Verbotenes Transparent: „Dank Euch , Soldaten der Anti-Hitler Koalition“ von der Berliner Polizei als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit gewertet.

Ein Transparent mit den Worten „Dank Euch , Soldaten der Anti-Hitler Koalition“ wurde heute von der Berliner Polizei als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit gewertet.

Auf dem Banner war ebenfalls der Slogan „Nieder mit der Bundeswehr und ihren Auftraggebern“ zu sehen.

Die Polizei wertete den Gesamtkontext des Banners als einen Kommentar zum Krieg in der Ukraine.

Nach einer Aufforderung durch die Berliner Polizei mussten die Demonstranten das Banner einrollen und die Demonstration beenden.

Die Demonstration fand auf der Straße des 17. Juni statt. Die Friedensdemonstranten hatten das Banner in Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa vor 77 Jahren gezeigt.

