Palästina ruft UN-Sicherheitsrat zur Eindämmung israelischer Aktivitäten auf (Xinhua)

Laut Berichten der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua hat Palästina den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, Israel von Schritten abzuhalten, die Spannungen in Jerusalem mit Palästinensern noch weiter anzuheizen,

Zuvor hatte es Berichte gegeben, denen zufolge jüdisch-israelische Aktivisten angeblich sich dazu entschlossen hätten, gewaltsam in die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem einzudringen.

Israelische Medien berichteten, dass Aktivisten einiger jüdsicher Organisationen zu einem „Einbruch in das Gelände der Al-Aqsa Moschee“ aufgerufen hatten. Die geplante Aktion soll am Donnerstag stattfinden.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Pläne der Aktivisten, die den Medienberichten zufolge das Hissen der israelischen Flaggen zu hissen und das Vortragen der israelischen Nationalhymne in der Moschee umfassen würden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related