Der syrische Botschafter in Russland, Riad Haddad, hat der russischen Nachrichtenagentur TASS am Samstag erklärt, sein Land sei bereit, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk zu unterstützen und ihnen unter anderem humanitäre Hilfe zu gewähren.

„Die Bevölkerung der Volksrepubliken wird seit über acht Jahren mit Angriffen, systemhaften Zerstörungen und der ungerechten Blockade seitens Nationalisten konfrontiert, die der Westen unterstützt.“

Als Folge gebe es tausende Opfer und Vertriebene, fügte Haddad hinzu. Deswegen arbeite Syrien daran, die Republiken zu unterstützen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related