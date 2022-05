VIDEO LINK HIER

Ein ehemaliger Gefangener des Aidar-Bataillons hat jetzt berichtet, wie mit ihm umgegangen wurde. Er habe weder Wasser, noch Essen bekommen. Zum Teil sei es in der ehemaligen Kühlkammer sehr kalt gewesen: „Wir haben uns wie Fleisch gefühlt“, erinnert sich der Mann.

Das Aidar-Bataillon wurde 2014 für den Einsatz im Donbass gegründet. Viele Mitglieder des Freiwilligenverbandes sind Neonazis und Rechtsextreme.

