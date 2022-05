Das Zentralkomitee der KP Chinas betont, an der Null-COVID-Politik festzuhalten. Es wird „jeder Versuch bekämpft“, Chinas Antivirus-Strategie zu verfälschen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202205/1264913.shtml



Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), leitete am Donnerstag eine Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh zur COVID-19-Präventionsarbeit.

Das Treffen betonte, dass sich Chinas derzeitige COVID-19-Kontrollstrategie als wissenschaftlich und effektiv erwiesen hat und unerschütterlich eingehalten werden sollte, während das Land eine wichtige und schwierige Phase im Kampf gegen COVID-19 erreicht.

China kämpft immer noch seinen härtesten Kampf gegen COVID-19 seit zwei Jahren, wobei das Finanzzentrum Shanghai die Virusinfektionen in den Gemeinden noch immer nicht eingedämmt hat, obwohl die Zahl der Fälle weiter zurückgeht, während die Hauptstadt Peking nun strenge Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ergriffen hat.

In dem Bestreben, die Erfahrungen von Shanghai zu vermeiden, hat Peking in der vergangenen Woche strenge Maßnahmen ergriffen, um menschliche Interaktionen zu reduzieren und die Übertragung zu unterbrechen, eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach einem kurzlebigen wirtschaftlichen Schock zu erreichen und Nukleinsäuretests zu normalisieren, was laut Experten die der Regierung demonstrierte Entschlossenheit aufzeigt die wirtschaftliche Entwicklung und COVID-19-Kontrolle in Einklang zu bringen. Mit Blick auf die Zukunft, wenn diese Runde von Ausbrüchen abebbt, schlugen Epidemiologen vor, dass die Regierung COVID-19-Medikamente schnell aufstockt und die Impfung älterer Menschen beschleunigen sollte, ein wesentlicher Schritt auf Chinas Weg zur Öffnung.

Verteidigungskrieg des Kapitals

„Jede Lockerung würde zweifellos zu einer massiven Zahl von Infektionen, kritischen Fällen und Todesfällen führen und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie das Leben und die Gesundheit der Menschen ernsthaft beeinträchtigen“, hieß es bei dem Treffen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete.

Das Treffen betonte auch, wie wichtig es sei, unbeirrt an der dynamischen Null-COVID-Politik festzuhalten und alle Versuche, Chinas Anti-COVID-Politik zu verzerren, in Frage zu stellen oder abzutun, entschlossen zu bekämpfen.

Peking, das derzeit gegen das Wiederauftreten der Virusinfektionen kämpft, hat am Mittwoch, einen Tag bevor die meisten Menschen in der Hauptstadt am Donnerstag zur Arbeit zurückkehrten, die Antivirusmaßnahmen verstärkt, einschließlich der Verkürzung, Aussetzung oder Änderung der Routen vieler öffentlicher Verkehrslinien, einschließlich Busse und U-Bahnen. Die Behörden haben auch die Bewohner von Chaoyang, dem bevölkerungsreichsten Bezirk der Hauptstadt, der von den aktuellen Ausbrüchen am stärksten betroffen ist, gebeten, ab Donnerstag von zu Hause aus zu arbeiten. Denjenigen, die ins Büro müssen, wird empfohlen, selbst zu fahren, sagte ein lokaler Regierungsbeamter.

Die Regierung sagte am Donnerstag, dass große Unternehmen ihre Mitarbeiter im Büro auf nicht mehr als 50 Prozent der Belegschaft beschränken müssen.

Viele Arbeitgeber im Distrikt Chaoyang haben die Pendelmöglichkeiten für ihre Arbeitnehmer auf Fahrradfahren, Gehen oder Autofahren beschränkt, um Interaktionen zu reduzieren, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Leihfahrrädern im Distrikt führt. Ein Arbeiter, der für die Organisation von Fahrrädern an der U-Bahn-Station Shilipu in Chaoyang zuständig ist, sagte gegenüber der Global Times, dass er am Donnerstagmorgen nach der Hauptverkehrszeit 600 Fahrräder mehr als sonst gefunden habe.

Yu Man, ein Angestellter in einem Finanzinstitut im Bezirk Chaoyang, verbrachte am Donnerstagmorgen anderthalb Stunden mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. „Es gibt so viele Leute, die auf der Straße Fahrrad fahren, es ist surreal. Es ist, als würden wir uns in die alten Zeiten zurückversetzen, als die Hauptstadt von Radfahrern überfüllt war“, sagte Yu. Sie scherzte, dass sie ein wenig getröstet sei, so viele Menschen wie sie zu sehen, die aus verschiedenen Gründen nicht von zu Hause aus arbeiten können.

Menschen wie Yu wurden von den sozialen Medien als „vom Himmel auserwählte Arbeiter“ bezeichnet, da sie der Kugel der Quarantäne zu Hause oder auf ihrem Gelände entgangen waren und ihre Bürogebäude nicht abgeriegelt waren und das Glück hatten, im Büro zu arbeiten. Epidemiologen glaubten, dass diese Situation Pekings Streben nach „präzisem Management“ widerspiegelt, einer Strategie, die darauf abzielt, die Auswirkungen der COVID-19-Kontrollmaßnahmen auf das Leben der Menschen auf ein Minimum zu beschränken.

Ein Manager eines Technologieparks in der Beijing Economic-Technological Development Area, einem High-End-Fertigungszentrum in Peking, sagte am Donnerstag der Beijing Daily, dass ihre Arbeiter vor dem Betreten des Parks nicht nur auf 48 Stunden gültige Nukleinsäuretests überprüft werden, müssen aber auch an öffentlichen Orten wie Aufzügen, Korridoren oder wenn sie in andere Parks gehen wollen, N95-Masken tragen.

Peking hat eine „Notflotte von Taxis“ angefordert, um Nicht-COVID-Patienten in kontrollierten Bereichen in Krankenhäuser zu schicken. Die Stadt versprach auch, Pässe für Fahrzeuge auszustellen, die wichtige medizinische Ressourcen, den täglichen Bedarf und Schlüsselmaterialien für strategisch wichtige Industrien transportieren, berichteten Medien am Mittwoch, und stellten fest, dass Fahrzeugbesitzer mit grünen Gesundheitscodes 24 Stunden vor ihrer Einfahrt in die Hauptstadt einen Antrag stellen können.

Die Stadt hat seit dem 22. April mehr als 500 COVID-19-Fälle gezählt und an aufeinanderfolgenden Tagen zweistellige Fallzahlen verzeichnet, aber Epidemiologen glauben, dass die Situation in der Hauptstadt jetzt „unter Kontrolle“ ist. Pang Xinghuo, stellvertretender Leiter des Seuchenpräventions- und Kontrollzentrums der Stadt Beijing, sagte am Donnerstag, dass noch immer einige Fälle in den Gemeinden entdeckt werden.

Ein Experte des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (Chinese CDC), der um Anonymität bat, sagte gegenüber der Global Times, dass sich die Fallzahl in Peking angesichts der rechtzeitig ergriffenen und strengen Maßnahmen in etwa zwei Wochen stark verlangsamen werde. Danach werden die alle normale Aktivitäten wieder aufgenommen. Er merkte an, dass die Richtlinien je nach Entwicklung der Situation zeitnah angepasst werden.

Ein von Yao Maosheng, Professor am College of Environmental Sciences and Engineering an der Peking University, der die COVID-19-Pandemie genau verfolgt hat, verwies auf ein entwickeltes Modell, dass die Zahl der Fälle in Peking in etwa fünf Tagen zurückgehen und die Gesamtzahl der Infektionen auf 900 steigen wird.

Wirtschaftskalkulation

Peking hat seine COVID-19-Kontrollmaßnahmen seit den Feiertagen zum 1. Mai verschärft, einschließlich der Aussetzung des Speiseservices in allen Restaurants in der ganzen Stadt und der Einschränkung der Interaktionen der Menschen an öffentlichen Orten, was zu einer ruhigeren als üblichen Ferienzeit geführt hat. Die wichtigsten Unternehmen der Stadt verzeichneten einen Umsatz von 4 Milliarden Yuan, ein Rückgang von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Infolgedessen gingen viele Unternehmen online, um Geschäfte zu machen. Beijing Lotus Market, Jingkelong und Chaoshifa – mehrere bekannte Supermarktketten in Peking – verzeichneten ein Umsatzwachstum von 26,8, 20,4 bzw. 19,7 Prozent. Auch viele Einkaufszentren gingen online. Hopson One, ein berühmtes Einkaufszentrum im Pekinger Stadtteil Chaoyang, erhielt 50 Prozent mehr Bestellungen als vor den aktuellen Ausbrüchen.

Einige große Restaurants wurden stärker getroffen. Ein Hotpot-Restaurantbesitzer im Distrikt Chaoyang sagte der Global Times, dass er während der Feiertage nur 40 Prozent der Bestellungen im Vergleich zu den normalen Zeiten auf seinen Online-Plattformen erhalten habe.

Ökonomen glauben, dass der Schock der strengen Maßnahmen Pekings für die Wirtschaft nur von kurzer Dauer sein wird, im Gegensatz zu Shanghai, wo sich die Sperrung seit mehr als einem Monat hinzieht und sich auf die Volkswirtschaft ausgewirkt hat. Peking hat schnelle und wirksame Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern, wie die Einführung von Massentests, um ein klares Bild der Übertragungskette zu erhalten, und die Einführung strenger restriktiver Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung.

Eine der Hauptausgaben Pekings wird die Übernahme der Kosten für die Nukleinsäuretests der Einwohner sein, die für Gemeinschaftstests kostenlos sind, sagte Tian Yun, ehemaliger stellvertretender Direktor der Beijing Economic Operation Association, am Donnerstag gegenüber der Global Times und stellte fest, selbst dies sei ein „ Kinderspiel“ für Pekings Finanzen.

Im Vergleich dazu hätte Chinas GPD-Zuwachs im ersten Quartal ohne den Ausbruch in Shanghai 3 Billionen Yuan übersteigen können, stellte Tian fest.

Cao Heping, ein Ökonom der Universität Peking, sagte der Global Times, dass einige Städte bereit seien, Nukleinsäuretests für den Zugang zu öffentlichen Diensten zu normalisieren, da keine besonders wirksamen Medikamente oder Impfstoffe in Sicht seien, was die Bereitschaft der Regierung zum Umgang mit COVID-19-Kontrollen verkörpere auf wirtschaftliche Entwicklung drängen.

Er stellte fest, dass eine aktive Reaktion auf die COVID-19-Ausbrüche Möglichkeiten für eine neue Wirtschaftaktivitäten bieten kann, einschließlich der digitalen Wirtschaft und anderer neuer Wirtschaftswachstumsbereiche in Verbindung mit der Kontrolle von COVID-19. Der Professor der Universität Peking schätzte, dass diese Gebiete einen Zuwachs von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten für das monatliche Wirtschaftswachstum der Nation bringen können.

Der Weg nach vorn

Der anonyme chinesische CDC-Experte sagte, dass die vorrangige Aufgabe jetzt darin bestehe, die aktuellen Infektionen einzudämmen und die Vorbereitungen für die Öffnung danach zu beschleunigen. „Der gesamte Prozess sollte besser sein als der von Hongkong“, sagte er.

Hongkong meldete aufgrund des Omicron-Angriffs eine der höchsten Sterblichkeitsraten weltweit. Insgesamt 90 Prozent der Todesfälle betrafen Personen, die nicht vollständig geimpft waren, und nur etwa ein Drittel der über 80-Jährigen in der Stadt war vollständig geimpft.

Das Treffen des Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh wies auch darauf hin, dass China eine bevölkerungsreiche Nation mit vielen älteren Menschen und knappen medizinischen Ressourcen ist und eine Lockerung jetzt zu einer großen Zahl von Infektionen und Todesfällen führen und die Wirtschaft verheeren würde sowie auch das gesellschaftliche Leben.

Zhuang Shilihe, ein in Guangzhou ansässiger medizinischer Experte. sagte, dass die Regierung, wenn diese Runde von Ausbrüchen auf dem chinesischen Festland abebbt und Zeit für Vorbereitungen verschafft, die Bevorratung von COVID-19-Medikamenten zu verstärken und die Anordnung medizinischer Ressourcen zu optimieren, z. B. die Einrichtung spezialisierter Testteams, um eine Normalisierung der Nukleinsäuretest zu ermöglichen und vor allem die Impfung älterer Menschen voranzutreiben.

Um diese Schlupflöcher zu schließen, läuft China gegen die Zeit, um seine älteren Menschen zu impfen. Laut Statistiken der National Health Commission (NHC) erhielten Anfang März weniger als 40 Prozent der über 60-Jährigen Auffrischungsimpfungen. Beamte von NHC sagten auf einer Konferenz am 29. April, dass die Auffrischimpfungsrate dieser Altersgruppe 59 Prozent erreicht hat.

Auf die Frage am 29. April, was eine akzeptable Impfrate für die über 80-Jährigen wäre, unter der sich die Lage in China entspannen könnte, sagte Liang Wannian, Leiter des Expertengremiums für COVID-19-Antworten des NHC, dass die Impfung älterer Menschen wirksam und effektiv gestärkt werde. Die Erhöhung der Rate des gesamten Prozesses der Impfung und Auffrischungsimpfungen ist ein wirksames Mittel zum Schutz ihrer Gesundheit, das gestärkt werden muss.

Gesundheitsexperten waren sich einig darin, dass die derzeitige Impfrate bei älteren Menschen im Vergleich zu Japan, das 80 Prozent der über 65-Jährigen vollständig geimpft hat, relativ niedrig ist; und Singapur, das 87 Prozent seiner Senioren über 70 geimpft hat.

Die derzeitige missliche Lage, mit der China konfrontiert ist, unterstreicht die Dringlichkeit der Impfung seiner Senioren, da es Monate dauert, bis die Impfstoffe eine starke Barriere gegen die mit dem Virus einhergehenden Schäden bilden, sagte der chinesische CDC-Experte und betonte, dass eine hohe Impfrate bei älteren Menschen eine wesentliche Aufgabe auf unserem Weg zur Wiedereröffnung ist.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related