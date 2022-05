Britischer TV-Sender Sky News interviewt Offizier des faschistischen Asow-Battalions aus der letzten Bastion im Stahlwerk bei Mariupol

Sky News interviewt hier per Liveschalte einen Offizier des faschistischen Asow-Bataillons direkt aus dem Stahlwerk Azovstal bei Mariupol. Dies ist die letzte Bastion der Asow-Kämpfer. Die Asow-Milizen sollen zahlreichen Berichten zufolge immer noch zahlreiche Zivilisten dort festhalten.

Der Offizier wird in dem Interview äussert respektvoll angesprochen und man wünscht ihm alles Gute. Kein einziges Wort der Kritik ist in dem Interview herauszuhören.

Diese Art der völlig tendenziösen Berichterstattung findet sich durchgehend in allen westlichen Medien. Der Asow-Offizier spricht auch über 25.000 getötete Zivilisten, für deren Tod er in perfider Weise die russische Armee verantwortlich macht. Dies steht in totalem Widerspruch zu zahllosen Zeugenaussagen, die über die verbrecherischen Methoden der Asow-Faschisten während der Belagerung von Mariupol berichten.

