VIDEO LINK HIER

Der Berater des Regierungschefs der Donezker Volksrepublik, Jan Gagin, hat erklärt, dass sich wahrscheinlich hochrangige Offiziere aus den USA, Frankreich und Großbritannien auf dem Gelände des Asowstal-Stahlwerks in Mariupol befinden würden.

„Denn die Asower selbst und die Gefangenen, die sich ergeben und die Waffen niedergelegt haben, sowie die Zivilisten, die von dort herausgekommen sind, erklären dies alles.“

Dies zeige sich auch indirekt in den Versuchen, die Blockade der Asow-Kämpfer im Stahlwerk aufzuheben, sowie im Wunsch der Vertreter westlicher Länder, zu verhandeln

LINK VIDEO HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related