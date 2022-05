Der ukrainische Botschafter darf den Nazikollaborateur Bandera als ‚Helden‘ bezeichnen und das faschistische Asow-Bataillon als ‚mutig‘ verteidigen. Aber russische Fahnen waren bei den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. und 9. Mai verboten.

Wenn der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk den Nazikollaborateur Stepan Bandera als ‚unseren Helden‘ bezeichnet und zu seinem Grab in München pilgert und das nazistische Asow-Bataillon als ‚mutig‘ verteidigt, ist er weit mehr als nur ein ‚Nazi-Versteher‘.

Bandera war seit 1933 Chef der „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN). 1935 sagte er vor einem Gericht in Polen aus, dass seine Idee so groß sei, dass zu ihrer Verwirklichung „nicht Hunderte, sondern Tausende von Menschen geopfert werden müssen.“

In der OUN Zeitschrift „Aufbau der Nation“ hieß es 1929, Juden seien ein „feindlicher Körper in unserem nationalen Organismus“.

Am 20. Juni 1941 begann die Operation Barbarossa der deutschen Wehrmacht. Daran nahmen zwei ukrainische Einheiten teil, die von der OUN eingesetzt wurden, darunter das Bataillon „Nachtigall“. Am 1. Juli 1941 nahm dieses Bataillon in Lwiw unter Führung von Roman Schuchewytsch am Pogrom an Tausenden von Juden teil.

Schuchewytsch wurde später Anführer der UPA, der ‚Ukrainischen Aufständischen Armee‘. Dies war die militärische Abteilung der OUN.

Diese ‚Ukrainische Aufständischen Armee‘ soll 1943 bis zu 90.000 Menschen in der Ukraine ermordet haben. Darunter waren viele Juden und Roma.

Am 8. Mai traf der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk traf bei Anne Will auf den deutschen Soziologen Harald Welzer. Zuvor war als Gast eingeladen bei Sandra Maischberger. Man könnte weiter aufzählen, denn seit Wochen zieht der Botschafter so durch die deutsche Medienlandschaft.

Ende April fand der Bundespresseball im Hotel Adlon statt. Als Ehrengäste waren ukrainische Botschafter und seine Ehefrau geladen. Zusammen mit der Ehefrau des Bürgermeisters von Kiew, die Sängerin Natalia Klitschko.

Am 27. Februar fand eine äussert denkwürdige Sondersitzung im Deutschen Bundestag statt. In Unterstützung für den Kampf der Ukraine gegen Russland gab es stehenden Beifall für den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, den Verehrer des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera.

(siehe ab Minute 0:28): https://www.youtube.com/watch?v=eOkBedkfuX0

Am 10. März stand die Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus im Zeichen der Ukraine. Gleich zu Beginn der Sitzung hielt der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk eine Rede. Thema der Sitzung: „Putins Angriffskrieg auf die souveräne Ukraine“. Der Antrag wurde von allen Fraktionen außer der AfD beschlossen.



Hier ein Bericht in der Berliner Zeitung:

Berliner Abgeordnetenhaus: Historischer Auftritt des ukrainischen Botschafters

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berliner-abgeordnetenhaus-historischer-auftritt-des-ukrainischen-botschafters-li.216001

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine spielte 2015 eine Rolle bei der Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagedelen, die eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung richtete und fragte ob es bekannt sei, dass Andrij Melnyk am Grab des ukrainischen Faschisten Bandera in München Blumen niedergelegt habe.

Der damalige Staatsminister Michael Roth (SPD) bestätigte dies und fügte hinzu: „Dem ukrainischen Botschafter ist unsere Position hierzu hinlänglich bekannt. Die Bundesregierung verurteilt die von der Organisation Ukrainischer Nationalisten, OUN, teilweise unter Leitung Banderas begangenen Verbrechen an polnischen, jüdischen und ukrainischen Zivilisten und Amtsträgern.“

Hier der (seit einer Woche zugangsbeschränkte) Twitterpost des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk LINK

8. Mai 2022, Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk zur Kranzniederlegung am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten – Ankunft wurde mit „Du Nazi-“ Rufen begleitet.

