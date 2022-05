Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder und/oder einer ihrer Gliederungen SA oder SS:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%A4tig_waren

Braunbuch – Materialsammlungen, die nationalsozialistische Täter aufzeigen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Braunbuch

