance for Peace“ ruft die lateinamerikanischen und karibischen Nationen auf, den Amerika-Gipfel zu boykottieren

https://blackallianceforpeace.com

Das Versäumnis der USA, die Souveränität der Nationen in der Region zu respektieren, und ihre Entscheidung, Staaten vom Gipfel auszuschließen, disqualifizieren sie als glaubwürdiger Gastgeber.

12. Mai 2022

Die willkürliche Entscheidung der Regierung der Vereinigten Staaten vom 12. Mai 2022, Nicaragua, Kuba und Venezuela von der Teilnahme am regionalen Amerika-Gipfel auszuschließen, der vom 6. bis 10. Juni in Los Angeles stattfinden soll, ist ein weiteres Beispiel dafür imperiale Hybris und Wahn.



Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte kürzlich an, dass er den Gipfel boykottieren werde, wenn nicht alle Länder der Region eingeladen würden. Einige Mitgliedsstaaten von CARICOM und der Organisation Ostkaribischer Staaten, darunter Antigua und Barbuda und St. Vincent und die Grenadinen, erwägen ebenfalls, nicht an dem Gipfel teilzunehmen. Gaston Browne, Premierminister von Antigua und Barbuda, erklärte, sein Land „glaube nicht an die Politik der Ächtung Kubas und Venezuelas“.



Die Black Alliance for Peace (BAP) ist jedoch der Ansicht, dass selbst wenn die USA ihre Entscheidung rückgängig machen und alle Länder der Region einladen, die aggressive, illegale und unterdrückende Politik der USA gegenüber der Region von diesen Regierungen verlangt, Stellung zu beziehen und lehnt die Einladung zur Teilnahme am Gipfel ab.



Der alle drei Jahre stattfindende Summit of the Americas fördert „Wirtschaftswachstum und Wohlstand in ganz Amerika auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Werte“. Diese rhetorische Heuchelei zeigt sich jedoch bei der Subversion der Biden-Harris-Regierung in Haiti und den Sanktionen und Angriffen auf Nicaragua, Venezuela und Kuba. „Durch die Unterstützung der Autokratie in Haiti, des Embargos gegen Kuba und der Todesfälle in Venezuela infolge von US-Sanktionen beweisen die USA weiterhin, dass sie die Völker und Nationen unserer Region nicht achten oder respektieren und dies nicht erhalten sollte Ehre, Gastgeber dieses Gipfels zu sein“, sagt Jemima Pierre, Co-Koordinatorin des Haiti/Amerika-Teams von BAP.



BAP versteht, dass die Beweggründe und Interessen, die US-Hegemonie über das auszudehnen, was die USA als ihren „Hinterhof“ ansehen, mit einer Bekräftigung der rassistischen Monroe-Doktrin verbunden sind. Demokratie und Menschenrechte sind nicht mehr als ideologische Requisiten, da die USA Kräfte wie OAS, CORE Group und SOUTHCOM einsetzen, um die Interessen ihrer kapitalistischen Oligarchie zu wahren. Unser Aufruf lautet: „USA raus aus Amerika“, und unser Ziel ist es, auf die Etablierung der Region als „Zone des Friedens“ hinzuarbeiten.



„Solange die USA als Hegemon statt als Partner in unserer Region operieren, müssen die Völker und Nationen Lateinamerikas und der Karibik die USA als Feind der nationalen Souveränität und der auf den Menschen ausgerichteten Menschenrechte betrachten. Es ist daher eine Absurdität und ein Verzicht auf Würde, den USA zu gestatten, diesen Gipfel nicht nur auszurichten, sondern auch zu bestimmen, wer teilnehmen darf“, sagte Erica Caines, Co-Koordinatorin des Haiti/Amerika-Teams von BAP.



BAP setzt sich für ein demokratisches und unabhängiges „Amerika“ frei von Militarismus und Subversion ein. Dazu glauben wir, dass es ein moralischer und politischer Imperativ ist, die spaltende und respektlose Politik der USA abzulehnen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related