Diplomaten der chinesischen Botschaft in Serbien und serbische Regierungsbeamte veranstalteten am Samstag in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, eine Gedenkveranstaltung zum 23. Jahrestag des NATO-Bombenangriffs auf die chinesische Botschaft im ehemaligen Jugoslawien im Jahr 1999.

Kränze wurden von Tian Yishu niedergelegt, dem Geschäftsträger der chinesischen Botschaft in Serbien. Andere chinesische Diplomaten, der serbische Innenminister Aleksandar Vulin, die Ministerin für Arbeit, Beschäftigung, Veteranen und Soziales Darija Kisic Tepavcevic und andere Bürger und Beamte beider Seiten waren anwesend, um dem Tod von drei chinesischen Journalisten zu gedenken, die während des Bombenanschlags getötet wurden.

Am 24. März 1999 startete die NATO eine 78-tägige Bombardierungskampagne gegen Jugoslawien, die Tausende von Menschenleben forderte, darunter die von drei chinesischen Bürgern – Shao Yunhuan, Xu Xinghu und Zhu Ying.

Tian sagte, dass das chinesische Volk die barbarische Gräueltat der NATO niemals vergessen werde. Sie werden auch nicht vergessen, dass die NATO das Land 78 Tage hintereinander unter dem Deckmantel des „Schutzes der Menschenrechte“ bombardiert hat.

Vulin sagte, die NATO-Invasion im Jahr 1999 sei ein Verbrechen gegen eine souveräne Nation und ihr Volk und eine schwere Verletzung des Völkerrechts.

Serbien werde nie aufhören, die NATO aufzufordern, die Verantwortung für seine Verbrechen zu übernehmen, und Serbien werde immer ein zuverlässiger Freund Chinas sein, bemerkte Vulin.

Die NATO schulde dem chinesischen Volk immer noch Blut, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, auf einer Pressekonferenz am 24. Februar.

Ironischerweise gedenken die Menschen in China und Serbien des Todes der Opfer der barbarischen Gräueltaten der von den USA angeführten NATO. Vor Jahren hat die NATO ihre expansionistische Agenda weder aufgegeben noch ihre Aggression gemildert, und habe gleichzeitig die Ukraine-Krise angefacht und China mit verleumderischen Anschuldigungen diffamiert.

Chinesische Analysten warnen Länder, insbesondere in Asien, in höchster Alarmbereitschaft zu bleiben, wenn es um den Expansionismus und die Konfrontationsagenda der NATO geht.

