Die Schuldigen müssen bestraft werden, die Unschuldigen müssen gerecht werden, der Toten muss gedacht werden und die Lebenden müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Wohin wird sich die russische „Sonderoperation“ in der Ostukraine nach der vollständigen Befreiung der Donezker und Lugansker Regionen des Donbass als nächstes richten?

Nun, wenn ich verantwortlich wäre, wäre der nächste Schritt nach der vollständigen Befreiung von Mariupol von den Asow-Faschisten und rechtsnationalistischen ukrainischen Armeeeinheiten mit ihren bezahlten Söldnervermögen, sie direkt ins Gefängnis zu bringen und im Fernsehen vorzuführen, bevor man ein offizielles Gremium für Kriegsverbrechen organisiert .

Ihr Einsatz von Gaskammern, erzwungene Todesmärsche, systematische Ermordung, Folter und Brutalisierung von Zivilisten – hauptsächlich Zigeuner, Roma, Juden, Sozialisten, Kommunisten, Partisanen und Kriegsgefangene, was deren Gerichtsverfahren erfordert.

Es ist noch nicht lange her in der modernen Geschichte, dass die Nürnberger Prozesse abgehalten und einberufen wurden, um Nazi-Kriegsverbrecher wegen ihrer abscheulichen und entsetzlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen.

Die Schuldigen müssen bestraft werden; dem Unschuldigen muss Gerechtigkeit widerfahren; der Toten muss gedacht werden; und die Lebenden müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Faschisten vom Typ Bandera aus der Ukraine und die Nazi-Führer und ihre Kohorten in Finnland, Griechenland, Schweden, Italien, Frankreich und den Niederlanden, ja aus ganz Europa, hätten alle dazu gebracht werden sollen, sich ihren Anklägern für ihre politische Politik des Tötens zu stellen diejenigen, die sie für weniger menschlich hielten.

Während einige den Preis für ihre Verbrechen bezahlten, wurden viele freigelassen.

Eine große Anzahl von Hitlers Regierungswissenschaftlern entwickelte schließlich die Weltraumprogramme bei der NASA, nachdem sie ihr Handwerk zunächst mit fliegenden Bomben und Raketenraketentechnologie für die deutsche Luftwaffe perfektioniert hatten.

Viele der Führer der Bundeswehr hatten später führende Rollen in der NATO inne.

Einige Kriegsverbrecher wurden nie vor Gericht gestellt.

Die Verbrechen, die sie an Zehntausenden unbewaffneter Zivilisten verübten, blieben ungesühnt.

Die Besiegten im 2. Weltkrieg waren nicht die einzigen Kriegsverbrecher der damaligen Zeit.

Bomber Harris vom RAF-Kommando bombardierte Dresden.

Flüchtende zivile Flüchtlinge wurden ohne militärische Vorteile ermordet, sondern als Strafe und Druckmittel für die zusammenbrechende deutsche Kriegsmaschinerie.

Amerika hat nicht nur eine, sondern zwei Atombomben auf Japan abgeworfen.

Es wurde kein militärisches Ziel ausgewählt; nur zivile Städte, in denen Menschen, die vor dem amerikanischen Angriff auf Japan kauerten, sich in Luft auflösten.

Die Hinterlassenschaft der damaligen Strahlenbelastung verursacht noch heute Geburtsfehler.

Dies war nicht das größte Kriegsverbrechen der amerikanischen Regierung an der japanischen Bevölkerung.

Sie bombardierten Tokio und töteten dort mehr Menschen als bei den beiden Atombombenanschlägen.

Winston Churchill, der vom Volk des Vereinigten Königreichs zum größten britischen Führer in der Geschichte dieses Landes ernannt wurde, leitete den Tod von fast 4 Millionen Bangladeschern in einer Hungersnot, zu deren Beendigung er sich weigerte.

Als Bergleute in Wales streikten, sagte er infam: „Wenn sie hungrig sind, fülle ihre Bäuche mit Blei.“

Heute haben wir die Nachfolger von „Bandera“, dem ukrainischen Nationalistenführer und Faschisten aus dem 2. Weltkrieg, der die faschistischen Eiferer in Mariupol anführt.

Das Asowsche Bataillon weigert sich zusammen mit den ukrainischen Nationalisten, sich zu ergeben.

Sie sind nicht allein. Es wird behauptet, dass bis zu 8000 bezahlte Söldner die Zivilbevölkerung der Ost- und Südukraine töten.

Söldner sind bezahlte Killer. Sie morden für Lohn, und der Tod hat für sie ihren Preis.

In einem kürzlich geführten Interview mit einem dieser gefangenen Auftragsmörder wurde deutlich, dass er nicht aus ideologischen Gründen in der Ukraine war.

Er war als bezahlter Söldner in Syrien gewesen und hatte Syrer für Geld getötet.

Er reiste nicht in die Ukraine, als Russland im Februar 2022 seine spezielle Militäroperation einleitete. Nein, er war seit 2018 ein bezahlter Söldner. Vier Jahre lang war er ein bezahlter Mörder in einer ukrainischen Infanterieeinheit, die hin und her wechselte Kontaktlinie.

Er war in der Marinebrigade, die gegenwärtig in Mariupol belagert wird.

Ein bekennender Kriegsverbrecher.

Die Minsker Vereinbarungen waren die Grundlage eines international anerkannten und vereinbarten Waffenstillstandsprotokolls, das den Einsatz schwerer Waffen wie Mörsergranaten verbot, die verwendet wurden, um den Waffenstillstand zu brechen und Tod und Zerstörung zu verursachen.

Der Brite, der sich in Mariupol ergab, war kein Feigling: Er war kein Gegner des Asowschen Bataillons oder ein nationalistischer Kommandeur.

Er war ein Mann, der gerne unschuldige Zivilisten bombardierte und bombardierte, die er nie getroffen hatte, Menschen, die ihn, seine Familie oder sogar sein Land nie angegriffen hatten. Zweifellos stellten sie keine Gefahr für ihn dar.

Er ist ein Feigling, der glücklicherweise unzähligen Menschen Tod, Elend, Verstümmelung und Verletzungen zufügte und dann seinen Lohn nahm, feierte und mit seinen Kumpels darüber lachte, wie mutig sie alle waren!

Er sagte seinen Entführern, er habe sich ergeben, weil sie geschlagen worden seien und er keine Lust habe, für die Ukraine zu sterben.

Er wollte für seine Familie leben.

Wenn die Leute von Donbass ihn freilassen würden, würde er versprechen, nach England zurückzukehren und niemals zurückzukehren.

Er wollte nur nach Hause und ein normales Leben führen!

Er war sich ganz bewusst: Wenn er daran teilnahm, Menschenleben zu zerstören, konnten diese Menschen nie wieder nach Hause kommen.

Die Menschen, denen er half, sie zu verstümmeln und zu verletzen, würden niemals ein normales Leben führen

Die Familie und Freunde der Menschen, denen er beim Töten half, würden sich nie von seinen kriminellen Handlungen erholen.

Ich war schockiert, traurig, angewidert und angewidert, als ich sein aufgezeichnetes Interview sah.

Es war ein Interview, um das er gebeten hatte.

Er ersuchte die britische Regierung, bei einem möglichen Gefangenenaustausch zu seiner Freilassung beizutragen.

Als Söldner hat er nach internationalem Recht kein Recht darauf, als Kriegsgefangener behandelt zu werden.

Er ist nicht jemand, der sein Zuhause, sein Land oder seine Familie verteidigt. Er ist kein Wehrpflichtiger.

Er ist durch Syrien gewandert und hat bereitwillig einen Mord begangen, und er hat dasselbe im Donbass getan.

Wäre er nicht gefasst/übergeben worden, hätte er weiterhin gegen Bezahlung Bürger anderer souveräner Nationen ermordet und verstümmelt.

Er ist unter unserer Verachtung. Er steht unter unserer Sympathie. Er ist unter unserer Gnade.

Allerdings steht er nicht über dem Gesetz. In Donezk etwa droht ihm die Todesstrafe; ein Satz, den ich für völkerrechtlich angemessen halte.

Sollten wir als Gesellschaft Auftragsmördern erlauben, einfach dorthin zu reisen, wohin sie gebeten werden, und ohne jede Sanktion, ohne Gewissen und ohne Rechenschaftspflicht zu morden, wie ein psychopathischer Verrückter, der menschliches Leben als Trophäe nimmt, während er sein eigenes Recht fordert zum Leben, zur Freiheit, zum Gründen einer Familie und zum Leben in Frieden?!

Da seine Verbrechen gegen die Bevölkerung von Donbass, gegen die Republiken Donezk und Lugansk begangen wurden, sollte vielleicht die von Russland international anerkannte lokale Justiz (dieser Republiken) diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die der Ermordung ihrer Bürger seit der Auferlegung der Minsker Abkommen schuldig sind.

Alle Söldner und Kommandeure von Kriegsverbrechern, einschließlich Tötung von Kriegsgefangenen, Folter, Vergewaltigung, Mord und Verstümmelung von Donbass-Bürgern, müssen vor Kriegsverbrechertribunale gestellt werden

Lassen Sie Beweise vorlegen, ein Urteil fällen und Gerechtigkeit erwirken.

Söldner, die nach Donbass gereist sind, um Menschen für Geld zu töten, sollten Donbass nicht verlassen dürfen, da sie nur zurückkehren werden, um die unschuldigen Menschen in der Ost- und Südukraine erneut zu ermorden.

Sie könnten sogar nach Syrien zurückkehren oder vielleicht in den Jemen oder nach Libyen reisen, um nach Belieben zu morden, während sie ihre Bankkonten die ganze Zeit mit Blutgeld und Särgen mit den Leichen ihrer Opfer füllen.

Wenn der Konflikt vorbei ist, lassen Sie uns die Schuldigen im Gefängnis behalten, die Gesellschaft vor psychotischen Mördern und Söldnern schützen und diejenigen, die Kriegsverbrechen begangen haben, der Gerechtigkeit stellen, die sie verdienen.

