Erklärung des US-Friedensrates: Eine konstruierte Krise in der Ukraine macht die Völker der Welt zu Opfern

10. Mai 2022

Da der Konflikt in der Ukraine in seinen dritten Monat geht, wird die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreich ausgehandelten Friedens – eine unmittelbare Notwendigkeit – immer geringer. Dieser Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten soll das ukrainische Volk dazu benutzen, Russland tödlich zu schwächen. Diejenigen, die vom Krieg profitieren, profitieren, während die Schwächsten darunter leiden: ukrainische Zivilisten, aber im weiteren Sinne international und insbesondere im globalen Süden arbeitende Menschen.

Es wurde erwartet, dass die Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 dem ersten Kalten Krieg und der drohenden nuklearen Vernichtung der Welt ein Ende bereiten würde. Stattdessen setzte die verbleibende Supermacht der Welt ihr imperialistisches Streben nach globaler „Vollspektrum-Dominanz“ fort, um das Entstehen „jedes potenziellen zukünftigen globalen Konkurrenten“ zu verhindern.

Im Inland war der parteiübergreifende Konsens von Demokraten und Republikanern anstelle einer „Friedensdividende“ im Jahr 1991 eine Politik der unerbittlichen militärischen Expansion. Das US-Militär verbraucht jetzt mehr als die Hälfte des frei verfügbaren Bundesbudgets, was dem Zwölffachen der Verteidigungsausgaben Russlands entspricht. Der Krieg in der Ukraine wurde benutzt, um die jüngsten obszönen zusätzlichen Kriegsmittel in Höhe von 29 Milliarden Dollar des Kongresses gegenüber dem zu rechtfertigen, was das Pentagon selbst gefordert hatte, wovon 800 Milliarden Dollar in Form von Hi-Tech-Militärwaffen direkt an die Ukraine gehen werden.

Unterdessen bietet der Krieg in der Ukraine der derzeitigen Regierung einen bequemen Schutz, um auf versprochene Sozialprogramme wie COVID-Schutz, vollständigen Schuldenerlass für Studentendarlehen, kostenlose Volkshochschule oder die öffentliche Option für Medicare und die versprochenen sieben Tage garantierter Krankenzahlung zu verzichten Urlaub für die Arbeiter. Der Krieg wurde genutzt, um die Produktion fossiler Brennstoffe zu fördern, und das Blockieren von Fracking auf Bundesland wurde aufgegeben.

Ein von den USA hergestellter Konflikt

Russlands Militärintervention in der Ukraine hätte vermieden werden können, wenn die USA sie nicht unerbittlich provoziert hätten. Die USA stellten der faschistisch infiltrierten ukrainischen Armee, die seit dem von den USA organisierten Putsch im Jahr 2014 ethnische Russen in der Ukraine ins Visier nimmt, Waffen und militärisches Training zur Verfügung. Rund 14.000 Menschen waren in dem Konflikt gestorben, bevor Russland direkt intervenierte.

Russland forderte wiederholt die Einhaltung des in den Minsker Abkommen festgelegten Waffenstillstands. Das Minsk-II-Abkommen von 2015 forderte Autonomie für die separatistische Donbass-Region in der Ostukraine, wo die Mehrheit russischsprachig ist, sowie die Freilassung von Kriegsgefangenen und den Abzug schwerer Waffen.

Stattdessen verstärkte die ukrainische Armee ihre Angriffe auf ihre eigenen Bürger, obwohl das Friedensabkommen von Vertretern der Ukraine zusammen mit Russland, den separatistischen Provinzen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für Westeuropa unterzeichnet worden war. Dann, Ende Februar, beschleunigte ein geplanter großangelegter Angriff der ukrainischen Armee auf die separatistische Region sofort die russische Invasion (muss zitiert werden, um dies zu unterstützen).

Der Konflikt hätte ohne Waffen und Informationen, die offen von den USA bereitgestellt wurden, nicht weitergehen können. In einer Anhörung vor dem Armed Services Committee des Senats berichtete General Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, dass die USA und die NATO 60.000 Panzerabwehrraketen geliefert hätten 25.000 Flugabwehrwaffen an die ukrainische Armee. In den letzten Wochen ordnete die Biden-Regierung weitere 1,6 Milliarden Dollar an „tödlicher Hilfe“ für die Ukraine an, was den Konflikt weiter eskalierte.

Die NATO – die US-dominierte globale Kriegsmaschinerie

Entgegen ihrer Behauptung ist die NATO keine Verteidigungsorganisation. Sein Zweck war von Anfang an, als Instrument für die US-Weltherrschaft zu fungieren und alle Angriffe auf die US-Hegemonie zu verhindern. Deshalb wurde sie 1991 nach der Auflösung des Warschauer Paktes des Sozialistischen Lagers nicht aufgelöst. Im Gegenteil, trotz der Versprechungen hoher US-Beamter gegenüber Michail Gorbatschow, dass die NATO „keinen Zentimeter nach Osten“ expandieren würde, wurde sie auf fünfzehn neue Länder ausgedehnt. Diese unerbittliche Osterweiterung der NATO in den letzten Jahrzehnten war eine existenzielle Bedrohung für ein nuklear bewaffnetes Russland und die Hauptursache des gegenwärtigen militärischen Konflikts in der Ukraine. Jetzt, angetrieben durch den Krieg in der Ukraine, könnte die NATO Schweden und Finnland in Westeuropa und die Ukraine und Georgien in Osteuropa zu ihrer Mitgliederliste hinzufügen.

Die NATO ist kein echtes Bündnis. Tatsächlich handelt es sich um eine integrierte imperialistische Armee unter direktem US-Kommando. Seine Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, beträchtliche Teile ihrer Staatshaushalte für die Aufrechterhaltung dieser Kriegsmaschinerie aufzuwenden und ihre Jugend als Soldaten zu opfern.

Es dient auch nicht den Interessen Europas, wo US-Atomwaffen stationiert sind – in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei –, was sie zu unmittelbaren Zielen macht, wenn der Kalte Krieg heiß wird; ebenso für Polen und Rumänien, die jetzt die gegen Russland gerichteten US-„Raketenabwehr“-Einrichtungen für die NATO beherbergen.

Trennung Russlands von Europa durch Bewaffnung der Ukraine

Der Ukraine-Konflikt wurde nicht nur genutzt, um NATO-Mitglieder zu zwingen, mehr Waffen von US-Militärlieferanten zu kaufen, sondern auch das größere Ziel der USA, Russland wirtschaftlich von Europa abzutrennen, wird vorangetrieben. Ausgeschlossen ist ein integriertes Europa mit friedlichem Handel zwischen Russland und seinen Nachbarn. Stattdessen wird beispielsweise Deutschland gegen sein wirtschaftliches Eigeninteresse gezwungen, US-Flüssigerdgas zu kaufen, anstatt sich zu einem Bruchteil der Kosten über die Nord Stream II-Pipeline aus Russland beliefern zu lassen.

Die eventuelle friedliche Integration Russlands mit dem Rest Europas wurde nun auf absehbare Zeit verhindert. Eine solche potenzielle Integration hätte langfristig als Gegengewicht zur US-Hegemonie dienen können. Daher war die Trennung Russlands von Europa ein vorrangiges strategisches geopolitisches Ziel für die USA. Und vergessen Sie die Zusagen, das Engagement mit Kuba wiederherzustellen, dem Atomabkommen mit dem Iran wieder beizutreten oder mit Nordkorea über eine denuklearisierte Zone zu verhandeln.

Die Ukraine als Teil der NATO zu bewaffnen, ist der Schlüssel, um mit den Worten der halbstaatlichen Rand Corporation „Russland zu überfordern und aus dem Gleichgewicht zu bringen“. Schon früh brachten US-Strategieplaner, wie der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski, die Elemente ins Spiel, die schließlich Russlands militärische Reaktion am 24. Februar beschleunigen würden .

Aus all den oben genannten Gründen hat die US-Regierung versucht, Russland im Ukraine-Konflikt in die Falle zu locken, und hat alle Gründe, den Konflikt zu verlängern. Der Ukraine sind die Hände gebunden, da sie ohne Zustimmung der USA keine Einigung aushandeln kann, was unwahrscheinlich ist.

Globale Konsequenzen

Die nachhallenden Folgen des Konflikts und der damit verbundenen Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten gegen Russland waren verheerend und führten weltweit zu Lebensmittel- und Treibstoffknappheit und einer daraus resultierenden Inflation der Lebenshaltungskosten, von der diejenigen am stärksten betroffen waren, die es sich am wenigsten leisten können.

Das Klimachaos, die anhaltende Pandemie und die Inflation werden durch den Konflikt verschärft. Statt internationaler Solidarität und Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieser Bedrohungen tritt mit globaler Fragmentierung das Gegenteil ein. Die USA drohen mit Sanktionen gegen Länder wie China und Indien, in denen 35 % der Weltbevölkerung leben, wenn sie die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht abbrechen. Pakistan erlebte kürzlich einen von den USA unterstützten Putsch, teilweise weil es weiterhin freundschaftliche Beziehungen zu Russland pflegt.

Aufruf zum Frieden

Angesichts des US-imperialistischen Vorstoßes, den Stellvertreterkrieg zu verlängern, um Russland zu schwächen, gibt es bedauerlicherweise nur wenige Stimmen für den Frieden. Liberale in den USA, die die Demokratische Partei unterstützen, zögern, eine prinzipientreue Position für den Frieden einzunehmen. Vielmehr fordern sie uneingeschränkt den Sturz Putins und die Bestrafung der Russen für ihre Übertretungen.

Obwohl die Liberalen schnell das Gespenst des Faschismus heraufbeschworen, wenn es mit Präsident Trump in Verbindung gebracht werden könnte, zeigen sie wenig Bedenken, sich mit echten selbsternannten faschistischen Elementen in der Ukraine zu verbünden. Doch das Wiederaufleben einer radikalen Rechten ist direkt mit der Kapitulation der Liberalen vor einer gescheiterten neoliberalen Agenda verbunden (zusammen mit der Annahme einer neokonservativen Sichtweise der Außenbeziehungen), die viele Arbeiter, die zuvor liberale und sozialdemokratische Alternativen unterstützten, entfremdet und zum Opfer gemacht hat.

Die Republikaner haben angesichts der bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress die Taktik gewählt, für einen noch abenteuerlicheren Chauvinismus einzutreten. In der Zwischenzeit wurden viele alternative Ansichten zum imperialistischen Narrativ aus den sozialen Medien entfernt, was die US-Öffentlichkeit mit einer ständigen Ernährung der Russophobie zurücklässt.

Selbst die Linke ist auf einer Friedensplattform nicht ganz geeint. Einige betrachten den Konflikt einfach als eine interimperialistische Rivalität zwischen den kapitalistischen USA und einem kapitalistischen Russland, hauptsächlich um natürliche Ressourcen, an denen die Arbeiterklasse keinen Anteil hat. Eine solche Sichtweise enthält zwar Elemente der Wahrheit, ignoriert jedoch größere und weitreichendere Probleme, insbesondere die zerstörerischen Auswirkungen des NATO-Erfolgs in der Ukraine auf das Leben der arbeitenden Bevölkerung in der ganzen Welt.

Auf der Grundlage dieser Einschätzung der gegenwärtigen Lage in der Ukraine wiederholt der US-Friedensrat seine Erklärung vom 24. März, in der er eine rasche Deeskalation der Gewalt und die Aushandlung einer friedlichen Lösung fordert. Analysten aus dem gesamten politischen Spektrum sind sich einig, dass die Welt einem nuklearen Holocaust noch nie so nahe war.

Wir fordern die Biden-Administration auf, aufzuhören, das Feuer zu schüren und den Krieg zu verlängern, indem sie Waffen im Wert von Milliarden Dollar in die Ukraine schickt. Es ist an der Zeit, dass diese Mittel für kritisch ignorierte menschliche Bedürfnisse ausgegeben werden, anstatt imperialistische Kriege gegen andere Nationen zu führen.

US-Friedensrat

