Bono tritt in Kiew in der Metrostation Khreschatyk auf. Dabei dankte er den Ukrainern für ihren Kampf für die „Freiheit“.

Bono und the Edge von der irischen Rockband U2 haben ein Solidaritätskonzert für Soldaten und Fans in einem U-Bahnhof in Kiew gegeben. Dabei dankte er den Ukrainern für ihren Kampf für die „Freiheit“. Bono hat in der Vergangenheit für Bill Clinton, Tony Blair und Barack Obama Sponsoring gemacht.



