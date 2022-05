Rede von Liane Kilinc, Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V. am Sowjetisches Ehrenmal im Treptower Park in Berlin

Dieses Jahr liegt ein Schatten auf unseren Feiern des Siegs der Völker, der Menschheit über den Nazifaschismus, und ein Schatten auf unserem Gedenken an die Opfer, die dafür gebracht werden mussten. Denn das erste Mal ist nicht nur das Datum, und der Anlass unserer Feier in diesem Deutschland in Frage gestellt, der Bundesrepublik, die es nie wirklich schaffte, Antifaschisten zu ehren, oder gar die sowjetischen Soldaten, denen wir alle so viel verdanken; dieses Jahr ist selbst der Grund und Boden, auf dem wir gedenken, bedroht.

Er ist bedroht, weil unsere Regierung, unsere Politik der Meinung ist, dass der Einsatz des russischen Militärs in der Ukraine Grund genug ist, die Dankbarkeit zu beschmutzen, die wir der Roten Armee dafür schulden, uns von einem Übel zu befreien, von dem wir uns selbst nicht befreien konnten.

Er ist bedroht, weil unsere Regierung, unsere Politik der Meinung ist, stattdessen könne man, hier und heute, seine Sympathie für die ukrainische Regierung ausdrücken. Eine Regierung, deren Nationalhelden Menschen sind, die an der Seite der Hitlerwehrmacht gegen die Sowjetunion kämpften, an der Seite der SS ihre jüdischen Nachbarn ermordeten, ukrainische Nationalisten, die KZ-Wächter stellten und an der Seite der Brigade Dirlewanger weißrussische Dörfer auslöschten. Die, als die Niederlage der Naziarmee schon absehbar war, noch ihre polnischen Nachbarn massakrierten und vertrieben.

Wenn hier, an diesem Ort, über den Gräbern der Soldaten der Roten Armee, Menschen mit ukrainischen Fahnen auftauchen und ihr „Heil der Ukraine“ rufen, den Gruß der ukrainischen Faschisten, dann ist das nichts anderes, als würden hier Deutsche mit Hakenkreuzfahnen und Heil Hitler aufmarschieren.

Es ist eine Schändung, und eine Schande.

Das Ziel des Nazifeldzugs war die Auslöschung der Bevölkerung im Osten, in der gesamten Sowjetunion.

Dieses Ziel wurde im „Generalplan Ost“ niedergelegt.

Hätte die Rote Armee nicht gesiegt, wäre es auch den ukrainischen Hilfstruppen an den Kragen gegangen. Später. Nachdem sie ihren Zweck erfüllt hatten.

Die ukrainischen Hitlerverehrer haben es bis heute nicht begriffen, dass sie nur die vorübergehend nützliche Variante Untermensch waren, nützliche Idioten; und heute lassen sich ihre Nachfahren Hakenkreuze und SS-Runen tätowieren.

Ich war in den letzten 8 Jahren im Donbass.

Ich habe mit den Menschen dort im Keller gesessen, wenn die ukrainische Armee auf Gorlovka schoss; ich habe die Häuser in Frontnähe gesehen, die nach acht Jahren Dauerbeschuss nur noch aus Gewohnheit stehen, unter denen Tag für Tag die Erde vom Einschlag der Granaten zittert. Es war diese Ukraine, die heute hier aufmarschieren soll, dieser Staat der Naziverherrlicher, der geschossen hat und das bis heute tut.

Ich habe die Kinder gesehen, die in diesem Krieg herangewachsen sind und keinen einzigen Tag des Friedens erlebt haben.

Acht Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit.

Acht Jahre lang hat Europa alles getan, um diesen Krieg nicht sichtbar werden, ja, auch, um ihn nicht aufhören zu lassen.

Die Menschen im Donbass erhoben sich, weil sie die Verherrlichung von Faschisten nicht dulden wollten.

Sie wollten weiter den Tag des Sieges begehen.

Der ganze Donbass war zerstört, als die Nazitruppen abzogen; jedes einzelne Haus, jedes einzelne Bergwerk musste erst wieder aufgebaut werden. Es gab Bergwerksschächte, aus denen erst die Toten geborgen werden mussten; Menschen, die die Nazis lebend in die Schächte geworfen hatten.

Dort im Donbass wollten sie keine Märsche für den Nazikollaborateur Bandera, und kein „Heil der Ukraine“.

Aber die Regierung, die sich 2014 an die Macht geputscht hatte, schickte Panzer und Kampfflugzeuge dorthin, um sie zu unterwerfen.

In der Ukraine wurden und werden Menschen ermordet, wenn sie das Georgsband tragen, das an den Sieg über den Faschismus erinnert.

Da geht es nicht um Russland oder die Ukraine, da geht es um Faschismus oder Antifaschismus.

Das gleiche gilt für die Fahne des Sieges.

Auch sie ist in der heutigen Ukraine verboten. Weil man sich mit den Nazikollaborateuren identifiziert.

Als damals der Bürgerkrieg in der Ukraine anfing, als die Nachrichten kamen, was nach dem Maidan passierte, da war es schon ein Gedanke: das, was da passiert, kann sich auch bis zu uns ausbreiten.

Das war eine Befürchtung. Auch, weil viele Dinge so vertraut waren aus der deutschen Geschichte.

Dass Leute auf der Straße angehalten wurden, und man sie verprügelt hat, wenn sie auf „Heil der Ukraine“ nicht mit „den Helden Heil“ antworteten; genau so war es im März 1933 in Deutschland.

Dass jede Feier zum Jahrestag der Befreiung, ein Jahrestag, den dort jeder einzelne Ort hat, und der überall gefeiert wurde, jahrzehntelang; dass also jede dieser Feiern angegriffen wurde.

Und Odessa. Dieses grauenvolle Massaker.

Und Mariupol am neunten Mai 2014, als die Nationalgarde wild in die Menge hineinschoss.

Das haben wir gehört und gesehen, und fürchteten, dass das auch zu uns kommen wird.

Aber wir konnten uns das nicht vorstellen.

Jetzt müssen wir uns das nicht mehr vorstellen.

Jetzt können wir es sehen.

Jetzt ist auch hier bei uns alles verboten, was an die Rote Armee und ihren Sieg erinnert.

Und man merkt den Politikern die Erleichterung an.

Es war all die Jahrzehnte so unangenehm, seine Freiheit der Roten Armee zu verdanken, dass man sie weggelogen hat und lieber so tat, als wären das die Amerikaner gewesen.

Aber da gab es all die Denkmäler, die Friedhöfe, im Osten.

Ganz verschwinden lassen konnte man die Erinnerung an die Wahrheit noch nicht.

Das ist es, was in diesem Jahr, was heute und hier versucht wird.

Die Erinnerung an den Sieg über den Faschismus auszulöschen.

Hier in Deutschland, so wie es vor acht Jahren in der Ukraine begann.

Und das Ergebnis wird das gleiche sein.

Wer den Sieg über den Faschismus leugnet, wer ihn kleinredet und verzerrt, der macht den Platz frei für seine Rückkehr.

Nicht nur symbolisch. Ganz konkret.

Wenn ich höre, wie heute in der Presse und im Fernsehen über Russen geredet wird, dann kommt es mir vor, als würde ihnen Julius Streicher die Worte ins Ohr flüstern, und Alfred Rosenberg die Feder führen.

Und wenn ich von Übergriffen höre – gestern erst gab es einen Anschlag auf die Wohnungen russischer Journalisten in Berlin – dann weiß ich, Wort und Tat gehen hier im Gleichschritt.

Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten.

Die Lüge der Besiegten verdrängt die Wahrheit der Sieger.

Aber wir kennen sie dennoch, und werden sie auch nicht preisgeben. Gleich, mit wie vielen blaugelben Fahnen dieses Land und unsere Orte gepflastert werden.

Und eines ist sicher: die Wahrheit siegt am Ende.

Immer.

