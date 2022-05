Die Ukraine und die Strategie der Neocons in den USA – von Oliver Stone

Quelle: Facebook Oliver Stone LINK



Ich verfolge die Situation in der Ukraine seit 2014, wobei Robert Parry wie ein Lehrer war. Ich habe die Verbrennungen in Odessa, die rechtlose Verfolgung und Ermordung von Journalisten, Bürgermeistern, Politikern und Bürgern verfolgt. Ich habe das Verbot der wichtigsten Oppositionspartei verfolgt, die höhere Umfragewerte hatte als die Selenskyj-Regierung. Ich bin schockiert über den schieren Hass, der gegen die russisch-ukrainische Minderheit geäußert wird. Es ist eine lange und traurige Geschichte, die sich aus dem Putsch von 2014 entwickelt hat, der von den USA mitgestaltet wurde, der die Ukraine ihrer Neutralität beraubte und sie lautstark antirussisch machte; in den acht Jahren seither wurden etwa 14.000 unschuldige Menschen in der Ukraine getötet, von denen keiner ernsthaft von unseren Medien thematisiert wurde.

Ich habe in den vergangenen Wochen mit wachsender Angst zugesehen, wie Victoria Nuland wieder einmal aus heiterem Himmel auftauchte und die Russen und uns – das Zielpublikum – warnte, dass, wenn die Russen eine Nuklearwaffe irgendeiner Art einsetzen würden, der Preis die Hölle wäre . Dies wurde in den folgenden Tagen schnell von einer Vielzahl von Regierungsbeamten und Fernsehsendern aufgegriffen und verstärkte dieselbe Idee – Russland wird Nuklearwaffen einsetzen. All dies kommt wegen Putins Neuformulierung der russischen Nuklearpolitik, die übrigens nicht so aggressiv ist wie unsere nukleare Haltung. Da habe ich mich gefragt, warum das immer wieder wiederholen? Erstens gab es all die Anklagen wegen Kriegsverbrechen, die schnell und wütend wurden und ernsthafte Untersuchungen und Beweise erforderten.

Infolgedessen frage ich mich, ob die USA irgendwo in der Donbass-Region die Voraussetzungen für eine schwache Nuklearexplosion unbekannten Ursprungs vorbereiten, die Tausende von Ukrainern tötet? Natürlich, wenn das passieren würde, Gott bewahre, würden alle Augen der Welt wie ein Pawlow-Hund darauf trainiert, Russland die Schuld zu geben. Diese Schuld wurde bereits im Voraus eingerichtet, unabhängig davon, wer die Veranttwortung für den Vorfall tragen würde. Diese Verwendung würde sicherlich die verbleibenden 50 % der Weltmeinung beeinflussen, die nicht im westlichen Lager sind. Russland wäre der Satan, der Beelzebub. Denken Sie daran, es ist schwer zu wissen, woher ein Nukleargeschoss abgefeuert wird, besonders in einer sich schnell bewegenden Situation wie diesem Krieg, in dem Russland anscheinend jedes Verhalten vorgeworfen werden kann, egal wie absurd es sein mag. Es würde wahrscheinlich ein paar Tage dauern, die Wahrheit herauszufinden, aber die Wahrheit ist nicht wichtig. Die Wahrnehmung ist es, und die USA.

Wenn wir dies tun, wären wir dem, was wir hoffen, nämlich einen weiteren Jelzin zu bekommen näher gekommen, der unserem Land eine weitere große ideologische und geschäftliche Chance bieten kann. Aber, was noch wichtiger ist, es würde China von Russland isolieren. Natürlich wäre China das nächste Ziel, wenn Russland fällt. Ich glaube, das ist das Traumszenario der neokonservativen Anarchisten in unserer Regierung, um das zu schaffen, was sie für eine bessere „regelbasierte Welt“ halten.

