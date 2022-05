Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk zur Kranzniederlegung am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten – Ankunft wurde mit „Du Nazi-“ Rufen begleitet.

Der umstrittene ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, ist am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten angekommen. Er wird einen Kranz niederlegen.

Melnyk sorgte im Vorfeld für viel Furore, nachdem ihm eine neue Geschichtsdeutung des Zweiten Weltkrieges vorgeworfen wurde. Seine Ankunft wurde mit „Du Nazi-“ Rufen begleitet.

Andrij Melnyk ist ein bekennender Bewunderer von Stefan Bandera, dessen Organisation während des 2. Weltkriegs mit den deutschen Faschisten zusammenarbeitete.

VIDEO LINK HIER

Eigentlich waren rund um die Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ am 8. und 9. Mai an bestimmten Orten in Berlin keine Flaggen erlaubt. Keine russischen, keine sowjetischen, keine ukrainischen Flaggen und auch keine Symbole des Krieges. Dennoch sah man die ukrainische Fahne. Lauter Protest.

VIDEO LINK HIER

