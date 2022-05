Bertolt Brecht Freiheit und Democracy – Weber-Herzog-Musiktheater – GEGENSTIMMEN – Plattform für neue politische Lieder

Weber-Herzog-Musiktheater – GEGENSTIMMEN – Plattform für neue politische Lieder 30. Januar 1933 – Machtübertragung an Adolf Hitler – Zahlreiche Vorstände, Aufsichtsräte, Großkonzerne, Banken, Offiziere der Reichswehr, adlige Grundbesitzer, Professoren, hohe Verwaltungs- und Justizbeamte, Akademiker in freien Berufen, Führungskräfte der bürgerlichen Parteien, Theologen und Journalisten trugen die entscheidende Verantwortung für die Errichtung der faschistischen Diktatur sowie der Vorbereitung und Durchführung des blutigen Eroberungs- und Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Brechts Gedicht zeigt auf, wie nach 1945 die ganze braune Pest wieder hochkommt. Musik: Christof Herzog, Gesang: Christa Weber, Klavier: Joan Schneider

